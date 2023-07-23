«Балтику» в РПЛ встретили красиво. Крутая комбинация «Сочи» с голевым пасом пяткой! Видео

«Сочи» изначально был фаворитом в матче с «Балтикой», которая дебютировала в чемпионате России в XXI веке.
И игра фактически началась с гола хозяев. На шестой минуте получилась классная комбинация в стеночку – Джорджевич пяткой отдал голевую передачу на Крамарича (это не тот, который играет в сборной Хорватии, если что). Тот случай, когда лучше один раз увидеть.
Открыв счёт, «Сочи» не стал уходить в оборону. Даже, скорее, наоборот. Продолжил смело идти вперёд, будто команда не вела, а уступала в один мяч. Как в первом тайме не забил Джорджевич – необъяснимо. У черногорского нападающего был шикарный момент после навеса с правого фланга, но удар головой пришёлся чуть-чуть мимо. А вскоре Джорджевич вышел один на один и перекинул голкипера, но мяч с ленточки вынес защитник «Балтики» Пуцко.
Хотя кому-кому, а Джорджевичу уже стоило привыкнуть, что его удары в упор блокируют на ленточке ворот.
Правда, у гостей свои моменты тоже намечались. Например, Галоян попал в перекладину. Было ещё несколько подходов, но мяч не шёл в ворота. Это, кстати, касается обеих команд. Причём во втором тайме «Сочи» уже не выглядел таким фаворитом и будто бы устал. В результате «Балтика» даже превзошла соперника по владению мячом.
Однако второй гол всё-таки забил «Сочи» – ближе к концу встречи. И снова отличился словенец. На этот раз защитник Дркушич пришёл на угловой в чужую штрафную. Просто навес и удар головой от капитана – на этом результат матча по сути был решён.
Судья добавил к основному времени шесть минут. Самый яркий эпизод за этот период – почти голевая передача Ивана Игнатьева. В падении через себя навесил точно на голову Силвейре, но тот пробил выше ворот.
- 23 июля 2023
-
23:15
-
23:14
-
23:08
-
22:53
-
22:47
-
22:39
-
22:35
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:22
-
22:12
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
22:00
-
21:56
-
21:48
-
21:42
-
21:38
-
21:36
-
21:25
-
21:23
-
21:22
-
21:19
-
21:15
-
21:01
-
20:58
-
20:54
-
20:50
-
20:48
-
20:41
-
20:40
-
20:37
-
20:37