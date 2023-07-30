Сперцяна оставили в миллиметрах от уникального гола с углового! Но он вряд ли расстроился

«Краснодар» и «Сочи» провели первое в сезоне дерби Краснодарского края. Хозяева одержали победу, забив по голу в концовке каждого из таймов.

Матч в Краснодаре имел немаловажное значение для обеих команд. Звучит банально, но на самом деле так и было. Победитель этого матча взлетал на чистое первое место в таблице. По крайней мере, на сутки — до игры с участием «Спартака». «Быки» в предыдущем туре обыграли на выезде «Динамо» (3:1), грамотно наказав соперника за ошибки в обороне. У «Сочи» соперник был менее статусный, а именно «Балтика». Но победа от этого не менее ценная — 2:0.

Команда Дмитрия Хохлова стартовала очень бодро и создала остроту у чужих ворот усилиями Мигела Силвейры. Бразильский легионер гостей пробил с острого угла — Матвей Сафонов перевёл мяч на угловой. И это на первой минуте! Впрочем, показалось, что Мигел выбрал не лучшее продолжение развитие атаки. Пробил из непростой позиции вместо того, чтобы покатить мяч на одноклубника. Забей бразилец — стал бы героем, а так к нему остались вопросы.

«Краснодар» понёс потерю ещё до свистка на перерыв. Вячеслав Черников стянул с себя маску и покинул поле из-за повреждения. По всей видимости, полузащитник «Краснодара» получил травму в столкновении с Кириллом Кравцовым и отыграл после этого ещё примерно 20 минут. В связи с этим Владимир Ивич увеличил количество легионеров — в игру вошёл Кевин Ленини.

Александр Черников (слева) получил повреждение в единоборстве с Кириллом Кравцовым Фото: ФК «Сочи»

Казалось, что первый тайм не порадует болельщиков голами, но на помощь хозяевам пришёл стандарт. Эдуард Сперцян хитроумно закрутил с углового точно в створ, а вот голкипер «Сочи» Николай Заболотный растерялся и неуклюже отбил мяч перед собой. Набежавший Кайо с полуметра вогнал его в сетку. Кстати, несколько дней назад в «Сочи» появился новый вратарь — клуб арендовал у «Зенита» Никиту Гойло. Как бы в следующем туре команда не вышла на поле с новым голкипером в основе.

В целом первый тайм получился равным. Да, «Краснодар» чаще владел мячом (61% против 39%), однако команды нанесли равное количество ударов — по пять. При этом хозяева один раз попали в створ, а гости — дважды. Кстати, автор единственного удара в створ у «быков» Кайо в прошлом сезоне не забил ни одного мяча в РПЛ (провёл 20 матчей). А теперь отличился уже во 2-м туре.

Кайо — автор победного гола в дерби Краснодарского края Фото: ФК «Краснодар»

Хозяевам откровенно повезло на первых минутах второй половины. Мяч после удара Артура Юсупова рикошетом от Ленини полетел за спину Сафонову, но вонзился в перекладину. К счастью для болельщиков «Краснодара». После этого инициатива перешла к хозяевам, которые принялись губить один момент за другим. Особенно опасно выглядели стандарты «быков».

В паре эпизодов здорово сыграл Заболотный. К примеру, потащил выстрел Сперцяна со штрафного и перевёл мяч на угловой после удара головой Хуниора Алонсо. А когда вратарь был бессилен, его страховали защитники. Так Ваня Дркушич в последний момент заблокировал удар Ильзата Ахметова из убойной позиции. Впрочем, футболисты «Краснодара» и сами транжирили моменты. До сих пор непонятно, как Джон Кордоба не попал в створ после симпатичной комбинации.

«Краснодар» был гораздо ближе к тому, чтобы во второй раз огорчить соперника. Правда, нужно сказать, что и «Сочи» на старте нынешнего сезона смотрится неплохо. Тем не менее Кордоба всё-таки оформил второй гол хозяев. Уже в добавленное время форвард «Краснодара» протащил мяч с центра поля до чужой штрафной площади, а затем пробил точно в дальний нижний угол. Идеальный по точности удар!

а «Краснодар» поднялся на первую строчку. Теперь команда Ивича единолично возглавляет таблицу РПЛ. Правда, уже 31 июля компанию ей на вершине может составить «Спартак». Для этого нужно обыграть «Балтику» Сергея Игнашевича.