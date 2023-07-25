Старт Кубка России! «Локо» принимает «Урал», «Ахмат» в гостях у «Зенита». LIVE

Сегодня, 25 июля, стартует групповой этап Кубка России. «Локомотив» примет «Урал», «Динамо» приедет в гости к «Пари НН», а «Зенит» дома сыграет с «Ахматом».
«Локомотив» – «Урал» – классика Кубка России. Ведь за последние шесть лет команды дважды встречались в финале. И оба раза сильнее оказывались железнодорожники. А что сейчас? Команда Виктора Гончаренко на выходных одержала историческую победу над ЦСКА в РПЛ и сейчас явно на эмоциональном подъёме. Про москвичей такого не скажешь, ведь они чуть было не уступили «Рубину» в 1-м туре чемпионата России.
«Пари НН» – «Динамо» – встреча плохо начавших сезон команд. И ладно нижегородцы – они проиграли чемпиону (0:2) в стартовом туре РПЛ. Москвичи же после амбициозного назначения Марцела Лички за 25 минут трижды пропустили от «Краснодара» (1:3). Кстати, в Кубке России клубы встречались только раз – в 1/8 финала в марте-2022. Тогда бело-голубые победили 3:0. А что случится в этот раз?
Встречи «Ахмата» и «Зенита» – это почти всегда захватывающее зрелище. Долгое время петербуржцы не могли победить в Грозном, да и периодически испытывались проблемы и у себя дома: например, в прошлом сезоне грозненцы в двух матчах с будущим чемпионом набрали четыре очка. Команда Сергея Ташуева сохранила взрывной нрав, а вот у Сергея Семака проблемы в реальном времени: бразильцы разъезжаются. Станет ли это причиной для неожиданности?
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