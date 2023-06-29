Трансфер Коваленко решит проблему «Зенита». Мéста для возвращения Кузяева уже не будет?

Трансфер 19-летнего полузащитника «Сочи» Коваленко — третий для «Зенита» в межсезонье. До этого петербургский клуб выкупил у «Пари НН» своего воспитанника голкипера Гойло и подписал полузащитника «Коринтианса» Ду Кейроса, о чьём переходе на самом деле договорились ещё в зимнее окно 2023-го. Не слишком ли большой состав теперь у чемпионов России? И нужно ли «Зениту» усилить ещё какие-то позиции перед новым сезоном? Давайте разбираться.

Матчей у сине-бело-голубых должно быть много даже без еврокубков. Откроется сезон-2023/2024 игрой за Суперкубок с ЦСКА, а потом команду ждут 30 туров чемпионата и Кубок России. Судя по словам зенитовцев, теперь у них будет особый настрой на борьбу за кубковый трофей, ведь в этом турнире, в отличие от РПЛ, при Сергее Семаке доминировать не получается. Всего одна победа за пять лет. Значит, надо ориентироваться на максимально возможное количество выступлений: например, у «Краснодара» в завершившемся сезоне было 14 матчей в Кубке России.

Вдобавок некоторые игроки «Зенита» получат дополнительную нагрузку в национальных командах. Не только России. Малком и Ренан вызываются в сборную Бразилии, Барриос и Кассьерра – Колумбии, Алип – Казахстана. А в случае с южноамериканцами, учитывая существующие сейчас трудности с логистикой, это может быть ещё одна проблема. Игрок прилетит слишком поздно, чтобы нормально подготовиться к матчу.

Любой топ-команде нужны два состава: если не равноценных, то таких, где запасной футболист подменит основного без заметной потери качества. Обычно говорят про 22-23 игрока. Это два-три вратаря и по два полевых на каждую позицию. Очевидно, в «Зените» при формировании состава исходят из тех же представлений. Для тренировочного процесса недостаток конкуренции – плохо, избыток (25 человек и более) – тоже нехорошо, так что речь, помимо усиления, должна идти и о балансе.

Сергей Семак Фото: РИА Новости

«Зенит» при Семаке фактически окончательно перешёл на схему 4-3-3. С первых минут команда в прошлом сезоне редко использовала другие тактические модели. Отказываться от эффективно работающей и очень популярной в мировом футболе системы тренер вряд ли захочет, следовательно, и «два состава» потребуется формировать под эту схему – с четвёркой центральных и фланговых защитников, квартетом вингеров, шестью центральными полузащитниками и парой нападающих.

Разбор основной обоймы «Зенита» начнём с вратарей. Голкиперов у сине-бело-голубых на сегодняшний день больше, чем нужно. После подписания Гойло их стало четверо: в заявке есть ещё Кержаков, Одоевский и Васютин. Можно прогнозировать уход в аренду или продажу кого-то из сменщиков первого номера. В апреле 2023-го Семак прямо говорил, что Одоевскому необходима игровая практика, чтобы раскрыть свои сильные качества.

В центре обороны – полный комплект: Родригао, Ренан, Чистяков и Алип. Если не подтвердятся слухи о возможном уходе российского игрока, то «Зениту» не понадобится усиление. На флангах защиты тоже все вакансии заполнены: Караваев и Адамов справа, Дуглас Сантос и Круговой – слева.

А вот на флангах полузащиты переизбыток игроков: Малком, Мостовой, Бакаев, Сутормин и выкупленный у «Коринтианса» в летнее окно Мантуан. Если Сутормина рассматривать всё же как крайнего защитника, то, значит, перебор людей на флангах обороны. Так или иначе, получается, что один запасной отнимает игровое время у другого. Поэтому не удивит, если кто-то из трио Сутормин – Бакаев – Адамов действительно уйдёт из «Зенита».

Но если в прошлом сезоне у «Зенита» где-то прибыло, то где-то и убыло. Как ни странно, бывшему центрхаву Семаку недоставало центральных полузащитников. В заявке их было пятеро на шесть мест – Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кузяев и Ерохин. Хуже того, летом 2023-го закончился контракт у Кузяева, который смотрит в сторону Европы. Так что вполне естественно, что первые подписания полевых игроков у «Зенита» именно в среднюю линию: Ду Кейрос и Коваленко закрыли дыры в составе.

В линии нападения тоже обе вакансии заполнены – есть Кассьерра и Сергеев. Однако если спросить болельщиков «Зенита», какую позицию должен усилить клуб в летнее трансферное окно, то подавляющее большинство наверняка ответит, что позицию центрфорварда. Иван эффективнее, когда выходит на замену, а Матео за весь сезон РПЛ положил лишь два мяча (один из них можно считать автоголом). Поклонники сине-бело-голубых привыкли, что в атаке играют нападающие вроде Азмуна и Дзюбы, забивающие по 15-20 голов. Поэтому фигура колумбийца, мягко говоря, не вдохновляет.

По логике вещей «Зенит» должен купить настоящего бомбардира и либо продать (отдать в аренду) Кассьерру, либо оставить трёх нападающих, решив, что при такой комплектации на сезон хватит тройки вингеров или пятёрки центрхавов. В любом случае трансфер «на вход» потребует и трансфера «на выход» — чтобы сохранить появившийся сейчас в команде баланс.

И вот с учётом всех состоявшихся и потенциальных трансферов совершенно непонятно, как может состояться возвращение Кузяева, который вроде бы хочет остаться в «Зените», если не получится договориться с Европой. У Семака достаточно и центрхавов, и фланговых игроков. Тем более Кузяев, пусть и замечательно провёл прошлый сезон (5+7 в 35 матчах) уже из категории игроков 30+: в петербургском клубе лишь один полевой старше его – Ерохин.

Может быть, Далеру остаётся рассчитывать на уход Вендела или Клаудиньо, которых инсайдеры отправляют то в Европу, то в Бразилию. Но вокруг зенитовских бразильцев и раньше было много разговоров, а они говорили о желании остаться в Санкт-Петербурге и оставались. Впрочем, даже если чемпионам России поступит предложение по Венделу и Клаудиньо, от которого «невозможно отказаться», у клуба уже готовы варианты с потенциальными заменами одних топовых для РПЛ легионеров другими.