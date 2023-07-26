«Всем по барабану, что происходит с этими банами». Карпин мощно наехал на РФС

«Ростов» проводит матч 1-го тура группового этапа Кубка России с «Рубином». Главный тренер донского клуба (и по совместительству тренер сборной России) Валерий Карпин довольно неожиданно наехал на РФС перед игрой.

Что сказал Карпин

За несколько минут до стартового свистка журналист спросил Карпина о регистрации новичков. Сейчас донскому клубу запрещено заявлять новых футболистов. Тренер признался, что у него было желание выпустить на поле игроков из клубной академии.

«Есть ли какие-то новости насчёт регистрации новичков? Новости есть, — сказал Карпин. — Не заявили новичков. Какие ещё новости? А там, что как движется, движется ли вообще — это уже вопрос не ко мне. Вопрос, наверное, к руководству. Понятно, что я этим не занимаюсь.

Честно говоря, было желание выпустить академию, чтобы 0:10 проиграли. Тогда, может, обратит внимание РФС, прежде всего. Взаимодействие с ФИФА должно быть не у клубов, а у РФС, но я так понимаю, что никаких движений не происходит. Всем по барабану на то, что происходит с этими банами. Окей. Не впервой нам. Почему не выпустил состав из академии? Нельзя по регламенту. Максимум пять футболистов из дубля можно выпускать».

Что же вызвало такое раздражение у тренера «Ростова»? Всё дело в запрете на регистрацию новичков, который наложила ФИФА. Организация приняла такое решение в связи с долгом перед шведским клубом «Норрчёпинг». Именно оттуда в 2020 году в «Ростов» перешёл нападающий Понтус Альмквист. Позднее (в 2022-м) он приостановил контракт с донским клубом. У «Ростова» возникли проблемы с переводом денег, в результате чего ФИФА наложила на него бан. К слову, сам Альмквист после отъезда из России поиграл в Нидерландах и Польше, а сейчас находится в аренде в итальянском «Лечче».

Понтус Альмквист в форме «Ростова» (справа) Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Почему «Ростову» нельзя заявлять новичков

Летом 2023 года донской клуб подписал контракты с россиянами Алексеем Ионовым и Романом Акбашевым, а также приобрёл иранского футболиста Мохаммада Мохеби. «Ростов» не смог заявить ни одного из этих игроков ни на матч 1-го тура с «Факелом» (2:1), ни на кубковую встречу с «Рубином». По словам президента донского клуба Арташеса Арутюнянца, всё это связано с политическими мотивами.

«Наш клуб неоднократно пытался решить возникшую проблему, в полном объёме оплачивал необходимую сумму, но сталкивался с отказом от банка принять деньги по политическим мотивам. «Ростов» по-прежнему готов выполнять все обязательства, если на пути не будет барьеров. Верим, что здравый смысл восторжествует», — распространил заявление Арутюнянца официальный сайт клуба.

Кстати, несколько дней назад с таким же баном от ФИФА столкнулись «Химки». Клубу Первой лиги запретили регистрировать новичков из-за долгов перед бывшими легионерами команды. По этой причине Андрей Талалаев не смог задействовать новобранцев в игре 1-го тура с «Тюменью» (1:3). Впрочем, подмосковный клуб оперативно решил проблему и уже через неделю вышел на матч с «Торпедо» (1:2) с новичками в составе.