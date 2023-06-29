«Реал» будет трудно узнать в новом сезоне. Клуб сильно изменился уже за первый месяц лета

«Реал» ведёт очень активную работу на трансферном рынке. И делает это по всем направлениям. Мадридский клуб приобрёл несколько новичков, расстался с опытными футболистами и продлил контракты с нужными игроками.

Кто ушёл

4 июня Карим Бензема неожиданно объявил об уходе из «Реала». В испанской прессе считают, что тем самым он непреднамеренно заложил первый камень будущей трансформации мадридского клуба. Пока что это главная потеря столичной команды в межсезонье. Бензема отыграл в «Реале» 14 лет, собрал богатую коллекцию разнообразных наград и впервые в карьере получил «Золотой мяч». Кариму 35 лет, но он доказал, что способен приносить пользу даже в таком возрасте. В прошлом сезоне Бензема набил приличную статистику: 43 матча, 31 гол, 6 ассистов.

Однако из Саудовской Аравии подоспело предложение, от которого нельзя было отказаться. Где ещё ветерану могли предложить такие безумные деньги? Карим получит примерно € 100 млн за сезон с учётом разных рекламных контрактов. В Европе француз выиграл практически всё. Теперь можно сосредоточиться на заработке огромных денег в другой стране. Помимо этого, из «Реала» ушли ещё три атакующих футболиста, но никто из них не был так важен, как Бензема.

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Марко Асенсио выдал лучший сезон в «Реале». По крайней мере, с точки зрения статистики (12 голов, 8 результативных передач). Тем не менее стороны не договорились о продлении контракта, и Марко уехал из Мадрида в статусе свободного агента. Согласно данным Marca, Асенсио хотел для себя более значимую роль в команде Карло Анчелотти. Судя по всему, теперь он продолжит карьеру в «ПСЖ».

«Реал» наконец-то попрощался с Эденом Азаром. У бельгийца практически постоянно возникали проблемы после переезда в Мадрид в 2019 году. В прошлом сезоне Азар отыграл всего 392 минуты во всех турнирах. Как вам такая статистика? Контракт игрока истекал только через год, однако стороны договорились о расторжении. Сомневаюсь, что кто-то из них жалеет о таком решении.

Ещё хуже в сезоне-2022/2023 обстояли дела у Мариано Диаса. Он отбегал всего 156 минут, то есть меньше, чем Азар. И не отметился результативными действиями. Диас провёл очень приличный сезон-2017/2018 во Франции, где он играл на правах аренды. Тогда Мариано наколотил 21 гол в футболке «Лиона» и вернулся в «Реал». Сколько же он забил за последние пять лет? Семь мячей. Несмотря на всё это, Диас выиграл с клубом больше десятка трофеев. Он ушёл из «Реала» в связи с истечением контракта. Таким образом, «Реал» расстался с четырьмя футболистами, двое из которых почти не играли в прошлом сезоне. Бензема уже 35 лет, Азару — 32, Диасу — 29, Асенсио — 27. То есть никого из них уже нельзя назвать молодым футболистом.

Марко Асенсио ушёл из «Реала» после лучшего сезона в клубе Фото: Tan Jun/Getty Images

Кто пришёл

Через 10 дней после ухода Бензема «Реал» провернул пока что самый дорогостоящий трансфер лета. Мадридцы выложили € 103 млн за полузащитника Джуда Беллингема, который ранее играл за дортмундскую «Боруссию». Ещё € 30 млн предусмотрены в виде бонусов. Если верить президенту «Реала» Флорентино Пересу, англичанин мог выбрать любой клуб, но сделал выбор в пользу мадридцев. Беллингем — важная инвестиция в будущее, тем более парню всего 20 лет.

За пару дней до этого «Реал» объявил о возвращении флангового защитника Франсиско Гарсии. Футболист провёл семь сезонов в системе мадридского клуба, где играл в молодёжных командах. Предыдущие три сезона Гарсия отбегал в «Райо Вальекано», с которым поднялся из Сегунды в Примеру. «Реал» продавал его за € 2 млн, а теперь купил за € 5 млн – в контракте была прописана сумма обратного выкупа.

Мадридский клуб вернул Браима Диаса, и здесь не пришлось ничего платить. Последние три сезона футболист отыграл в «Милане» и вернулся в Испанию в связи с истечением срока аренды. Диас перешёл в «Реал» в начале 2019-го, но с того момента провёл в составе клуба всего 21 матч. А вот в «Милане» у него 124 игры (18 голов, 15 ассистов). Теперь Браим получит новый шанс в «Реале».

Хоселу — ещё один футболист, который вернулся в мадридский клуб. В своё время он поиграл в молодёжной команде, после чего поколесил по Европе. «Хоффенхайм», «Айнтрахт», «Ганновер», «Сток Сити», «Депортиво», «Ньюкасл», «Алавес», «Эспаньол» — каждый из этих клубов занимает строчку в резюме игрока. В 33 года форвард получил предложение от «Реала» — от такого не отказываются. Испанца арендовали до конца сезона с правом последующего выкупа.

Кого продлили

Не менее важными стали операции по подписанию новых контрактов с четырьмя футболистами. Порой кажется, что Тони Кроос и Лука Модрич играют в «Реале» вечно. Уже тяжело представить мадридский клуб без этих футболистов. Оба продлили истекающие контракты ещё на один сезон. Согласно данным испанской прессы, хорват отклонил заманчивое предложение из Саудовской Аравии ради того, чтобы продолжить карьеру в Мадриде. Модрич предпочёл игру на высоком уровне огромному количеству банкнот. Лука возлагает большие надежды на новый сезон, поскольку всё ещё видит себя важным элементом в системе Анчелотти.

Тони Кроос и Лука Модрич продлили контракты с «Реалом» на один сезон Фото: Fran Santiago/Getty Images

Остаётся в «Реале» защитник Начо Фернандес. Можно было предположить, что испанец перейдёт в другой клуб, где получит более весомую роль. Однако стороны согласовали новый контракт ещё на один год. А полузащитнику Дани Себальосу и вовсе выписали договор до 2027-го. Очень смелое решение с учётом высокой конкуренции в средней линии.

Что ещё может произойти

В ближайшее время «Реал» объявит о продлении контракта с полузащитником Эдуарду Камавинга. Француз поставит автограф под договором до 2028 года, а его заработная плата станет выше. Судя по всему, в контракте будет прописана сумма отступных, которая составит € 1 млрд. Анчелотти считает, что в новом сезоне Камавинга принесёт ещё больше пользы команде, поэтому с оптимизмом воспринимает продление контракта.

Эдуарду Камавинга получит новый контракт с повышением зарплаты Фото: Michael Regan/Getty Images

Самый главный вопрос — перейдёт ли в «Реал» Мбаппе? А если перейдёт, то когда? Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что клуб больше никого не приобретёт в летнее трансферное окно. Но новостей по Килиану от этого меньше не стало. По правде говоря, сага с переходом/непереходом Мбаппе уже порядком утомила. Не исключено, что «Реал» делает ставку на лето 2024-го, чтобы забрать игрока бесплатно.