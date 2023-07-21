Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферные новости, 21 июля 2023 года, Обамеянг, «Зенит», ЦСКА, Клаудиньо, Вендел, Месси, Иньеста, «Интер Майами»

10 главных трансферных новостей дня. «Фламенго» ждёт звёзд «Зенита», а «ПСЖ» — цель «МЮ»
Никита Паглазов
10 главных трансферных новостей дня
Аудио-версия:
Комментарии
Чемпион мира собрался в Саудовскую Аравию?!

Старт сезона РПЛ – главная тема дня. Но трансферное окно никто не закрывал. В Европе и России продолжаются сделки. Ниже – 10 главных трансферных новостей 21 июля.

Чемпион мира и экс-игрок «Барсы» перебрался в Лигу 1

Самуэль Юмтити

Самуэль Юмтити

Фото: Maurizio Lagana/Getty Images

Самуэль Юмтити стал футболистом «Лилля», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. 29-летний экс-защитник сборной Франции присоединится к «бульдогам» в качестве свободного агента. Сделка уже полностью согласована, игрок прошёл медицинское обследование. Вскоре о трансфере объявят официально. Ранее Юмтити расторг контракт с «Барселоной», который действовал до конца сезона-2025/2026. Прошлый сезон француз провёл в аренде в «Лечче».

«Марсель» забрал ненужного «Челси» топ-форварда

Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Фото: om.fr

«Челси» устроил массовую распродажу летом. Клуб покинули уже более 10 футболистов. И вот ещё один на выход. Пьер-Эмерик Обамеянг оказался не нужен Маурисио Почеттино. Габонец подписал контракт с «Марселем». Соглашение рассчитано до 2025 года с опцией продления ещё на год, сообщает пресс-служба французского клуба. Причём Обамеянг перешёл в «Марсель» свободным агентом. Отличная сделка для провансальцев.

«Милан» приобретает вингера «Вильярреала»

Самуэль Чуквезе

Самуэль Чуквезе

Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Джанлука Ди Марцио сообщает, что миланцы близки к покупке у «Вильярреала» Самуэля Чуквезе. Сделка вот-вот будет оформлена, игрок обойдётся «россонери» в € 25 млн. Чуквезе уже договорился с «Миланом» по личным условиям контракта, футболист будет получать € 4 млн в год и пропишется на «Сан-Сиро» на пять лет. Также красно-чёрные близки к покупке форварда «Ред Булл Зальцбург» Ноа Окафора. «Милан» тратит деньги с трансфера Тонали?

«Зенит» и ЦСКА поборются за защитника сборной Турции

Абдулкерим Бардакчи

Абдулкерим Бардакчи

Фото: Tullio Puglia/Getty Images

Hurriyet сообщает, что «Зенит» и ЦСКА интересуются защитником «Галатасарая» Абдулкеримом Бардакчи. Как отмечает источник, клубы уже сделали турецкой стороне предложение по переходу футболиста в размере € 5 млн. 28-летний Бардакчи перешёл в «Галатасарай» летом 2022 года за € 2,8 млн. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает центрального защитника в € 6,5 млн. Агент футболиста не отрицает переговоры, но говорит, что «будущее игрока станет известно в ближайшие дни».

Ещё один друг Месси в «Интер Майами»

Лионель Месси и Андрес Иньеста

Лионель Месси и Андрес Иньеста

Фото: Burak Akbulut/Getty Images

Андрес Иньеста окажется в МЛС? Как сообщает Offsider, 39-летний испанец договорился с «Интером Майами» о контракте. С 2018 года Иньеста выступал в Японии за клуб «Виссел Кобе». Летом 2023-го срок контракта завершился. Теперь Иньеста находится в статусе свободного агента. Так что совершенно спокойно может присоединиться к друзьям: Лионелю Месси, Жорди Альбе и Серхио Бускетсу. Увидим легендарную «Барсу» в США?

«Челси» интересуется перспективным форвардом из Франции

Элье Ваи

Элье Ваи

Фото: Sylvain Lefevre/Getty Images

The Athletic сообщает, что «Челси» является фаворитом в борьбе за форварда «Монпелье» Элье Ваи. На 20-летнего француза претендует несколько клубов, но именно «аристократы» ближе всех к приобретению молодого нападающего. В сезоне-2022/2023 Ваи провёл 33 матча за «Монпелье», в которых отметился 19 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет € 35 млн.

Де Хеа отказался стать сменщиком Онана

Давид Де Хеа

Давид Де Хеа

Фото: Clive Rose/Getty Images

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа отказался переходить в «Интер», сообщает Daily Record. По информации издания, испанец предпочтёт возвращение в родной чемпионат. Давид не захотел менять в миланском клубе Андре Онана, который ушёл как раз в «МЮ». Теперь «Интер» сфокусируется на Анатолии Трубине («Шахтёр») и Яне Зоммере («Бавария»).

Ещё одна суперзвезда в Саудовской Аравии?

Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Фото: David Ramos/Getty Images

Громкую новость опубликовал журналист Сезар Луис Мерло. По его информации, один из клубов Саудовской Аравии предложил контракт форварду «Интера» Лаутаро Мартинесу. Агент аргентинца получил условия для игрока: четырёхлетнее соглашение с зарплатой € 60 млн за сезон. Лаутаро пока не дал согласие на переход, поэтому саудовский клуб не стартует в переговорах с «Интером». Если Мартинес всё же переедет в Саудовскую Аравию, то станет второй звездой после Сергея Милинковича-Савича, которая отправится на Ближний Восток в расцвете сил.

«ПСЖ» перехватывает главную цель «МЮ»

Расмус Хёйлунн

Расмус Хёйлунн

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

L’Equipe сообщает, что «ПСЖ» заинтересован в форварде «Аталанты» Расмусе Хёйлунне. Спортивный директор парижан Луиш Кампуш уже несколько недель ведёт переговоры с окружением 20-летнего датчанина. Ранее главным претендентом на Хёйлунна считался «Манчестер Юнайтед». Напомним, в прошлом сезоне Расмус сыграл за «Аталанту» 34 матча, в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. Transfermarkt оценивает его в € 45 млн.

«Фламенго» заберёт у «Зенита» сразу двух бразильцев?

Вендел и Клаудиньо

Вендел и Клаудиньо

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Бомбу» опубликовал ESPN Brazil: по их информации, «Фламенго» предложит € 40 млн «Зениту» за Вендела и Клаудиньо. Клуб считает, что за каждого из игроков нужно заплатить по € 20 млн. Также рассматривается вариант с арендой с обязательным правом выкупа (или без него). Напомним, Вендел уже пропустил Суперкубок России, также он отсутствовал на предсезонке команды. Transfermarkt оценивает его в € 24 млн, а Клаудиньо – в € 20 млн.

0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Футбол РПЛ Трансферы •••

Заглавное фото: om.fr / «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023