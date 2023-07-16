Два одинаковых гола за 10 минут — и соперник в нокауте! Идеальный старт сезона от «Акрона»

Мелбет Первая лига вернулась! Накануне, 15 июля, состоялся первый матч нового сезона, а сегодня проходит сразу несколько встреч 1-го тура. В одной из них сыграли «Акрон» и «КАМАЗ». В прошлом сезоне оказались практически соседями, финишировав на девятой и 11-й строчках соответственно с разницей в два очка. А сегодняшний матч стал возможностью, чтобы заявить об амбициях на новый чемпионат.

Первые 25 минут прошли при полном преимуществе «КАМАЗа». «Акрон» не только не угрожал воротам соперника, но и ошибался у своих, «привозя» моменты на ровном месте. Выстоять хозяевам всё же удалось, и в середине тайма они переломили ход игры. Хотя с голевыми шансами были явные проблемы.

А ближе к концу тайма «Акрон» проявил себя во всей красе. Команда Евгения Калешина в прошлом розыгрыше Кубка России показала топ-клубам, как надо контратаковать и ловить соперника на высокой линии обороны. Так же случилось и здесь. На 36-й минуте Владислав Галкин выдал пас на ход, Антон Килин убежал один на один и пробил мимо вратаря «КАМАЗа» Артура Анисимова. 1:0!

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Посмотреть видео можно на странице «Акрона» во «ВКонтакте».

А спустя 10 минут, на первой добавленной к первому тайму минуте, «Акрон» повторил трюк. Снова Галкин отдал пас, но уже не через правый полуфланг, а через центр. И снова на ворота умчал Килин — только на этот раз он не стал спешить с ударом, обвёл вратаря и закатил мяч в пустые. 2:0!

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Посмотреть видео можно на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Два гола в концовке первого тайма оказались для «КАМАЗа» сильным ударом. После перерыва команда долгое время не могла создать настоящую угрозу у ворот соперника, а в концовке и вовсе чуть не пропустила третий. Запомнился разве что игравший в защите Валентин Пальцев, который пару раз вступил в стычку с автором дубля Килиным и нападающим Абу-Саидом Эльдарушевым.

Старт сезона для «Акрона» получился идеальным, если не считать начало матча. До контратак и голов Килина, которые стали, по сути, первыми настоящими моментами хозяев, складывалось ощущение, что у «КАМАЗа» отличные шансы на победу.