Команда Галицкого очень изменилась. У «Краснодара» есть то, чего так не хватает «Спартаку»

Встреча «Краснодара» и «Спартака» привлекательна не только громкостью имён встречающихся команд. Она будоражит ещё парой любопытных фактов.

Первый факт — в стартовом туре РПЛ сразу семь команд одержали победы, и только двум из них выпало сыграть в 1-м туре Кубка между собой. Если кто забыл, то «Спартак» обыграл «Оренбург» (3:2), а «Краснодар» расправился с «Динамо» (3:1).

Второй факт — обе команды далеко продвинулись в прошлом розыгрыше Кубка: «Краснодар» дошёл до Суперфинала, «Спартак» вылетел на стадии полуфинала.

С какой стороны ни посмотри — центральный матч. Учитывая, что действий «Спартака» в новом сезоне мы уже касались, сегодня сделаем акцент на «Краснодаре» — при Владимире Ивиче он точно заслуживает внимания не меньше.

При Владимире Ивиче «Краснодар» стал действовать хитрее

Сербский специалист смог добиться баланса в игре — то, чего сейчас нет у того же «Спартака», качество игры в атаке у которого сильно превосходит уровень действий в защите. У «Краснодара» и атака продуктивна, и оборона не допускает откровенных «привозов».

Для достижения баланса Ивич ещё в начале года пошёл на видоизменение стиля — при нём «Краснодар» перестал стесняться упрощать игру. В частности, в марте тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заметил, что «в клубе отступили от прежних принципов розыгрыша мяча от ворот за счёт коротких и средних передач». Во время матчей и сейчас можно заметить такую картину: если футболисты у своих ворот увлекаются и затевают рискованный розыгрыш под прессингом — тренер жестикуляцией на бровке просит среднюю или длинную передачу.

При Ивиче «Краснодар» не пытается во что бы то ни стало забить в результате красивой комбинации низом. Показателен матч с «Динамо»: первый гол — выстрел Кордобы издали, второй гол — удар Черникова после подачи с углового на Кордобу и его скидки, третий гол — закидушка Батчи за спину Шунину после диагонали Кривцова и отскока мяча от защитника. Главная красота «Краснодара» в том матче — непосредственно три забитых разными способами мяча, которые позволили команде заскочить на первую строчку турнирной таблицы. При сербском тренере «быки» ставят соперника в тупик своим разнообразием: один изученный приём — хорошо, несколько имеющихся в наличии — ещё лучше.

Нет у «Краснодара» при Ивиче и стремления тотально загонять соперника прессингом, рискуя оголить пространство сзади. Вместо этого, как и при атаке, присутствует вариативность. В своём стартовом матче этого сезона с «Динамо» «быки» чередовали прессинг и оборону на своей половине поля. Но проявляется разнообразие не только в высокой и низкой по расположению защите: когда «Краснодар» играл в прошлом сезоне в Суперфинале Кубка, то при обороне перестраивался со схемы 4-2-3-1 на 5-3-2. Довести игру до серии пенальти такая модель помогла.

По многомесячным наблюдениям могу смело заключить: Ивич отталкивается от результата — красивые действия на поле важны, но победы ещё весомее, и вообще именно в них главное изящество. Показательно, что по итогам 1-го тура РПЛ «Краснодар» лишь седьмой по владению (51%), девятый по ударам (11), восьмой по среднему количеству передач соперника при нахождении в оборонительной фазе (9,7). Бело-голубых удалось обыграть за счёт рационального подхода, а не эстетского, о котором в «Краснодаре» говорили много лет.

В былые годы тренера «Краснодара» за подобный подход могли убрать, но не сейчас — пока у Ивича есть результат, скорее всего, он будет неприкасаемым. А успехи есть. Во-первых, Суперфинал Кубка в прошлом сезоне. Во-вторых, положительная динамика в чемпионате прошлого сезона: если брать только весну, то «Краснодар» при Ивиче показал пятый результат в лиге по набранным очкам, тогда как до зимней паузы при Александре Сторожуке — восьмой. При этом в мае и июне «быки» уже были сосредоточены на Кубке, чего не скрывали — на игру лиги с «Зенитом» (2:2) на финише сезона даже отправились без лидеров, в числе которых Эдуард Сперцян и Джон Кордоба.

Стартовый состав «Краснодара» в игре с «Динамо»

Ивич по-настоящему раскрыл Джона Кордобу. Форвард проводит лучший год в России

Есть смысл отдельно остановиться на атаке «Краснодара» — она сильная, но уже иная. Особенно её построение хорошо прослеживается через фигуру Джона Кордобы.

Весной в чемпионате России Кордоба забил девять мячей и отдал четыре голевые передачи — по сумме результативных действий он стал лучшим наравне с армейцем Фёдором Чаловым (тоже 9+4) и зенитовцем Малкомом (11+2). При этом до зимних каникул Кордоба выступал гораздо скромнее — всего пять голов и один ассист. Возрождение началось с приходом Владимира Ивича.

Придя в «Краснодар», Ивич стал играть на сильных качествах игроков. Так, Кордоба умеет играть при навесах и передачах из глубины? Значит, исполняем их! Примерно так стало происходить. Интересно, что внимание тренера к деталям Кордоба в интервью «Чемпионату» выделил ещё по итогам первых дней работы с тренером.

Джон Кордоба нападающий «Краснодара» «По моим наблюдениям, он сконцентрирован на деталях. Работает над возможностями каждого футболиста. Выделяет сильные и слабые стороны».

Примечательно, что в том же интервью нападающий заметил, что не все его сильные качества использовались ранее.

Джон Кордоба нападающий «Краснодара» «После шести лет игры в Бундеслиге я привык к постоянным вертикальным передачам верхом. Там во многих командах это в порядке вещей. Сложно изменить всё в один момент. В «Краснодаре» пришлось менять стиль — здесь другая игра. Но я приспособился».

Стоит ли удивляться, что после прихода Ивича с его тягой концентрироваться на деталях форвард раскрылся? Да тренер раскрепостил нападающего своим вниманием к его сильным сторонам!

В 1-м туре РПЛ с «Динамо» Кордоба забил и сделал голевую скидку — теперь он самый результативный игрок РПЛ с начала этого года. Но примечательно не только это: ещё Джон стал лучшим центрфорвардом стартового тура по касаниям мяча — 39. К примеру, сделавший дубль с «Пари НН» зенитовец Матео Кассьерра в этом плане был менее заметен — 28. Оба форварда провели полный матч, но при этом «Краснодар» владел мячом 51% времени, а «Зенит» — 76%. Роль форварда в построении игры «Краснодара» просто громадна.

Кстати, ещё о построении игры. На 76-й минуте матча с «Динамо» были заменены Ильзат Ахметов и Никита Кривцов — у каждого по 32 касания мяча. Было ли такое в «Краснодаре» до Ивича, чтобы умеющие креативить полузащитники встречались с мячом реже форварда?

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Козырь «Краснодара» в игре со «Спартаком» — организованная Владимиром Ивичем игра: она продумана с учётом сильных и слабых сторон игроков, а ещё может меняться в зависимости от соперника. К тому же впереди у клуба есть настоящие лидеры — не только раскрывшийся Джон Кордоба, но и пока ещё никуда не уехавший Эдуард Сперцян.