В составе чемпиона России уже числятся девять бразильцев, но их может стать ещё больше!

Марио Фернандес — в «Зените»! А где бразильцев было больше — в ЦСКА или в Петербурге?

Марио Фернандес всё-таки перешёл в «Зенит». То, во что было тяжело поверить несколько лет назад, оказалось правдой. Марио — очередной бразилец в нынешнем составе сине-бело-голубых, пусть и с паспортом РФ. В «Зените» образовалась настоящая бразильская колония, ранее нечто подобное было в ЦСКА. Но в каком же из этих клубов было больше представителей крупнейшей страны Южной Америки? Рассказываем.

ЦСКА

Первые бразильцы

Летом 1996-го состав ЦСКА пополнили сразу два бразильских легионера: Леонидас и Леандро Самарони. «Их встречали как чемпионов мира, но они оказались разными людьми», — вспоминал бывший вратарь армейцев Дмитрий Тяпушкин. Кстати, надолго эти ребята в ЦСКА не задержались (30 матчей на двоих, девять голов).

Леонидаса в команде по-доброму прозвали Лёней. Однако на тренировках с южноамериканцем никто не церемонился, что выводило игрока из себя. Капризный бразилец сходил с ума после любого жёсткого контакта. При этом сам Леонидас не стремился к общению: язык не учил и вёл себя так, словно в ЦСКА больше никто не умеет играть в футбол. Да и на поле бразилец играл не на команду, а всё пытался забить сам. Он ушёл из ЦСКА и чуть не оказался в «Спартаке», однако Олег Романцев заблокировал переход из-за тяжёлого характера футболиста.

Самарони — полная противоположность Леонидаса. Он приехал в Россию с женой и сыном, быстро выучил язык, нашёл друзей. Леандро был действительно командным футболистом, который всегда тянулся к одноклубникам. Самарони ушёл из ЦСКА через полгода, однако позднее вернулся в Россию. В его резюме ещё шесть наших клубов: «Торпедо», «Спартак», «Арсенал», «Крылья Советов», «Рубин» и «Терек». Больше всего матчей провёл в Самаре — 54.

Леонидас Фото: NEAL SIMPSON/GETTY IMAGES

Самый успешный

259 матчей, 124 гола — статистика Вагнера Лава в ЦСКА. ЦСКА купил его в 2004 году у «Палмейраса» за € 6,2 млн. Оказалась очень удачная сделка. Вагнер настолько вписался в состав армейцев, что стал не только легендой клуба, но и одним из лучших легионеров российского футбола. А ещё завоевал с ЦСКА 14 трофеев: три раза победил в РПЛ, шесть — в Кубке России, четыре — в Суперкубке страны и один раз — в Кубке УЕФА. В последние годы неоднократно мелькала информация о возможном возвращении Вагнера в ЦСКА, но до очередного камбэка дело так и не дошло.

Вагнер Лав Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Главный провал

Рикардо Жезус оказался в ЦСКА в 2008 году. На этом трансфере настоял главный тренер армейцев Валерий Газзаев. Именно он убедил селекционный отдел взять футболиста, а потом нахваливал его после перехода. К тому времени Жезус уже как год работал в России — отыграл 30 матчей в составе нальчикского «Спартака». В итоге Рикардо разочаровал всех. Дошло даже до того, что президент ЦСКА Евгений Гинер назвал покупку бразильца своим главным селекционным провалом.

Евгений Гинер президент ЦСКА «Рикардо Жезус — мой главный селекционный провал. Купить его упросил Валерий Георгиевич Газзаев. Говорил, что этот форвард ему очень нужен. Наш селекционный отдел кандидатура Жезуса смущала, но тренеру всё-таки пошли навстречу. Жезус не соответствует уровню ЦСКА».

За шесть лет в московском клубе Жезус провёл всего 19 матчей и забил два мяча. Явно не то, чего от игрока ждал Газзаев. Бразильца шесть раз отдавали в аренду, причём четырежды — на родину.

Кто сейчас из бразильцев на контракте с ЦСКА

Таких в команде трое. Правда, защитник Бруно Фукс играет на родине за «Атлетико Минейро» по аренде. А вот Мойзес и Виллиан Роша готовятся ко второму сезону в составе армейцев. Кстати, первый отбегал за ЦСКА уже 36 матчей и по этому показателю вышел на седьмое место среди всех бразильцев в клубной истории. Больше него отыграли только Марио Фернандес (329 матчей) Вагнер (259), Даниэл Карвальо (140), Дуду (107), Витиньо (84) и Жо (77).

