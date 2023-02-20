Почему самый дорогой легионер Галицкого ещё в России. Решение вернуться далось ему нелегко

В 2021-м Джон Кордоба приехал в Россию в статусе элитного бомбардира Бундеслиги. Там он выступал с 2016 года, а лучший период выдал в «Кёльне» – 33 мяча в 78 матчах. Потом у него не очень пошло в «Герте» – и Джон выбрал «Краснодар». Тогда ещё с Лигой чемпионов и неплохими перспективами для роста.

Однако полтора года игры в России вышли спорными. Хотя бы потому, что больше шести месяцев он пропустил из-за травмы. В остальное время играл. Но не всегда в комфортных для себя условиях. Кордоба приехал с установкой много забивать. И вряд ли ожидал, что его заставят так активно обороняться.



В интервью «Чемпионату» 29-летний нападающий рассказал о работе с новым тренером Владимиром Ивичем и особенностях подхода Александра Сторожука. А ещё ответил на вопрос о предложениях, которые поступали ему в последний год, и объяснил, почему остался в России.

Специфика работы с Ивичем, обновлённая философия «Краснодара» и настроение без ЛЧ

– Джон, как ваши дела? Полгода вы пропустили из-за травмы, потом вернулись и теперь, судя по всему, приходите в норму. Это было сложное время?

– Сейчас всё в порядке. Действительно, я вернулся после травмы. Непросто было пережить этот период. Но уже после этого я забил 9 или 10 голов. Считаю, что уже в неплохой форме. Надо и дальше становиться лучше.



– Если сравнивать нынешний уровень лиги с летом 2021-го, когда вы только пришли в команду, он сильно изменился?

– Конечно. Все мы знаем, что иностранные игроки уехали. А они – большой плюс для любой лиги. Так что уровень несколько снизился. Очень жаль, что легионеров стало меньше.



– Когда снижается уровень лиги, у игроков может падать мотивация. Особенно у иностранцев. Как у вас с этим?

– У меня не падает. Я обожаю футбол. Стараюсь наслаждаться происходящим каждый день.



– За эти полтора года вы поработали с тремя тренерами – с Гончаренко, Сторожуком и теперь с Ивичем. Должно быть, даже не успевали к каждому привыкнуть?

– У каждого из них были свои идеи. Я как игрок должен уважать это и адаптироваться к каждому.



– Если говорить про Ивича подробнее – какой он тренер?

– По моим наблюдениям, он сконцентрирован на деталях. Работает над возможностями каждого футболиста. Выделяет сильные и слабые стороны. Общается с нами. Однако выводы пока делать рано. Его отношение к коллективу мы поймем позже. Когда начнётся чемпионат.

– Был ли у вас личный разговор с тренером? Какую роль он видит для вас?

– Роль у меня не меняется все эти полтора года. Моя задача — как можно больше забивать, отдавать передачи и помогать команде. Важно полностью отдавать себя на поле.

– Каким будет «Краснодар» Ивича с точки зрения игровой философии?

– Пока не могу сказать. Только у тренера есть представление об этом. Надеюсь, глобально ничего не изменится, мы продолжим играть в атакующий футбол. Как нападающему мне это важно. Но и обороняться я тоже готов. Всё зависит от заданий тренера.



– Чувствуете ли, что вы сейчас уже становитесь лидером этой команды и должны вести её вперед?

– Я часть команды. Конечно, стараюсь помогать молодым, передавать опыт.



– Сейчас «Краснодар» на восьмом месте – вряд ли этот результат соответствует амбициям. Каким местом по итогам сезона вы будете довольны?

– Ещё когда я пришёл в команду, даже в момент ведения переговоров, мы договорились, что «Краснодар» будет бороться только за самые высокие места. Играть в Лиге чемпионов и других международных соревнований. Это по-прежнему важная задача для меня.

– Однако сейчас Россия отстранена от еврокубков – это сильно бьёт по настроению?

– От нас ничего не зависит. Сейчас надо немного поменять настрой и сконцентрироваться на внутренних соревнованиях. Конечно, европейские соревнования дают дополнительную мотивацию. Но сейчас мы здесь. И надо работать в таких условиях.

Осень «Краснодара»: Кордоба объясняет невысокую результативность оборонительным стилем. И признаётся, почему вернулся в Россию

– Давайте поговорим про первую часть сезона. Летом вы залечили травму и приехали в расположение команды. У вас были сомнения, стоит ли возвращаться в Россию?

– Нелегко было принять решение вернуться. Но клуб сделал всё для этого. Все были в этом очень заинтересованы. Я чувствовал это всё время. Поэтому принял такое решение.



– Однако у вас наверняка были предложения из Европы.

– Были. Каждое трансферное окно на моих агентов выходят разные клубы, в том числе из Европы. Но, как вы видите, я здесь. И полностью сконцентрирован на «Краснодаре». Сделаю всё, чтобы помочь клубу.

