Карьеру Азара в «Реале» убил безобидный подкат. Помните, как его сломал бельгиец из «ПСЖ»?

В списке самых дорогих трансферов относительно немного по-настоящему успешных историй. Филиппе Коутиньо, Антуан Гризманн и Усман Дембеле не особо преуспели в «Барселоне», провалом обернулось возвращение Ромелу Лукаку в «Челси», так и не стал богом на «Олд Траффорд» Поль Погба. Но ни один из этих переходов не сравнится с проблемами Эдена Азара в «Реале», который в 2019 году выложил за него рекордные в своей истории € 115 млн.

Сложно представить, но за четыре года, проведённых в Ла Лиге, бельгиец даже не приблизился к показателям своего последнего сезона в «Челси». 2529 сыгранных минут против 2926, 4 гола против 16, 7 передач против 15. Азар был тенью самого себя в испанской столице. По-прежнему занимая 11-е место среди самых дорогих трансферов в истории, Эден согласился расторгнуть контракт с «Реалом», по которому он должен был играть на «Бернабеу» до лета 2024-го. Разбираемся, что же помешало одному из лучших футболистов поколения реализоваться в Испании.

Фатальная травма в матче с «ПСЖ»

Сложно представить хороший конец истории, которая началась не совсем хорошо. Летом 2019 года Азар явился на презентацию в «Реале» с лишним весом, а затем получил травму бедра в предсезонке и не успел восстановиться к старту Ла Лиги. Эдену потребовалось несколько месяцев, чтобы восстановиться и показать скиллы, вдохновившие Флорентино Переса, возможно, на последний его «галактический» трансфер.

В ноябре Азар сказочно «возил» «Эйбар» (выездная победа 4:0), а затем и «Реал Сосьедад» (3:1). В этих матчах бельгийцу не удалось ни забить, ни оформить ассист, зато на поле он творил привычную всем магию. И вот 26 ноября судьбоносный поединок с «ПСЖ» в Мадриде. Ожидалось, что именно в этой игре Азар покажет не только высший пилотаж, но и забьёт. «Реал» отлично начал, и бельгиец действительно восхищал. Фирменный дриблинг на скорости, оригинальные ходы, тонкие передачи. Именно после крутого прохода Эдена испанцы открыли счёт – отличился Карим Бензема.

Азар развлекался и снова был безусловно лучшим игроком — в третьем матче подряд за «Реал». Однако на втором часу игры бельгиец попытался «размотать» соотечественника Тома Мёнье, и тот пошёл в фатальный подкат. Это был взрыв, фактически уничтоживший карьеру Азара и понизивший его нынешнюю трансферную стоимость всего до € 5 млн. Особенно обидно, что Мёнье не въезжал в Эдена с двух ног – никакой очевидной брутальности с его стороны не было. Полузащитник «Реала» попытался увернуться от столкновения, и в этот момент его правая лодыжка попала под ногу защитника – вывих! Эту же самую лодыжку Азар сломал на тренировке сборной Бельгии после клубного сезона-2016/2017. Тогда он очень быстро восстановился.

После травмы в матче с «ПСЖ» Эден не смог покинуть поле самостоятельно Фото: Diego Souto/Getty Images

В истории футбола было много безрассудных подкатов в стиле Роя Кина против Альфа-Инге Холанда начала нулевых, но ситуация с падением Азара выглядела довольно буднично. Тем более что Мёнье выступал вместе с Эденом за сборную Бельгии и никогда бы не позволил себе лишнего. «Мне очень жаль, – сокрушался игрок «ПСЖ» после матча. – Я видел двух или трёх его одноклубников, которые сказали, что Эден сильно пострадал. Надеюсь, он быстро восстановится. Если и есть игрок, которого я действительно не хочу травмировать, так это он».

После замены в игре с Турцией Азар заедал стресс фастфудом

Изначально травма не казалась настолько ужасной, чтобы паниковать, но за три с половиной года лечения Эден так и не смог избавиться от её последствий. Консервативное лечение не помогло: после нескольких ускорений на тренировках боль возвращалась. Пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству и вставке металлической пластины, что привело к мышечным проблемам. После травмы в матче с «ПСЖ» Азар отыграл 90 минут за «Реал» всего однажды, ни разу не показав своей лучшей формы.

С резким взлетом Винисиуса Жуниора и в меньшей степени Родриго у тренеров «Реала» Зинедина Зидана, а затем и Карло Анчелотти было мало возможностей и причин давать Эдену шанс на стабильную серию игр. Тем более что бельгиец даже во время редких появлений на поле не показывал и тени своего былого могущества.

