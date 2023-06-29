Четыре варианта развития будущего Мбаппе. Но главное для Килиана — деньги

Трансферная сага Килиана Мбаппе уже начинает немного утомлять: ежедневно появляются какие-то слухи и спекуляции: «Реал» что-то там решил, «ПСЖ» выставил ультиматум, француз дал согласие, передумал, затем изменил мнение. Информационная повестка вокруг форварда давно перегрета. Нам остаётся только предполагать, кто из всего этого извлечёт наибольшую выгоду – футболист или какой-то из клубов.

Год назад Мбаппе чуть не ушёл в «Реал»: инсайдеры писали, что его переезд в Мадрид – дело решённое. Флорентино Перес уже готовился к приезду звезды, с Лукой Модричем договорились о передаче 10-го номера. Но в один день Килиан просто передумал и решил, что продлит контракт с «ПСЖ». Тогда стало ясно: семья спортсмена просто выбивала деньги.

Новое предложение парижского клуба оказалось колоссальным – Килиан подписал крупнейший контракт с истории футбола, а ещё получил обещание, что станет лицом «ПСЖ» и сможет оказывать влияние на управленческие решения. Соглашение подписали до 2024-го с опцией продления на год, оставив решение о сезоне-2024/2025 на усмотрение футболиста. Le Parisien делился деталями сделки:

зарплата – € 72 млн в год;

бонус за подписание контракта – € 180 млн (сумма разбита на три платежа, но Мбаппе получит деньги в любом случае – даже если уйдёт из клуба раньше);

бонус за лояльность – € 240 млн (€ 70 млн – в 2023-м, если останется в клубе; € 80 млн – в 2024-м, € 90 млн – в 2025-м).

То есть гарантированно Мбаппе получил за этот год от «ПСЖ» € 252 млн и хочет получить ещё больше – в том числе и от «Реала». Так или иначе, вариантов развития событий сейчас четыре.

1. Мбаппе остаётся в «ПСЖ» на сезон, а потом уходит бесплатно

Удобный вариант для Килиана (получит ещё больше денег), но очень спорный для клуба (потратят много + ничего не получат от ухода). Сообщалось, что Мбаппе направил официальное письмо руководству «ПСЖ», в котором сообщил, что не намерен активировать опцию продления на сезон-2024/2025, однако готов остаться на сезон. Если так и произойдёт, то уже 1 января француз сможет подписать контракт с «Реалом». Парижанам не достанется ни цента, зато футболист заработает: не забываем про подписной бонус – пишут, что это около € 100-150 млн.

Килиан Мбаппе Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

2. «ПСЖ» предлагает Мбаппе новый контракт

Французский клуб может обновить положения контракта, значительно его улучшив, чтобы задержать Килиана. Правда, придётся не только пририсовывать пару нулей в соглашении, но и снова прогнуться под игрока и выполнить его очередные требования.

The Athletic писал, что Мбаппе пожалел о своём решении остаться в Париже, потому что обещания клуба не совпали с реальностью: проект оказался далёк от того, что ему рисовали. В мае L’Équipe делился инсайдом: француз хочет, чтобы «ПСЖ» сформировал более сбалансированную и мощную команду вокруг него, а ещё нашёл «девятку», которая будет отвлекать внимание защитников.

3. Мбаппе продлевает контракт и остаётся до 2025-го

Наименее вероятный вариант прямо сейчас, потому что он противоречит словам Килиана. Но, судя по событиям, которые случились и в прошлом году, и в этом, верить словам футболиста нельзя. Правда, продлить контракт с клубом нужно в самое ближайшее время – до 31 июля, как это предусмотрено в действующем контракте.

Нассер Аль-Хелаифи Фото: Michael Regan/Getty Images

4. «Реал» покупает Мбаппе прямо сейчас

«ПСЖ» не хочет лишаться Мбаппе бесплатно, поэтому клуб готов и намерен продать Килиана этим летом. В Париже открыты к любым предложениям, включая то, что может поступить от «Реала». Но за нападающего хотят около € 250 млн, Мадрид же не готов платить больше € 200 млн. Вероятно, клубы смогут найти компромисс, потому что катарские шейхи очень злы на Мбаппе из-за его отказа продлевать контракт.

Правда, есть одна проблема – решение всё равно остаётся за французом. А он не хочет уходить сейчас, потому что тогда провалится его план по получению бонусов от «ПСЖ».

Что вообще пишут?

Самое важное прямо сейчас – «ПСЖ» ждёт от Мбаппе немедленного решения: либо игрок активирует опцию продления, либо клуб его продаёт. Счёт идёт на дни. В Париже уже явно устали, но расставаться с активом даром тоже вряд ли хочется. В парижском клубе вообще считают, что недооценили Мбаппе: раньше руководство не догадывалось, что Килиан просто хочет получить огромные деньги сначала в Париже, а потом уйти в «Реал» и заработать ещё и на переезде в Мадрид.

Le Parisien сообщает: ни «ПСЖ», ни «Реал» не намерены тянуть всё лето, да ещё и переносить вопрос на 2024 год. Килиану не верят нигде, поэтому просто ждут от него действий.

Relevo даёт инсайд, что план «Реала» – составить тройку нападения Винисиус – Мбаппе – Родриго. Marca при этом сообщает, что в Мадриде уже решили: никакого Мбаппе летом не будет, над переходом начнут работать в январе. Foot Mercato подтверждает: «Реал» и Килиан договорились, что в 2024-м он перейдёт на правах свободного агента, если этим летом трансфер не состоится.

Сейчас всё в руках Мбаппе – а он хочет денег. И его мать, которая управляет делами, тоже нацелена исключительно на это – иначе бы мы не получили прошлогодний разворот в ситуации с «Реалом».