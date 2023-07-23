«Спартак» нереально начал сезон! Проигрывали до 75-й минуты, но вдруг спас Хлусевич

«Спартак» в первом же матче сезона подарил яркое шоу на пару с «Оренбургом». Команда Гильермо Абаскаля победила в игре с пятью голами.

Абаскаль сумел немного удивить составом. В нападении вышел Мелёшин, в центре обороны пара Дуарте – Литвинов, а в воротах – Максименко. Селихов остался на скамейке, там же был и новичок Бонгонда. А вот другой новичок красно-белых Медина в заявке отсутствовал (экс-армеец восстанавливается после повреждения). Помимо того, главный тренер «Спартака» не мог рассчитывать в матче с «Оренбургом» на травмированного Тавареша, дисквалифицированных Джикию и Соболева и уезжавшего в сборную Николсона.

Первые минуты первого для себя тайма в сезоне оренбуржцы провели получше спартаковцев. Контратака три в два, удар Мансильи: команда Ярошика показывала, что быстро нашла общий язык с новым главным тренером. Гости достаточно спокойно выходили даже не из-под прессинга, а из эпизодических попыток давления красно-белых, прежде всего за счёт своих аргентинцев – Веры, Флорентина и Мансильи. Тот же Вера, заслуживший внимание топ-клубов РПЛ по ходу прошлого сезона, уже сейчас выглядит лёгким и подвижным. «Оренбург» находил пространство. Тем не менее до перерыва сумел нанести всего два удара по воротам Максименко и ни разу не попал в створ, а лучший шанс упустил Воробьёв: мяч после удара центрфорварда попал в штангу.

«Спартак» пригляделся к сопернику, поймал свою волну и создал за 45 минут намного больше. Команда Абаскаля нанесла 12 ударов, четыре в створ. Моменты хозяев не были следствием постоянного давления со стороны красно-белых, но появлялись регулярно. Как только спартаковцы ускоряли движение мяча на чужой трети. От быстрого пропущенного гола «Оренбург» спас Перес, совершивший фактически вратарский сейв: вынес из створа летевший в сетку мяч после удара Хлусевича. С пятой-шестой попытки «Спартак» стал создавать остроту и с угловых, а не «привозить» контрвыпады на своём стандарте, как в дебюте матча.

Центрфорварду «Спартака» в схеме 4-3-3 Мелёшину не хватало пробивной мощи Соболева у ворот соперника (всего пять касаний за тайм, правда, три из них в штрафной). Но за молодого нападающего сделали работу партнёры. Два гениальных ассистентских решения от Зиньковского, тонко сыгравшего пяткой, и Промеса подарили Мозесу один из самых простых голов в его долгой карьере.

После перерыва «Спартак» сконцентрировался на сохранении добытого преимущества, рассчитывая на скоростные ответные атаки: впереди оставались Мелёшин и поддерживавший его из глубины Промес. Но уже на 50-й минуте хозяева пропустили. К Абаскалю в прошлом сезоне были вопросы с точки зрения организации позиционной обороны, и, похоже, старые проблемы до сих пор не решены.

«Оренбург» вскрыл защиту красно-белых по центру. Провалилась опорная зона, опять дал себя обыграть Дуарте. Классная голевая передача от Веры, эффектное завершение от Воробьёва – форвард перекинул мяч через Максименко.

После этого Абаскаль на исходе часа матча выпустил Бонгонда. Новичок сразу показал, что дриблинг действительно его сильнейшее качество – красиво обыграл двоих на маленьком пространстве, заработал фол. «Спартак» снова поднял линии, побежал в атаку и опять прозевал контрвыпад после своего углового! Конечно, все тут же вспомнили легендарный мем «Помогите!» из 2017 года. Вера придумал ещё один пас-шедевр, а Флорентин забил. Ужасно сыграл Мозес: догнав аргентинца, не заблокировал удар.

Команда Абаскаля потеряла контроль над игрой, тем не менее «Спартаку» повезло быстро отыграться и не доводить до паники в концовке. Удача в том, что Перес оказался на пути мяча после удара Хлусевича: не будь касания аргентинца, голкипер Сысуев совершил бы сейв. Но гол состоялся, и мы фиксируем два важных события: Бонгонда сделал первый голевой пас в составе красно-белых, а Хлусевич забил впервые за 48 матчей в «Спартаке». Ошибся и Полуяхтов – открыл створ оппоненту.

Кто бы мог подумать, что героем этой игры и спасителем «Спартака» окажется в итоге левый защитник! Ради такого перформанса стоило придержать голы. На 90+1-й минуте команда Абаскаля придумала красивую, по-настоящему спартаковскую комбинацию со стенкой Хлусевича и Игнатова. Даниил забил очень обидный для голкипера гол – мяч пролетел под вратарём.

«Спартак» одержал удивительную волевую победу, перебив «Оренбург» в три раза (удары – 22:7, в створ – 6:4).