«Реал» купил нового Зидана? Невероятная траектория Джуда Беллингема

Джуд Беллингем – игрок мадридского «Реала». Путь новой звёздочки «галактикос» начался в старом промышленном центре Англии и с тех пор идёт только по восходящей. В 16 лет он стал самым молодым игроком в истории первой команды «Бирмингем Сити». В 17 – дебютировал за сборную Англии. Теперь, в 19, по воле Флорентино Переса он вышел на звёздную сцену.

Англичанин перешёл в «Мадрид» по сделке стоимостью € 103 млн и стал вторым самым дорогим футболистом в истории Великобритании, а с учётом бонусов он может обставить Джека Грилиша и забраться на первую строчку в этом списке.

Бирмингем – второй по величине населённый пункт Соединённого Королевства, который находится в трёх часах езды к северу от Лондона. Когда-то город был в сердце промышленной революции, а сейчас это многокультурный мегаполис с миллионным населением прямо посередине между севером и югом Англии.

Стадион «Бирмингема» Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Ещё он является родиной двух футбольных клубов – «Астон Виллы», расположенной на севере города, и «Бирмингем Сити», находящегося на востоке. Последний бóльшую часть своей истории провёл вне Премьер-лиги. Прошло 12 лет с тех пор, как «Бирмингем» в последний раз играл в высшем дивизионе Англии, а большую часть последнего десятилетия клуб штормит из-за неопределённости с владельцами и финансированием. После вылета из Премьер-лиги в 2011 году клуб редко подбирался к камбэку в элиту, успехом стало удержание позиций в Чемпионшипе.

Яркий домашний дебют

Четыре года назад, в августе 2019 года, Пеп Клотет стоял в технической зоне стадиона «Сент-Эндрюс». Травма одного из футболистов команды в первом тайме матча со «Сток Сити» поставила «Бирмингем» перед неприятной дилеммой, а Клотета и его ассистента Пако Эрреру – перед необходимостью принять решение.

«Мы думали: «Что мы можем сделать?». Пако сказал: «Почему бы нам не дать шанс Джуду?» – рассказал Клотет в интервью The Athletic. – Окей, подумал я, но сейчас трудный момент. Мы не хотим, чтобы он провалился, и мы не хотим проиграть дома. Это может навредить ему».

К тому времени весь мир знал о существовании Джуда Беллингема. Уже в 16 лет о нём знали как об универсальном и крайне одарённом полузащитнике – самом талантливом игроке Англии за несколько поколений. Он был частью академии «Бирмингема» с семи лет, и всё это время клубы по всей Англии по очереди пытались переманить его к себе.

Но Беллингем оставался верным родной команде. Он любил «Бирмингем», и это было взаимно. Джуд родился в Стоурбридже, краснокирпичном рыночном городке в 15 километрах к юго-западу от города. За несколько недель до того матча со «Стоуком» игрок установил рекорд, став самым молодым футболистом в истории «Бирмингема» в матче Кубка лиги.

Через пару недель он дебютировал в чемпионате, но матч к тому моменту был уже проигран, а у парня было всего 15 минут, чтобы показать себя. В игре с «гончарами» Клотет и Эррера понимали, что всё будет по-другому: домашний матч, в котором остаётся целый час игрового времени при равном счёте. В ситуации такого давления 16-летний Беллингем ещё не оказывался.

Беллингем в «Бирмингеме» Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Был ли он готов? Это вопрос без ответа, с которым тренеры часто сталкиваются. Молодой футболист хрупок, его прогресс должен происходить с той скоростью, которая ему подходит. В «Бирмингеме», чьё финансовое будущее никогда не было определённым, вопрос обращения с самым ценным активом в их истории был особенно деликатным.

«Пако сказал мне: «Знаешь, есть люди, которые рождены играть в футбол – и такие футболисты способны на невероятное», – вспомнил Клотет. Тренер принял решение, и Беллингем дебютировал на «Сент-Эндрюс». За 15 минут до конца домашняя команда сравняла, но болельщикам хотелось большего – и они своё получили. Мяч попал к Джуду на краю штрафной и после удара англичанина и солидного рикошета оказался в сетке. Фанаты за воротами бешено рванули к рекламным щитам у края поля, встречая воспитанника, триумфально проскользившего в их сторону на коленях.

До прихода в «Реал» Мадрид Беллингем всегда носил один и тот же номер – 22. Нетипичный выбор, который объясняется характерной историей из детства футболиста. Будучи 12-летним подростком, он разговаривал с Майком Доддсом, тренером академии.

