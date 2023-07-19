Насыщенное расписание 20 июля: открытие Кубка мира в Австралии, яркий теннис и волейбол.

10 топ-матчей четверга: старт женского ЧМ и наши теннисисты в Европе

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⚽️ 2:30: «Челси» — «Рексем», товарищеский матч

Интрига: как выглядит новый «Челси»?

Лондонский клуб после провального сезона устроил полную перезагрузку. Футболистов продано практически на целый состав, новый тренер в лице Маурисио Почеттино назначен, несколько новичков подписано. Матч с «Рексемом», учитывая статус соперника и дату встречи, может, и не будет показательным в контексте следующего сезона. Но разве не интересно посмотреть на новый «Челси»?

Как выглядит новый «Челси»? Фото: Warren Little/Getty Images

⚽️ 3:30: Сборная МЛС — «Арсенал», товарищеский матч

Интрига: кто победит в экзотическом матче?

«Арсенал» этим летом устроил топ-закупку, а теперь отправляется в Вашингтон на необычный товарищеский матч. Лео Месси за сборную МЛС играть не будет, но вывеска всё равно заманчивая.

Самое интересное: «Арсенал» уже играл со сборной МЛС в 2016 году и победил тогда со счётом 2:1, забив победный гол в концовке. В составе соперника, кстати, отличился Дидье Дрогба.

«Арсенал» этим летом устроил топ-закупку Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

⚽️ 10:00: Новая Зеландия — Норвегия, ЧМ среди женских команд, группа А, 1-й тур

Интрига: выстоят ли хозяйки турнира против топового состава норвежской сборной?

Матч открытия чемпионата мира — 2023 среди женских сборных пройдёт в Окленде, столице Новой Зеландии. Для местной сборной это уже шестой турнир, но статистика пока удручающая: 12 поражений и три ничьих в 15 матчах. Норвежки, чемпионки мира – 1995 и регулярные участницы больших соревнований, будут пытаться вернуть себе лучшую форму после провала на прошлогоднем Евро. Шансы есть: на ЧМ поехали топы – Ада Хегерберг, Каролин Грэм Хансен, Гуро Рейтен и другие.

Матч открытия чемпионата мира — 2023 среди женских сборных пройдёт в Окленде Фото: ANP/Getty Images

⚽️ 13:00: Австралия — Ирландия, ЧМ среди женских команд, группа В, 1-й тур

Интрига: что устроит Австралия в матче с дебютантками турнира?

Сборная Австралии с Сэм Керр и Кейтлин Фард в составе подходит к домашнему ЧМ как один из главных фаворитов турнира и уже на первом матче соберёт аншлаг. На стадионе «Австралия» в Сиднее ожидается более 80 тысяч зрителей. Для Ирландии этот ЧМ – дебютный, команда смогла завоевать путёвку на турнир через стыки. Ирландки мечтают повторить успех мужской сборной, которая дошла до стадии четвертьфинала на своём первом чемпионате мира в 1990 году.

Австралия сыграет в матче с дебютантками турнира Фото: Stephanie Meek/Getty Images

🎾 13:30*: Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Александр Шевченко (Россия), Бостад, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится битва 22-летнего россиянина с первым номером посева?

Россиянин Александр Шевченко после успешного старта на турнире в Бостаде вышел на первую ракетку соревнований — Каспера Рууда. Ранее теннисисты друг с другом не играли. Сумеет ли 22-летний россиянин дать бой одному из лучших специалистов игры на грунте?

Каспер Рууд Фото: Mike Hewitt/Getty Images

🎾 16:30*: Павел Котов (Россия, Q) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Бостад, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится российское дерби в Бостаде?

После четвертьфинала на Уимблдоне россиянин Андрей Рублёв начинает короткий летний грунтовый сезон на турнире в Бостаде. Как высоко сеянный россиянин освобождён от матчей первого круга, а во втором сразится с соотечественником Павлом Котовым. Ранее теннисисты друг с другом не играли. Чем завершится российское дерби в Бостаде?

Андрей Рублёв Фото: Julian Finney/Getty Images

🎾 18:00*: Диана Шнайдер (Россия) — Мария Тимофеева (Россия, LL), Будапешт, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: станет ли статус лаки-лузера счастливым для Тимофеевой?

Россиянка Мария Тимофеева проиграла в квалификации турнира в Будапеште, однако отказ словачки Мартинцовой от участия открыл россиянке путь в основную сетку. Станет ли для Марии статус лаки-лузера счастливым? Ведь в соперницы ей досталась непростая соотечественница Диана Шнайдер, которая в этом сезоне уже громко заявила о себе.

Диана Шнайдер Фото: Darrian Traynor/Getty Images

🎾 20:00*: Дарья Касаткина (Россия, 1) — Татьяна Прозорова (Россия, Q), Палермо, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли юная Прозорова дать бой опытной Касаткиной?

19-летняя Татьяна Прозорова успешно начала турнир в Палермо, добившись первой победы на уровне WTA. Что теперь сможет противопоставить юная россиянка опытной соотечественнице Дарье Касаткиной?

Дарья Касаткина Фото: Justin Setterfield/Getty Images

🏐 18:00: Япония — Словения, Лига наций, 1/4 финала

Интрига: продолжат ли японцы удивлять в четвертьфинале?

В третьем матче «Финала восьми» сыграют Япония и Словения. В предварительном раунде японцы сотворили настоящую сенсацию: заняли второе место, уступив лидерство США лишь по очкам. Команда Филиппа Блена выиграла девять матчей подряд с начала турнира, лишь перед стартом плей-офф уступив Италии (1:3) и Польше (0:3). Эти поражения оставляют небольшую надежду на успех словенцев, у которых серьёзные проблемы с составом. Яни Ковачич, лучший по числу приёмов и успешных действий в защите, попытается спасти команду. Но получится ли?

продолжат ли японцы удивлять в четвертьфинале? Фото: volleyballworld.com

🏐 21:00: Польша — Бразилия, Лига наций, 1/4 финала

Интрига: получится ли у поляков вновь обыграть бразильцев?

Заключительную встречу четвертьфинала плей-офф проведут Польша и Бразилия. Явные фавориты — поляки. Команда Николы Грбича сейчас на ходу, о чём говорит третье место по итогам предварительного этапа. У бразильцев же дела похуже — шестое место и разобранная команда. Неудивительно, что в предварительном этапе поляки без проблем обыграли подопечных Ренана Дал Зотто (3:1). Сейчас хозяева турнира попробуют повторить успех с поддержкой родных болельщиков.