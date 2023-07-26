Игнашевич сотворил сенсацию в Кубке России! «Балтика» идеально наказала «Крылья»

Максимально неожиданный провал Самары. А ведь всё начиналось хорошо!

Кубок России продолжает радовать удивительными результатами. Вряд ли многие ждали разноса в Оренбурге, вот и матч в Самаре подарил сенсацию. «Крылья Советов» принимали «Балтику» — и проиграли.

«Крылья» на правах фаворита и хозяина начали давить с первых минут. А уже на 10-й минуте пришёл и гол. И получился он курьёзным: пас Николая Рассказова должен был закончиться ничем, но защитник и вратарь не поняли друг друга, и Владимир Хубулов этим воспользовался.

«Балтика» вскоре ответила своим голом — ещё более удивительным. Аслан Дудиев пробил с дикой дистанции, мяч докатился до ворот и залетел в сетку от штанги. Но судья свистнул офсайд.

У «Балтики», несмотря на незасчитанный гол, моментов практически не было. А вот проблемы в обороне прослеживались. Футболисты «Крыльев» без особых проблем убегали за спину защитникам, и те ничего не могли с этим сделать. Успехов с созиданием у «Балтики» тоже не было: когда команда получала мяч, владение оказывалось стерильным.

Второй гол, как выяснилось позднее, заметно облегчил бы задачу «Крыльям». И шансы действительно были. Рассказов, например, чуть не повторил гол Сергея Бабкина в ворота «Ахмата» — тоже устроил сольный проход, но с завершением не получилось.

Во втором тайме «Балтика» заметно прибавила в уверенности. «Крылья» же вскоре после возобновления игры запороли явный момент — и практически сразу поплатились. Гедеон Гузина, сверкавший в прошлом сезоне Первой лиги, умудрился мощно пробить головой в штангу примерно с 11 метров. А на добивании первым оказался Роберто Фернандес.

Пропустив, «Крылья» неожиданно приуныли, и футболисты «Балтики» этот момент моментально прочувствовали. У команды Игнашевича стало гораздо больше получаться в атаке, и уже спустя 10 минут она вышла вперёд. Гол Анхело Энрикеса — настолько лёгкий, что к защитникам Самары возникает куча вопросов.

А ещё спустя семь минут «Крылья» оформили полноценный «привоз». Роман Ежов не глядя отдал пас назад — идеально в ноги Максиму Кузьмину. А тот не стал сближаться с вратарём и идеально пробил в дальний угол. 1:3!

У «Балтики» возникали моменты и после третьего мяча — было даже попадание в штангу. Но забить так и не удалось, а в концовке уже пришлось подсесть и отбиваться. «Крылья» устроили финальный навал и даже забили второй мяч. А если точнее, затолкали. Этот глагол лучше всего описывает гол Гленна Бейла. А для новых геройств уже просто не хватило времени.

Победу «Балтики» можно смело назвать сенсацией. Команда только вышла в РПЛ, в 1-м туре проиграла, а соперник начал сезон совсем иначе, уверенно победив «Ахмат» на выезде. И всё же результат — справедливый. «Крылья» с их опытом не могут позволить себе расклеиваться в матче с аутсайдером, пусть это формально и второстепенный турнир.