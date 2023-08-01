Сборная 2-го тура РПЛ. В составе всего один футболист «Зенита»!

Подводим итоги 2-го тура РПЛ. Он получился насыщенным и подарил множество героев. А мы выбрали самых ярких из них и составили символическую сборную. Ниже — 11 лучших футболистов тура, расположенных по схеме 3-4-3.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»)

Сафонова много и заслуженно критиковали в прошлом сезоне, но в новый чемпионат он ворвался эффектно и во второй раз попал в нашу сборную. Матвей — один из трёх вратарей, не пропустивших во 2-м туре, однако он играл в «южном дерби», в то время как Илья Помазун и Артур Нигматуллин рубились в матче «Урал» — «Пари НН».

Матвей Сафонов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Правый защитник: Сергей Волков («Краснодар»)

Волков продолжает прогрессировать при Владимире Ивиче и в матче с «Сочи» был одним из лучших на поле. Его подключения вперёд и отсутствие явных ошибок сзади не оставили нам выбора. В нашей схеме Сергей играет справа в тройке защитников.

Сергей Волков Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Центральный защитник: Кайо («Краснодар»)

Снова «Краснодар»! Однако оставить сборную без Кайо было бы преступлением. Этого защитника постоянно критикуют за ошибки, но в матче с «Сочи» бразилец будто решил показать всё, на что способен. Кайо помог своей команде не пропустить, забил сам и не раз обострял игру длинными передачами.

Левый защитник: Евгений Чернов («Ростов»)

Один из конструкторов героической ничьей «Ростова» в матче с действующим чемпионом России. В том числе благодаря Чернову «Зенит» не смог создать много моментов, и вдобавок Евгений заработал в концовке пенальти, с которого его команда и сравняла счёт, избежав поражения.

Правый полузащитник: Максим Глушенков («Локомотив»)

В Воронеже играть нелегко — это вам скажет любой футболист РПЛ. Но «Локомотив» победил, причём разгромно. И во многом благодаря Глушенкову. Максим вышел на поле в начале второго тайма при счёте 1:1 и отдал два ассиста — на Сергея Пиняева и Наира Тикнизяна. Тот момент, когда замена сработала на все сто процентов.

Центральный полузащитник: Арсен Захарян («Динамо»)

Болельщики давно ждут, когда Захарян заиграет, как полтора года назад — тогда его по праву считали одной из главных звёзд РПЛ. И в матче с «Крыльями» в родной Самаре Арсен показал класс. На счету полузащитника гол и ассист на Константина Тюкавина. Единственная проблема: «Динамо» в итоге упустило победу. Но крутого перформанса Захаряна это не отменяет.

Центральный полузащитник: Роман Зобнин («Спартак»)

«Спартак» выдал противоречивый матч с новичком РПЛ, но Зобнин, набравший шикарную форму в последние месяцы, снова порадовал болельщиков своей игрой. Роман динамичен, хорошо контролирует мяч и разгоняет игру, действуя практически везде. К тому же «Спартак» победил!

Роман Зобнин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Наир Тикнизян («Локомотив»)

Вы же знали, что Тикнизян будет в этой сборной, не так ли? Наир внезапно превратился в бомбардира и после голов в 1-м туре и в Кубке добавил дубль в Воронеже. Ну а мы закономерно подвинули футболиста «Локомотива» из обороны в полузащиту.

Правый нападающий: Фёдор Чалов (ЦСКА)

В этом туре себя проявили сразу несколько нападающих, и в плане результативности Чалов опередил всех. Фёдор оформил хет-трик! Да, с пенальти, но, чтобы трижды переиграть одного вратаря, да ещё и в Грозном, тоже нужны стальные нервы и мастерство. В нашей схеме Чалов справа в атаке за счёт своей универсальности.

Центральный нападающий: Матео Кассьерра («Зенит»)

Ещё один центрфорвард, отметившийся в минувшем туре. Матч с «Ростовом» складывался для «Зенита» нелегко, но именно Кассьерра превратил нули на табло в 1:0 в пользу чемпиона. В прошлом сезоне Матео практически не забивал, а сейчас на его счету дубль в 1-м туре и гол в Ростове-на-Дону. Да ещё какой! Претензия к Кассьерре может быть только одна: он запорол момент в концовке матча — уже при равном счёте.

Левый нападающий: Квинси Промес («Спартак»)

Раз отметили работоспособного Зобнина, то не можем не отметить и Промеса, который продолжает творить в атаке в любых обстоятельствах. На счету Квинси ассист (на Тео Бонгонда) и гол в матче с «Балтикой». Кстати, с момента переезда в Россию в 2014-м голландец чаще всех оформляет гол+пас в одной игре. По подсчётам Opta, таких комплектов у Промеса уже 20!

Главный тренер: Игорь Осинькин («Крылья Советов»)

Успешный матч-менеджмент — это всегда круто. И Осинькин проявил этот навык в самый нужный момент. Казалось, матч с «Динамо» уже безнадёжен и поражения не избежать, но тренер «Крыльев» произвёл необходимые замены и спас ничью. Фактически Осинькин переиграл Марцела Личку, которого все обожают. Достойно!

Сборная 2-го тура РПЛ

Вся компания в полном составе. Переходите по ссылке и изучайте статистику!

Сборная 2-го тура РПЛ

Кто не попал в сборную

Кандидатов полно! Здесь могли оказаться и центральные защитники Максим Осипенко («Ростов») и Матиас Перес («Оренбург»), и переквалифицировавшийся в центрального полузащитника Диего Лаксальт («Динамо»), и автор гола «Локомотива» Сергей Пиняев, и вновь забивший за «Спартак» Тео Бонгонда, и добивший «Сочи» в «южном дерби» Джон Кордоба. Но всех не уместить. А кого не хватает по-вашему? Пишите в комментариях!