В жизни и в спорте может произойти что угодно, но в голове не укладывалось, как игрок, до переезда в Мадрид очень редко пропускавший матчи, вдруг стал «хрустальным». За 10 сезонов (три года во «Лилле» и семь — в «Челси») Эден пропустил всего 22 встречи из 380 в национальных чемпионатах. Специалисты утверждают, что нынешняя ситуация обусловлена тем, что Азар никогда особо не заботился о своём теле – он не из тех, кто приходит на тренировку первым, а уходит последним.

Азар на тренировке в «Реале» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Вдали от футбола он обычный парень, проводящий время с семьёй и чуждый славе. Никакого самолюбования и подсчёта калорий в стиле Роналду. Когда же бельгийца упрекали в лишнем весе, он отмахивался: «Не вижу проблемы. В отпуске я люблю отдыхать по полной. Из-за особенностей организма быстро набираю и теряю вес». Но с возрастом проблема становилась всё очевиднее – если в «Лилле» игровой вес Эдена составлял 72 кг, в «Челси» – 75 кг, то в «Реале» весы под ним чуть не треснули. 80 кг!

«Не всегда больше всех едят большие парни, – констатирует один из тренеров сборной Бельгии Бернд ван Кастелей. Вот Лукаку ест много фруктов и пасту. Он очень крепкий, но тщательно следит за рационом. Самый прожорливый – Эден Азар. Его слабость – бургеры. Помню, как в 2011 году его заменили в начале второго тайма с Турцией, так Эден ещё до конца игры ушёл заедать стресс в ближайший «Макдональдс». Бельгийские медиа назвали этот эпизод Burgergate.

Реклама «Макдональдс» с линейкой гамбургеров Red Devils Burgers Фото: twitter.com/carrusel

Последний яркий матч Азар провёл в 28 лет… Он может закончить как Роналдо

Бóльшую часть карьеры Азар относился к умеренному лишнему весу как к преимуществу, а не недостатку. Благодаря низкому центру тяжести он оказывался достаточно манёвренным и крепко стоящим на ногах игроком. Секрет успеха Эдена состоял в умении соблюдать баланс между мышечной массой и теми отложениями, которые формирует фастфуд. Но в Мадриде у него это не получилось, что и привело к хронической травме. Если в «Челси» практически отсутствовали периоды, когда полузащитник не играл несколько месяцев (за исключением конфликта с Жозе Моуринью в 2016-м), то в Испании одна травма спровоцировала новые повреждения. Словно из-за одной сломанной опоры моста посыпались все остальные.

На этом фоне успехи Азара в «Челси» кажутся совершенно неправдоподобными или принадлежащими совершенно иному человеку. В первый сезон он попал в «Команду года» по версии PFA (Ассоциация профессиональных футболистов), на следующий — повторил достижение и к тому же получил награду «Молодой игрок года», а на третий выиграл абсолютную награду – «Игрок года».

Эден Азар на премии Фото: Getty Images

За семь сезонов в Англии Азар, возможно, был лучшим игроком АПЛ в трёх из них, а еще в двух оказывался в тройке лучших. Да, сезон-2015/2016 оказался неудачным, а в сезоне-2017/2018 он искрил не так ярко, но зато оторвался в финале Кубка Англии, забив единственный гол в ворота «Манчестер Юнайтед». Он также был лучшим в финальном матче Лиги Европы 2019 года с «Арсеналом» (4:1), оформив дубль. На тот момент Эдену было всего 28 лет, и мысль, что это последняя яркая гастроль технаря, казалась совершенно невозможной.

Бельгийца особенно жаль ещё и потому, что он с детства бредил «Реалом», однако травма в игре с «ПСЖ» всё перечеркнула. Вставленная пластина в лодыжке беспокоила физически и психологически, что приводило к новым травмам. В марте 2021 года Эден хотел провести операцию по удалению пластины, но руководство «Реала» запретило. В таких условиях прошёл год, Азар был недоволен и очень слабо выступал в тех немногих матчах, когда удавалось сыграть.

Азар может закончить так же, как Роналдо Фото: Oscar Gonzalez/Getty Images

Пластину сняли только в марте 2022-го, но было очевидно, что уже ничего не исправить. В общей сложности за три с половиной сезона в качестве игрока «Мадрида» Азар получил 18 травм, пропустил 498 дней и 77 встреч. К сожалению, карьера бельгийца пошла под откос вовсе не по вине Мёнье. И даже невезение тут ни при чём. Как и много лет назад другой знаменитый игрок «Реала» Роналдо, он отказался слышать своё тело, подстраиваться и что-то менять. С таким подходом Азар фатально рано или поздно сломался бы.