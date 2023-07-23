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«Сочи» — «Балтика» — 2:0, видео, обзор матча чемпионата России по футболу, 23 июля 2023 года, голы: Крамарич и Дркушич

«Балтику» в РПЛ встретили красиво. Крутая комбинация «Сочи» с голевым пасом пяткой! Видео
Григорий Телингатер
«Сочи» — «Балтика» — 2:0, видео, обзор матча
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Матч, в котором забивали только словенцы.

«Сочи» изначально был фаворитом в матче с «Балтикой», которая дебютировала в чемпионате России в XXI веке.

МИР Российская Премьер-лига. 1-й тур
23 июля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Крамарич – 6'   2:0 Дркушич – 83'

И игра фактически началась с гола хозяев. На шестой минуте получилась классная комбинация в стеночку – Джорджевич пяткой отдал голевую передачу на Крамарича (это не тот, который играет в сборной Хорватии, если что). Тот случай, когда лучше один раз увидеть.

Открыв счёт, «Сочи» не стал уходить в оборону. Даже, скорее, наоборот. Продолжил смело идти вперёд, будто команда не вела, а уступала в один мяч. Как в первом тайме не забил Джорджевич – необъяснимо. У черногорского нападающего был шикарный момент после навеса с правого фланга, но удар головой пришёлся чуть-чуть мимо. А вскоре Джорджевич вышел один на один и перекинул голкипера, но мяч с ленточки вынес защитник «Балтики» Пуцко.

Хотя кому-кому, а Джорджевичу уже стоило привыкнуть, что его удары в упор блокируют на ленточке ворот.

Помните этот невероятный эпизод?
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Правда, у гостей свои моменты тоже намечались. Например, Галоян попал в перекладину. Было ещё несколько подходов, но мяч не шёл в ворота. Это, кстати, касается обеих команд. Причём во втором тайме «Сочи» уже не выглядел таким фаворитом и будто бы устал. В результате «Балтика» даже превзошла соперника по владению мячом.

Однако второй гол всё-таки забил «Сочи» – ближе к концу встречи. И снова отличился словенец. На этот раз защитник Дркушич пришёл на угловой в чужую штрафную. Просто навес и удар головой от капитана – на этом результат матча по сути был решён.

Судья добавил к основному времени шесть минут. Самый яркий эпизод за этот период – почти голевая передача Ивана Игнатьева. В падении через себя навесил точно на голову Силвейре, но тот пробил выше ворот.

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