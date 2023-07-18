У «Факела» по-прежнему нет денег, а «Пари НН» мощно обновляется. Что ждать от них в РПЛ

В начале июня «Факел» и «Пари НН» боролись за место в РПЛ. Хотя сопротивление было условным – «Енисей» и «Родина» глобально не смогли ничего противопоставить в стыках. По Красноярску всё стало понятно уже в первом матче, когда в манеже они уступили 0:1. «Родина» в ответной встрече была в голе от того, чтобы перевести встречу в дополнительное время. Но «Пари НН» своего не упустил. И сохранил место в элите. Казалось, дальше оба клуба должны были измениться, чтобы в новом сезоне избежать 13–14-х мест. Но получается пока по-разному: «Факел» расстался с парой важных футболистов, а у нижегородцев и вовсе перестройка состава.

«Факел» почти не тратился на новичков, но подписал топ-ветеранов

«Факел» остаётся одним из самых небогатых клубов лиги. Бюджет на новый сезон плюс-минус прежний, доходы в 416 миллионов от 13-го места в РПЛ особенно не изменили ситуацию. Поэтому воронежцы, как всегда, рассчитывают на подписание свободных агентов. В летнее окно они пригласили бывшего игрока сборной Фёдора Кудряшова, который закончил выступление в Турции и вернулся в Россию. Плюс забрали со скамейки «Рубина» Александра Беленова – вероятно, именно он будет основным в сезоне. Ещё за символическую сумму выкупили у «Краснодара» полузащитника Вячеслава Якимова и подписали свободного нападающего Александра Долгова из «Химок».

При этом потери клуба более серьёзные – «Факел» лишился двух определяющих игроков прошлого сезона. Оба ушли бесплатно по истечении контракта. Речь про Романа Акбашева и Георгия Гонгадзе. Первый уже в «Ростове», второй пока ищет команду. На них заработать не получилось. Известно, что воронежцам трудно заключать долгосрочные соглашения, поэтому и сложно кого-то продавать. У нескольких игроков истекла аренда: например, Илья Свинов вернулся в «Спартак», Реда Рабеи и Мохамед Браими – в «Ботев».

Роман Акбашев и Георгий Гонгадзе Фото: fakelfc.ru

«Факелу» будет трудно заменить ушедших, особенно Акбашева и Гонгадзе. Но цель на сезон не меняется — остаться в РПЛ и желательно избежать стыковых матчей. Вот слова гендиректора клуба Романа Асхабадзе для «Известий».

Роман Асхабадзе генеральный директор «Факела» «С учётом наших возможностей задача не изменилась. Цель — побиться за то, чтобы остаться в РПЛ. Будучи реалистами, мы здесь ничего не меняем. Естественно, спокойнее для всех — для болельщиков, для клуба, для игроков — обойтись без стыковых матчей. Без того, что мы видели и наблюдали по ходу прошлого чемпионата. Но главное — решение задачи. Как получится, покажет время. Футбол — игра справедливая и всё расставляет на свои места»

Очевидно, в новом сезоне сделать это будет ещё сложнее. С учётом того, что в лигу поднялись более богатые клубы – «Рубин» и «Балтика». Однако Вадиму Евсееву не впервой справляться с трудностями.

У «Пари НН» тоже много потерь, но и много подписаний

Нижегородцы в летнее трансферное окно расстались уже с 12 футболистами! Не все они играли в основе, но цифра в любом случае впечатляет. Главные потери – арендованные ребята. Основной голкипер Никита Гойло вернулся «Зенит», Дмитрий Рыбчинский – в «Локомотив», Момо Янсане – в «Шериф», Владислав Яковлев – в ЦСКА. Милсон по трансферу уехал в «Маккаби». Естественно, не вернулся норвежец Ларс Ларсен. Ещё ушел Денис Глушаков, но это было вполне ожидаемо – весной ветеран играл совсем немного.

Денис Глушаков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

При этом «Пари НН» подписывает интересных и вполне статусных игроков – из «Химок» забрали Дмитрия Тихого и Илью Кухарчука. Из «Локо» перешёл Дмитрий Живоглядов, из «Ахмата» – Александр Трошечкин, а из «Спартака» удалось взять в аренду талантливого защитника Николая Толстопятова. Плюс у «Зенита» выкупили хавбека Ярослава Михайлова. Сейчас ходят слухи, что он якобы может перейти в топ-клуб, но пока остаётся в команде Сергея Юрана.

Главный тренер после финиша прошлого сезона подписал с клубом новый контракт на два года. А руководство рассчитывает, что с учётом интересных новичков в этот раз получится избежать стыковых матчей. Вот что сказал председатель совета директоров клуба Дмитрий Кондратов.

Дмитрий Кондратов директор «Пари НН» «Будем стремиться побеждать в каждом матче и надеемся на поддержку города и каждого болельщика. Что касается турнирных задач, важно не просто занять 8–12-е место, а уверенно завершить сезон, закрепившись в Премьер-Лиге».

У «Пари НН» наверняка ещё будет несколько подписаний. А у Юрана – карт-бланш на создание новой команды. И шансы избежать стыков очень даже неплохие.