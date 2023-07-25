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«Локомотив» — «Урал», прямая онлайн-трансляция матча группового этапа Кубка России, 25 июля, где смотреть

Старт Кубка России! «Локо» принимает «Урал», «Ахмат» в гостях у «Зенита». LIVE
Никита Паглазов Михаил Рождественский
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Артём Дзюба, Марио Фернандес, Фёдор Смолов
Аудио-версия:
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А «Динамо» встретится с «Пари НН».

Сегодня, 25 июля, стартует групповой этап Кубка России. «Локомотив» примет «Урал», «Динамо» приедет в гости к «Пари НН», а «Зенит» дома сыграет с «Ахматом».

Фонбет Кубок России. Группа B
25 июля 2023, вторник. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Локомотив» – «Урал» – классика Кубка России. Ведь за последние шесть лет команды дважды встречались в финале. И оба раза сильнее оказывались железнодорожники. А что сейчас? Команда Виктора Гончаренко на выходных одержала историческую победу над ЦСКА в РПЛ и сейчас явно на эмоциональном подъёме. Про москвичей такого не скажешь, ведь они чуть было не уступили «Рубину» в 1-м туре чемпионата России.

Фонбет Кубок России. Группа D
25 июля 2023, вторник. 18:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари НН» – «Динамо» – встреча плохо начавших сезон команд. И ладно нижегородцы – они проиграли чемпиону (0:2) в стартовом туре РПЛ. Москвичи же после амбициозного назначения Марцела Лички за 25 минут трижды пропустили от «Краснодара» (1:3). Кстати, в Кубке России клубы встречались только раз – в 1/8 финала в марте-2022. Тогда бело-голубые победили 3:0. А что случится в этот раз?

Фонбет Кубок России. Группа C
25 июля 2023, вторник. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встречи «Ахмата» и «Зенита» – это почти всегда захватывающее зрелище. Долгое время петербуржцы не могли победить в Грозном, да и периодически испытывались проблемы и у себя дома: например, в прошлом сезоне грозненцы в двух матчах с будущим чемпионом набрали четыре очка. Команда Сергея Ташуева сохранила взрывной нрав, а вот у Сергея Семака проблемы в реальном времени: бразильцы разъезжаются. Станет ли это причиной для неожиданности?

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