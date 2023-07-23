Карпина подставили перед матчем. Но даже ослабленный «Ростов» совершил классный камбэк!

«Ростов» Валерия Карпина после яркого прошлого сезона РПЛ успешно начал и новый чемпионат. Впрочем, победа над «Факелом» получилась вымученной. Карпину сейчас просто не хватает игроков.

«Ростов» не заявил на первый матч сезона ни одного из шести своих новичков – Ионова, Акбашева, Мохеби, Столбова, Ваханию и оставшегося в команде после аренды Чернова. Причина – запрет на регистрацию игроков со стороны ФИФА. Ростовский клуб не может перевести деньги «Норрчёпингу» за трансфер Альмквиста трёхлетней давности, хотя пытается это сделать, поэтому возникла очень неприятная для Карпина проблема.

Несмотря на некоторые изменения в составах, команды в целом играли так, как и в прошлом сезоне. У «Ростова» была схема 4-3-3 с тройкой Глебов – Уткин – Байрамян в центре поля. Крайние защитники при атаках действовали по-разному. Поярков слева поднимался максимально высоко, а Голенков уходил в штрафную, чтобы составить там пару нападающих с Комличенко. Терентьев справа чаще залезал в полуфланг, а ширину давал Тугарев. Это вполне естественный тренерский ход: быстрому, умеющему обыгрывать один в один Тугареву требуется пространство.

«Ростов» совершал много кроссов в штрафную на высоких, мощных бомбардиров. До перерыва набралось 23, но до адреса дошли только четыре. Голенков забил уже на 14-й минуте после того, как Магаль потерял мяч на своей половине поля, однако гол был отменён из-за небольшого офсайда у форварда. Хотя мяч отскочил от новичка «Факела», экс-защитника сборной России Кудряшова. А ещё через три минуты Карпина и его команду ждал холодный душ – воронежцы забили первым же ударом! Уткин сделал неудачный вынос из штрафной, и пара нападающих «Факела» Аппаев – Марков соорудила гол. Воспитанник «Зенита» принял мяч на грудь, а вторым касанием нанёс точный удар с левой из-под Глебова.

Но «Ростов» разыгрался и до конца первого тайма создал много опасных моментов. До поры до времени тащил голкипер Беленов – ещё один опытнейший новичок команды Вадима Евсеева. За 45 минут хозяева пробили 10 раз, тогда как гости только четыре (в створ – 4:2). Ростовчане наиграли на гол, а забили благодаря угловому. Здорово сыграл Осипенко, продавивший в штрафной менее атлетичного коллегу по амплуа Суслова.

На второй тайм не вышел Кудряшов. Защитник висел на карточке, да и физическое состояние Фёдора после травмы наверняка оставляет желать лучшего. У экс-игрока сборной России шесть выносов мяча, по одному отбору и перехвату. Без Кудряшова надёжнее оборона «Факела» точно не стала.

«Ростов» усилил давление и повёл на 56-й минуте. Этот гол сделал Комличенко, а забил благодаря резкому смещению в центр Тугарев. Чудовищная дыра возникла в защите воронежцев, и это при трёх центрбеках! Тугарев решил эпизод в два касания.

При счёте 2:1 всё поменялось: «Факел» атаковал, «Ростов» защищал минимальное преимущество. Команда Карпина подустала на ростовской жаре, но равноценных замен на многих позициях у тренера не было. В результате штатный центральный защитник Прохин исполнил роль опорника, а вместо получившего повреждение Голенкова пришлось бросать в бой Тошевски. Три года назад македонца подписывали как большого таланта, но он до сих пор не забил ни одного мяча за «Ростов». Впереди у команды Карпина два матча за шесть дней, причём второй с «Зенитом» в РПЛ: кем играть в Кубке России – непонятно.

«Факел» поддавливал в концовке, насколько хватало сил и мастерства. Однако пара форвардов воронежцев Марков – Аппаев уже не так хорошо взаимодействовала, как в эпизоде с голом. Например, Марков по статистике выиграл только 1 единоборство из 11 и отдал одну точную передачу. Во втором тайме команда Евсеева нанесла 11 ударов (три в створ) против шести у «Ростова» (один в створ). На 90+5-й минуте «Факел» всё же получил последний шанс на спасение, но молдавский новичок команды Моцпан сыграл очень плохо в завершении – пробил прямо в Песьякова.