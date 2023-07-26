Кубок России продолжается! ЦСКА в гостях у «Оренбурга», «Ростов» принимает «Рубин». LIVE

Сегодня, 26 июля, состоятся четыре матча группового этапа Кубка России. «Оренбург» примёт ЦСКА, «Сочи» приедет в гости к «Факелу», «Крылья Советов» зарубятся с «Балтикой», а «Ростов» сыграет с «Рубином».
«Оренбург» и ЦСКА никогда не встречались в Кубке России. Их матчи были возможны только в рамках РПЛ и товарищеских противостояний. Как правило, зарубы этих команд получаются результативными: 22 гола в десяти играх. Занятно, что к старту в турнире Иржи Ярошик и Владимир Федотов подходят в грустном настроении: ведь на выходных они проиграли в дебютном туре чемпионата России: «Спартаку» (2:3) и «Уралу» (1:2) соответственно.
Дуэль Дмитрия Хохлова и Вадима Евсеева – это что-то из прошлой жизни! Оба уже не первый год тренируют, хотя когда-то играли как вместе, так и против друг друга. У «Сочи» и «Факела» не самая богатая история противостояний: всего семь встреч. В Кубке России команды ещё ни разу не пересекались.
Сегодня просто масса вывесок, которые вы могли видеть как в чемпионате России, так и в ФНЛ. Правда, в отличие от предыдущей пары, противостояние «Балтики» и «Крыльев Советов» насчитывает более 25 лет. Впервые команды встретились ещё в сезоне-1996, когда играли в прообразе РПЛ. Сейчас побед у самарцев на одну больше, чем у калининградцев. Восстановится ли паритет?
Возможно, самый ожидаемый матч дня. Уж больно много пересечений между клубами. Из «Ростова» в «Рубин», из «Рубина» в «Ростов» – эти направления давно из протоптанной дорожки превратились в широкополосную дорогу. В Кубке России дончане и казанцы встречались неоднократно (трижды), оба клуба побеждали в турнире. Внутритурнирный перевес по победам сейчас на стороне «Ростова» – 2:1.
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