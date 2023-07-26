Вратарь «Сочи» со второго раза попал в «Зенит». Он реальный конкурент Кержакова?

Адамов выбрал Питер, а не Москву. Но, кажется, это лишь работа на перспективу.

Денис Адамов – в «Зените». Питер объявил о контракте по схеме «4+1». И в ближайшее время вратарь присоединится к команде. Главный вопрос от болельщиков – зачем? Конец прошлого сезона команда завершала в такой конфигурации: Кержаков – в основе РПЛ, Васютин – в Кубке, Одоевский – на подхвате.

Летом «Зенит» запустил перестройку. Сначала выкупил у «Пари НН» собственного воспитанника Никиту Гойло, потратив около 45 млн рублей. С ним подписали долгосрочный контракт, и, казалось, он станет третьим/вторым в конфигурации. Параллельно отдали в аренду Одоевского – в «Волгарь», где недавно он пустил четыре мяча от «Акрона».

Оказалось, что это не всё. Вчера «Зенит» объявил о выкупе Адамова из «Сочи» (стоимость игрока по Transfermarkt € 900 тыс.) и аренде Гойло в обратном направлении.

Теперь у Питера есть Кержаков и Васютин с контрактами до конца ближайшего сезона и три молодых (для этой позиции) кипера – Адамов, Гойло и Одоевский с долгосрочными соглашениями. Последние двое сейчас в других командах.

Никита Гойло Фото: fc-zenit.ru

Адамов мог переехать в Питер летом 2020-го. Тогда сделка сорвалась в последний момент

«Зенит» давно следил за Денисом и первые действия по покупке выпускника академии «Краснодара» предпринял ещё в 2020-м. Любопытно, что тогда Адамов играл в основном за вторую команду, но сразу понравился руководству и тренерскому штабу. Игрок согласился на переход, Питер вроде договорился с «Краснодаром», был пройден даже медосмотр. Но на финишном этапе сделку зарубили. До конца никто не понимает почему.

Денис Адамов новый вратарь «Зенита» «Предложение от «Зенита» тогда было, я его рассматривал, но переход не получился. Я должен был приехать и пройти медосмотр, а потом подписать контракт. Но всё переиграли. Прошёл медосмотр. Мне пообещали: вызовем на подписание, жди звонка. А звонка всё не было. Я прождал два дня. А затем сказали: «Клубы не договорились, возвращайся в «Краснодар». Семак звонил после медосмотра — дал понять, что не может повлиять на ситуацию, выразил слова поддержки. Тяжело. И не из-за того, что не получился переход. Я же уже попрощался, решился на смену места после стольких лет в «Краснодаре». А тут пришлось обратно приезжать — неловко. Но ничего страшного. Ребята в команде пошутили немножко и обратно приняли».

К моменту срыва сделки Адамов провёл уже два матча за основную команду «Краснодара». Он дебютировал в июле 2020-го – на самом финише коронавирусного сезона, когда Сафонов словил удаление в игре с «Динамо» и пришлось экстренно выходить на замену. Вышел и в следующем матче. Потом – история с Петербургом и возвращение уже во вторую команду. А зимой 2021-го – переход в «Сочи».

С сезона-2021/2022 все тренеры команды ротировали голкиперов – часть матчей играл Джанаев, другую часть – Адамов. Так или иначе за два сезона у Дениса накопилось 28 матчей в РПЛ и четыре в Кубке. И 43 пропущенных мяча.

Денис Адамов Фото: fckrasnodar.ru

Почему Адамова взяли прямо сейчас?

Скорее всего, потому что он один из немногих доступных лотов на рынке. Сафонов слишком дорогой, Лантратов – в «Локо» (ранее «Зенит» от него уже отказался), Ломаев, видимо, не всем нравится. А по Адамову всё совпало – приемлемая стоимость, плюс давние симпатии от тренерского штаба и руководства. Ещё посчитали бессмысленным держать Гойло на скамейке, так как ему точно ещё требуется развитие.

Важно – сам Денис хотел именно в Питер. От «Динамо» тоже был не предметный интерес, но в официальные переговоры клуб не вступил. Однако, возможно, в том числе это спровоцировало руководство «Зенита» начать серьёзный разговор о трансфере.

Полагаю, в Питере сомневаются, что Кержаков будет держать уровень весь сезон. Поэтому так или иначе нужна подмена. И за эту роль теперь будут конкурировать Адамов и Васютин. Денис точно не идёт в клуб первым номером. И он это сам прекрасно понимает.

Зато к следующему сезону у Питера может сложиться удивительная ситуация – три относительно молодых вратаря с приличным опытом на одно место. Так что можно назвать это работой на перспективу, которая идёт уже сейчас.