Мойзес и Виллиан Роша Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как много бразильцев было в ЦСКА и сколько они завоевали трофеев

В ЦСКА в общей сложности было 17 бразильцев, включая заявленных сейчас за команду. Обладатель российского паспорта Фернандес также присутствует в этом списке. В сумме бразильцы отыграли за ЦСКА 1239 матчей и забили 263 мяча. А ещё у них на всех 53 трофея:

Если 15 июля ЦСКА обыграет «Зенит» в Казани в матче за Суперкубок, то общее количество трофеев бразильцев вырастет до 55.

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«Зенит»

Первый бразилец

Первый бразильский легионер оказался в «Зените» только в сентябре 2012 года. Халк переехал в РПЛ в статусе одного из лучших футболистов «Порту», а российский клуб отвалил за звёздного игрока € 40 млн. Надо сказать, что монструозный бразилец действительно был на голову выше других футболистов РПЛ. 148 матчей (во всех турнирах), 77 голов, 59 ассистов — отличные цифры. Правда, трофеев за время в России Халк завоевал не так много — всего три. «Зенит» отпустил нападающего в «Шанхай» в 2016 году за € 56 млн. Получается, российский клуб получил от игрока не только существенную спортивную пользу, но и финансовую.

Халк Фото: Максим Туманов, «Чемпионат»

Самый успешный

Дуглас Сантос — самый незаметный на поле из всех нынешних бразильцев «Зенита». И, наверное, самый профессиональный. Настоящий боец на поле, который удивляет стабильностью. Иногда складывается ощущение, что это не человек, а робот. Дуглас — второй среди всех бразильцев по числу матчей за «Зенит» и первый (вместе с Малкомом) по количеству трофеев. Неудивительно, что в ходе прошлого сезона ему вручили капитанскую повязку. Важно, что Дуглас хорош не только в обороне, но и в атаке. Он редко ошибается у своих ворот и при этом часто снабжает партнёров голевыми передачами. Последний показатель был бы ещё выше, реализуй тот же Матео Кассьерра хотя бы половину своих моментов.

Дуглас Сантос Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный провал

Пожалуй, таковым можно назвать полузащитника Эрнани. В 2017 году этот полузащитник перешёл в «Зенит» за € 8 млн, однако не запомнился ничем особенным. Проявил себя средним игроком и за три с половиной года провёл в команде всего 37 матчей. Дважды уезжал в аренду («Сент-Этьен», «Парма»), и в итоге «Зенит» продал его в итальянский клуб за € 6,5 млн. Кто-то добавит в список провалов вратаря Ивана Куарежму, который отыграл всего четыре матча. Однако его брали в аренду, а потом отказались после своеобразного просмотра длиной в полгода. К тому же нельзя сказать, что Иван сильно провалился, пусть и выборка матчей была очень маленькой.

Эрнани Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Кто сейчас из бразильцев на контракте с «Зенитом»

Дуглас Сантос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Родригао, Густаво Мантуан, Роберт Ренан, Ду Кейрос, Марио Фернандес. Девять человек. Плюс Педро, который присоединится к команде в 2024 году. Получается, бразильцев набирается почти на весь стартовый состав. Кстати, Дуглас Сантос в новом сезоне выйдет на первое место по количеству матчей среди всех бразильцев «Зенита». Сейчас их у него 145, а лидерство пока сохраняет всё тот же Халк (148). Больше сотни матчей за клуб из Санкт-Петербурга также отыграл Малком — 108.

Малком и Клаудиньо Фото: fc-zenit.ru

Как много бразильцев было в ЦСКА и сколько они завоевали трофеев

Пока за «Зенит» в разные годы на поле выходили 13 бразильцев. Совсем скоро эта цифра увеличится за счёт матчей с участием Кейроса и Фернандеса. Не исключено, что в 2024-м за команду дебютирует Педро. Таким образом, к концу ближайшего сезона этот показатель может вырасти до 16 футболистов. В общей сложности бразильцы «Зенита» провели 755 матчей и забили 188 мячей. Если суммировать все их трофеи в составе сине-бело-голубых, то получится цифра 36.

Общее количество трофеев может заметно вырасти по итогам нового сезона, ведь «Зенит» — главный фаворит в каждом из внутренних турниров.