Майк Доддс тренер Беллингема в академии «Бирмингема» «Джуд сказал, что хочет быть «десяткой». Я ответил: «Думаю, ты можешь быть 22-м номером». Он спросил, что я имею в виду, и я объяснил: «Ты можешь играть в роли «четвёрки», «восьмёрки» и «десятки» — у тебя получится всё это. Его выделяли способность воспринимать и удерживать информацию, желание делать больше. Главное, что я подметил за 10 лет работы с ним — стремление к самобытности. Именно это отличало его от других: он хотел быть уникальным».

Джуд Беллингем – именно такой, уникальный игрок. Он из тех футболистов, кем притворяются дети на коробке, но он восхищает и их родителей. По сути, Беллингем – это квинтэссенция идеального английского футболиста, тот, кто умеет на поле всё. Настоящий 22-й номер. В «Реале» он будет носить футболку с «пятёркой» – номером одного из своих кумиров и героев клуба, Зинедина Зидана.

Хайлайты до «Реала»

Уход Беллингема из «Бирмингема» в 17 лет не был неожиданностью, а вот подписание в дортмундскую «Боруссию» вместо одного из английских грандов стало сюрпризом. Ещё больше удивило решение родной команды Джуда вывести из обращения его игровой номер – в честь парня, сыгравшего меньше 50 игр за клуб.

Это редкость, особенно для английских команд, и «Бирмингем» объяснил нетипичное решение в пресс-релизе: «За столь короткий промежуток времени Джуд стал культовой фигурой, показав, чего можно достичь благодаря таланту, упорному труду и самоотверженности. А поведение вне поля делает его прекрасным примером для подражания».

Джуд Беллингем (по центру) Фото: Pierre Mouton/Getty Images

Забавно, что за пределами поля англичанин практически беспомощен. После переезда в Дортмунд мама возила его на тренировки на машине, а один раз даже спасла его от яркого фейла: Джуд забыл дома паспорт перед выездным матчем «Боруссии», и мать привезла ему документ прямо в аэропорт. По слухам, родительница даже заправляет за полузащитником кровать.

Зато на поле Беллингем компенсировал это сполна, превратившись в лидера «Дортмунда» с первых матчей и даже заслужив капитанскую повязку к последнему сезону в команде – 19-летний футболист стал самым юным капитаном в истории Бундеслиги. Полузащитник с ходу проявлял инициативу, требовал мяч и заряжал болельщиков, не опуская руки даже в самых безнадёжных ситуациях.

Как и для многих молодых игроков, чемпионат мира 2022 года в Катаре стал для Джуда одним из хайлайтов карьеры. Англия завершила турнир уже в четвертьфинальном противостоянии с Францией, но у Беллингема было достаточно времени, чтобы показать – он готовый топ. Хавбек забил первый гол Англии в матче с Ираном, поучаствовал в двух из трёх голов против Сенегала, а в игре с Францией он был одним из лучших на поле, переполненном звёздами.

Тёмная сторона

Его футбольная страсть имеет и обратный эффект – иногда за ней проглядывает несдержанность подростка. В проигранном матче с «Рейнджерс» в Лиге Европы 2022 года микрофон у поля зафиксировал гневную вспышку Джуда в адрес партнёра по команде Нико Шульца: «Ты не можешь отдать ни одной ****** передачи, ты – чёртово дерьмо. И так каждый раз, *****!»

Беллингем в «Боруссии» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Ещё случай. «Дортмунд» проиграл «Баварии» в декабре 2021 года, а в послематчевом интервью Беллингем поставил под сомнение честность арбитра Феликса Цвайера. «Вы ставите на самый важный матч Германии судью, которого ловили на договорняках, чего ещё вы ожидаете?» – бесился англичанин в интервью ViaPlay. Естественно, Джуда оштрафовали, но стоит отметить, что Цвайер действительно отбыл полугодовую дисквалификацию в 2005 году.

Величие

Непримечательная улица в Стоурбридже – узкая, с булыжными мостовыми. Здесь есть маникюрный салон, небольшой торговый центр, крепкая кирпичная церковь с деревьями у ворот и огромным витражным окном, выходящим на улицу. Типичный английский вид. Но на пустом участке стены красуется граффити с изображением Джуда Беллингема, смотрящего на проходящих мимо людей.

Граффити с изображением Джуда Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Сначала за ним следил Бирмингем, затем Германия и Англия. Теперь – не только Мадрид, но и весь мир. Видеть каждый подкат и касание, слышать каждое слово. Улыбнись в неподходящий момент, и это станет поводом для газетного заголовка, а поражение – настоящей катастрофой. Это больше не история локального парня, но и Джуд – футболист мирового уровня.