– После четвертого места в прошлом сезоне ожидалось, что команда сохранит такой же темп. Но появилась нестабильность в игре и результатах. С чем это связываете?

– Это нормальный процесс, иногда так бывает. У нас действительно упал уровень игры. Однако это дало дополнительную мотивацию тем, кто пришёл летом. Всем хотелось показать себя с лучшей стороны. Сейчас надеемся исправить ситуацию и завершить сезон как можно выше.



– Бывший тренер Сторожук комментировал вашу игру и говорил, что вы требовали постоянные вертикальные передачи верхом, что к такому стилю вы привыкли. Но тренер явно хотел разнообразия. Тяжело было с этим смириться?

– После шести лет игры в Бундеслиге я привык к такому стилю. Там во многих командах это в порядке вещей. Сложно изменить всё в один момент. Здесь пришлось менять стиль и переходить в том числе к оборонительным действиям.

Александр Сторожук Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– При этом вы приезжали с целью много забивать. Пришлось себя как-то ломать, чтобы найти баланс?

– Пришлось привыкать. Это другой стиль. Но я приспособился. И вообще, мне не очень хочется говорить о прошлом.



– Считалось, что вы переживаете из-за того, что о вас плохо говорят, когда вы не забиваете. Вас действительно беспокоит мнение окружающих, медиа?

– Я не читаю то, что обо мне пишут. Считаю, что после травмы я забил достаточно хорошие голы.



– У вас 5 голов в 12 матчах в первой части РПЛ. Кажется, статистика неплохая. Но вряд ли вы ей довольны.

– Всегда хочется большего. Однако повторюсь, в первой части сезона мы играли в более оборонительный футбол. Полагаю, причина в этом. Надеюсь, во второй части чемпионата статистика станет лучше.



– Эксперты отмечают, что у вас немалое количество моментов, но не самая лучшая реализация. С чем это связываете?

– Меня не волнует, кто и что говорит. На поле я делаю всё возможное, чтобы проявлять лучшие качества.



– Я слышал, что вы очень привязаны к семье. Когда не рядом – теряете настроение в футбольном плане?

– Это так или иначе отражается. Но, думаю, здесь нет ничего удивительного. Сейчас мой оплот – это дочка. Хотелось бы, чтобы они чаще были рядом.

Джон Кордоба с семьей Фото: из личного архива Джона Кордобы

– Семья будет вместе с вами весной?

– Я не очень хотел бы говорить об этом. Это личное.

Кордоба не жалеет, что перешёл в «Краснодар». И пока не собирается никуда уходить

– У «Краснодара» много молодых игроков. В том числе в линии атаки. Кого бы вы могли особенно выделить?

– Выделю всех. В линии атаки у нас футболисты серьёзного уровня. Все они борются за свое место в основе. Это нормальная, здоровая конкуренция.



– Они обращаются к вам за советом?

– Да, многие просят что-то подсказать. В этом плане я всегда открыт.



– В декабре писали об интересе к вам клубов из Турции и Германии – кто-то связывался на этот счёт?

– Да, с моими представителями общались разные клубы. Это нормальный процесс – постоянно идёт какая-то коммуникация. Но «Краснодар» сделал всё, чтобы я даже не думал об уходе – от президента до всех сотрудников клуба. Они делают всё, чтобы я чувствовал себя максимально комфортно. Я благодарен всем им.

– При этом в вашей команде играют как минимум два игрока, на которых в разное время был и есть спрос от европейских клубов – Сафонов и Сперцян. Какой совет бы вы им дали? Стоит ли уезжать?

– Это два очень классных футболиста. Но им нужно продолжать работать в том же духе – вот что посоветую. Уезжать или нет — решать им. Уверен, они смогли бы достичь чего-то в Европе. Всё в их голове. Если поставить задачу – добиться можно чего угодно.

Матвей Сафонов и Эдуард Сперцян Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

– Если сейчас возвращаться в лето 2021-го, вы бы выбрали вариант с переходом в Россию?

– Мне всегда нравились испытания. «Краснодар» был одним из них. Я очень благодарен клубу за то приглашение. И я не пожалел, что перешёл сюда. Клуб был сильно заинтересован в моём трансфере.



– Есть ли шанс, что российские клубы снова будут играть в Европе?

– Мне бы очень этого хотелось. Как и говорил, это было важнейшей мотивацией при переходе сюда.



– Ваш контракт действует до 2025 года. Какова вероятность, что вы отработаете его до конца?

– Я живу настоящим. А будущее покажет время. Сейчас я точно готов работать на максимуме и показывать то, что от меня зависит.



– Но у вас осталась мотивация в будущем поиграть в топовых европейских лигах?

– Все игроки хотят играть на высочайшем уровне. Однако сейчас я не думаю об этом. Вы сами понимаете: если бы у меня было желание уйти, то это уже случилось бы.