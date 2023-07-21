Кузяев сыграл против двух Мбаппе. Как прошёл дебют российского полузащитника в «Гавре»

12 июля экс-полузащитник «Зенита» и всё ещё кандидат в сборную России Далер Кузяев неожиданно для многих заключил контракт с «Гавром». Пока команда была на краткосрочном сборе в Словении, Кузяев занимался самостоятельно и в первых летних спаррингах не участвовал. Без российского легионера «Гавр» оторвался на команде второй словенской лиги «Триглав» (9:2), а уже по возвращении домой в более упорной борьбе обыграл недавнего соседа по Лиге 2 «Кан» — 3:1.

По словам отца и по совместительству агента Далера Адьяма Кузяева, коллектив радушно принял его сына. Пока футболист проживает в отеле и не спеша подыскивает квартиру. Накануне Кузяев впервые потренировался в общей группе, а тренер «Гавра» Лука Элснер анонсировал предстоящий дебют самых статусных новичков команды.

Чтобы вы понимали масштаб финансовых возможностей «Гавра» (а стало быть, и амбиций), достаточно пробежаться по топу летних приобретений. Центрального полузащитника Рассула Ндиайе клуб за € 1,5 млн купил в третьей национальной лиге у «Сошо», левого вингера Иссу Сумаре — во втором бельгийском дивизионе в «Беерсхоте». Центрального защитника Йоанна Сальмье взяли бесплатно в Лиге 2. В этой компании пятикратный чемпион и ЗМС России во всех отношениях выглядит белой вороной. Второго по стоимости игрока клуба, сенегальского стоппера Санганте, Transfermarkt оценивает ровно вдвое дешевле россиянина (€ 5 млн против € 10 млн).

Естественно, что степень ожиданий от опытного новичка априори завышенная. Что далеко не всегда хорошо, а чаще — плохо.

«ПСЖ» — «Гавр» — 2:0 Фото: Havre Athletic Club

Соперник для игровой презентации Кузяеву выпал хуже не придумаешь. Или лучше не придумаешь, смотря с какой стороны посмотреть. С одной стороны, попробуй покажи себя на фоне бессменного чемпиона страны, да ещё и в окружении малознакомых партнёров. А с другой, уровень мотивации автоматически высочайший.

Элснер сразу предупредил, что новые люди получат не больше получаса игрового времени в пятницу. Кузяев предсказуемо остался в резерве.

Луис Энрике со старта выпустил четверых новичков — центрального защитника Лукаса Эрнандеса, опорника Мануэля Угарте, атакующего хавбека Ли Кан Ина и вингера Марко Асенсио. Главная звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе начал матч в запасе.

Встреча проходила на одном из тренировочных полей спортивного городка «Пари Сен-Жермен». Зрители не предполагались, да их и некуда было бы рассадить за неимением трибун. Комментатору матча выделили стул со столом возле углового флага. Под стать спокойной атмосфере в «Кампусе «ПСЖ» был и настрой чемпионов. Парижане владели мячом и преимуществом, но долгое время без толку. «Гавр» большую часть времени держал оборону полным составом, но без надрыва. Собственные защитники частыми пасами назад больше напрягали вратаря команды, чем чужие нападающие.

Лишь на 31-й минуте парижане впервые довели до ума собственную атаку, и пришлось ногой отражать удар Исмаэля Гарби. Справился. Асенсио даже из офсайда не забил — защитник остановил мяч на линии. Ничего более интересного хозяева сопернику и телезрителям не предложили.

«ПСЖ» — «Гавр» — 2:0 Фото: Havre Athletic Club

В перерыве Луис Энрике отправил на поле Мбаппе, но не того, который в одиночку делает разницу. На правый фланг полузащиты выскочил 16-летний брат Килиана Итан. Старший включился в игру позже.

Элснер обновил большинство позиций. В числе прочих на газон отправился и Кузяев. Расположился он на привычной позиции в центре поля, ближе к атаке, чем обороне. Но оказался в совершенно новой для себя ситуации: когда большую часть времени приходится носиться за мячом и без конца прессинговать соперника. В «Зените» ему со времён Лиги чемпионов не приходилось столько защищаться, и то это было давно.

«ПСЖ» открыл счёт на 54-й минуте: прошла незамысловатая атака по центру. Защитники позволили Уго Экитие пробить даже не раз, а дважды. Первый удар Артур Десма потащил, второй — не смог.

Кузяев пытался руководить партнёрами, знаками призывал не вжиматься в свою штрафную, но сам получал мяч только на стандартах. Подачу угловых Далер сразу взял на себя. Один был реально опасным: после пары ударов гостей защитникам «ПСЖ» пришлось сильно напрячься.

Уже по истечении 90 минут Килиан Мбаппе с близкого расстояния удвоил счёт. Но «Гавр» в целом и Кузяев в частности могут быть более или менее удовлетворены собой. Почти час не давать «ПСЖ» ничего сделать в атаке — уже достижение для новичка Лиги 1.