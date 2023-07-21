10 главных трансферных новостей дня. «Фламенго» ждёт звёзд «Зенита», а «ПСЖ» — цель «МЮ»

Старт сезона РПЛ – главная тема дня. Но трансферное окно никто не закрывал. В Европе и России продолжаются сделки. Ниже – 10 главных трансферных новостей 21 июля.

Чемпион мира и экс-игрок «Барсы» перебрался в Лигу 1

Самуэль Юмтити Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Самуэль Юмтити стал футболистом «Лилля», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 29-летний экс-защитник сборной Франции присоединится к «бульдогам» в качестве свободного агента. Сделка уже полностью согласована, игрок прошёл медицинское обследование. Вскоре о трансфере объявят официально. Ранее Юмтити расторг контракт с «Барселоной», который действовал до конца сезона-2025/2026. Прошлый сезон француз провёл в аренде в «Лечче».

«Марсель» забрал ненужного «Челси» топ-форварда

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: om.fr

«Челси» устроил массовую распродажу летом. Клуб покинули уже более 10 футболистов. И вот ещё один на выход. Пьер-Эмерик Обамеянг оказался не нужен Маурисио Почеттино. Габонец подписал контракт с «Марселем». Соглашение рассчитано до 2025 года с опцией продления ещё на год, сообщает пресс-служба французского клуба. Причём Обамеянг перешёл в «Марсель» свободным агентом. Отличная сделка для провансальцев.

«Милан» приобретает вингера «Вильярреала»

Самуэль Чуквезе Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Джанлука Ди Марцио сообщает, что миланцы близки к покупке у «Вильярреала» Самуэля Чуквезе. Сделка вот-вот будет оформлена, игрок обойдётся «россонери» в € 25 млн. Чуквезе уже договорился с «Миланом» по личным условиям контракта, футболист будет получать € 4 млн в год и пропишется на «Сан-Сиро» на пять лет. Также красно-чёрные близки к покупке форварда «Ред Булл Зальцбург» Ноа Окафора. «Милан» тратит деньги с трансфера Тонали?

«Зенит» и ЦСКА поборются за защитника сборной Турции

Абдулкерим Бардакчи Фото: Tullio Puglia/Getty Images

Hurriyet сообщает, что «Зенит» и ЦСКА интересуются защитником «Галатасарая» Абдулкеримом Бардакчи. Как отмечает источник, клубы уже сделали турецкой стороне предложение по переходу футболиста в размере € 5 млн. 28-летний Бардакчи перешёл в «Галатасарай» летом 2022 года за € 2,8 млн. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает центрального защитника в € 6,5 млн. Агент футболиста не отрицает переговоры, но говорит, что «будущее игрока станет известно в ближайшие дни».

Ещё один друг Месси в «Интер Майами»

Лионель Месси и Андрес Иньеста Фото: Burak Akbulut/Getty Images

Андрес Иньеста окажется в МЛС? Как сообщает Offsider, 39-летний испанец договорился с «Интером Майами» о контракте. С 2018 года Иньеста выступал в Японии за клуб «Виссел Кобе». Летом 2023-го срок контракта завершился. Теперь Иньеста находится в статусе свободного агента. Так что совершенно спокойно может присоединиться к друзьям: Лионелю Месси, Жорди Альбе и Серхио Бускетсу. Увидим легендарную «Барсу» в США?

«Челси» интересуется перспективным форвардом из Франции

Элье Ваи Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

The Athletic сообщает, что «Челси» является фаворитом в борьбе за форварда «Монпелье» Элье Ваи. На 20-летнего француза претендует несколько клубов, но именно «аристократы» ближе всех к приобретению молодого нападающего. В сезоне-2022/2023 Ваи провёл 33 матча за «Монпелье», в которых отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет € 35 млн.

Де Хеа отказался стать сменщиком Онана

Давид Де Хеа Фото: Clive Rose/Getty Images

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отказался переходить в «Интер», сообщает Daily Record. По информации издания, испанец предпочтёт возвращение в родной чемпионат. Давид не захотел менять в миланском клубе Андре Онана, который ушёл как раз в «МЮ». Теперь «Интер» сфокусируется на Анатолии Трубине («Шахтёр») и Яне Зоммере («Бавария»).

Ещё одна суперзвезда в Саудовской Аравии?

Лаутаро Мартинес Фото: David Ramos/Getty Images

Громкую новость опубликовал журналист Сезар Луис Мерло. По его информации, один из клубов Саудовской Аравии предложил контракт форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу. Агент аргентинца получил условия для игрока: четырёхлетнее соглашение с зарплатой € 60 млн за сезон. Лаутаро пока не дал согласие на переход, поэтому саудовский клуб не стартует в переговорах с «Интером». Если Мартинес всё же переедет в Саудовскую Аравию, то станет второй звездой после Сергея Милинковича-Савича, которая отправится на Ближний Восток в расцвете сил.

«ПСЖ» перехватывает главную цель «МЮ»

Расмус Хёйлунн Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

L’Equipe сообщает, что «ПСЖ» заинтересован в форварде «Аталанты» Расмусе Хёйлунне. Спортивный директор парижан Луиш Кампуш уже несколько недель ведёт переговоры с окружением 20-летнего датчанина. Ранее главным претендентом на Хёйлунна считался «Манчестер Юнайтед». Напомним, в прошлом сезоне Расмус сыграл за «Аталанту» 34 матча, в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает его в € 45 млн.

«Фламенго» заберёт у «Зенита» сразу двух бразильцев?

Вендел и Клаудиньо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Бомбу» опубликовал ESPN Brazil: по их информации, «Фламенго» предложит € 40 млн «Зениту» за Вендела и Клаудиньо. Клуб считает, что за каждого из игроков нужно заплатить по € 20 млн. Также рассматривается вариант с арендой с обязательным правом выкупа (или без него). Напомним, Вендел уже пропустил Суперкубок России, также он отсутствовал на предсезонке команды. Transfermarkt оценивает его в € 24 млн, а Клаудиньо – в € 20 млн.