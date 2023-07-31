У «Зенита» новый вратарь, «Локо» расстался с легионером. Трансферы недели в РПЛ

Ещё одна неделя подарила нам новые трансферы в РПЛ. «Зенит» потерял лучшего бомбардира прошлого сезона, а также обменялся вратарями с «Сочи», а «Локомотив» отправил в аренду легионера. Рассказываем о главных сделках прошлой недели.
Малком: «Зенит» → «Аль-Хиляль» (€ 60 млн)
Малком (слева) на презентации в «Аль-Хиляле»
Фото: alhilal.com
Малком настолько ярко провёл прошлый сезон в РПЛ, что его признали лучшим футболистом лиги. Бразилец с российским паспортом наколотил 23 гола и занял первое место в списке снайперов. На прошлой неделе «Зенит» выгодно продал нападающего и получил за него солидные € 60 млн. А сам Малком отправился по популярному сейчас маршруту — в Саудовскую Аравию. Естественно, там он получил жирный контракт.
Теперь его ждёт игра в одной команде с Калиду Кулибали и Сергеем Милинковичем-Савичем. После отъезда из России Малком поблагодарил «Зенит». Он опубликовал в социальных сетях видеонарезку со своими хайлайтами в петербургском клубе и написал spasibo.
Чидера Эджуке: ЦСКА → «Антверпен» (аренда)
Чидера Эджуке в «Антверпене»
Фото: ФК «Антверпен»
Африканец пошёл по привычному для последнего времени пути. Он снова приостановил контракт с ЦСКА (у него было такое право) и ушёл в аренду в другой клуб. Год назад скоростной Эджуке переехал в Германию, но получилось так себе. 21 матч в составе «Герты» и всего 3 (0+3) очка по системе «гол+пас» — это явно не то, на что рассчитывали боссы берлинского клуба. Ко всему прочему «Герта» вылетела из элитного дивизиона. Вот такой печальный итог. Теперь Эджуке попробует свои силы в «Антверпене», который в прошлом сезоне стал чемпионом Бельгии. Там, кстати, была фантастическая заруба до последних секунд. По сути, Эджуке окончательно ушёл из ЦСКА, ведь его контракт с армейцами истекает через год.
Марко Раконьяц: «Локомотив» → «Бачка-Топола» (аренда)
Марко Раконьяц в «Бачка-Тополе»
Фото: fktsc.com
Ещё один легионер, который покинул Россию на правах аренды. Кстати, Раконьяц, как и Эджуке, перешёл в клуб Лиги чемпионов. «Бачка-Топола» по итогам прошлого сезона заняла второе место в Сербии и теперь примет участие в квалификации самого престижного клубного турнира Европы.
Черногорец подписал контракт с «Локомотивом» год назад, однако вторую половину прошлого сезона провёл в Сербии. Его арендовала «Црвена Звезда», где Марко отыграл 17 матчей и забил пять мячей. Теперь у Раконьяца появилась новая попытка закрепиться в Сербии. К слову, у «Бачка-Тополы» есть право выкупа игрока по окончании срока аренды.
Денис Адамов: «Сочи» → «Зенит» (€ 1 млн)
Денис Адамов
Фото: fc-zenit.ru
В обширном вратарском корпусе «Зенита» появилось новое лицо. Адамов — воспитанник академии «Краснодара». Последние 2,5 года провёл в форме другого южного клуба — «Сочи». По всей видимости, это сделка на перспективу. Михаил Кержаков наверняка останется основным вратарём, а на роль второго голкипера теперь претендуют Адамов и Александр Васютин. Любопытно, что Денис мог оказаться в «Зените» ещё в 2020 году, но тогда сделку зарубили. Адамов прошёл медосмотр, а потом клубы («Зенит» и «Краснодар») не договорились по условиям трансфера. А с «Сочи» сине-бело-голубые договорились (удивительно, правда?), и Адамов подписал контракт по схеме «4+1».
Никита Гойло: «Зенит» → «Сочи» (аренда)
Никита Гойло
Фото: fc-zenit.ru
Адамов пришёл, Гойло ушёл. И, видимо, пока оба клуба довольны. Но есть один важный нюанс. Если Адамов стал полноценным вратарём «Зенита», то Гойло уехал в «Сочи» в аренду. То есть в будущем у него, видимо, появится шанс побороться за место в основе сине-бело-голубых. Прошлый сезон Гойло отыграл в «Пари НН» (14 матчей, 21 пропущенный мяч, четыре «сухаря»). Летом «Зенит» вернул своего воспитанника, но для этого пришлось заплатить € 540 тыс. Правда, надолго вратарь в Санкт-Петербурге не задержался.
Владислав Яковлев: ЦСКА → «Химки» (аренда)
Владислав Яковлев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
21-летний Яковлев сменил вторую команду РПЛ (по итогам прошлого сезона) на клуб Первой лиги. Перед тем как отправить игрока в аренду, армейцы продлили с ним контракт до 2026 года. В договоре между клубами предусмотрена опция выкупа. Это уже не первая аренда нападающего, ведь вторую половину прошлого сезона он провёл в «Пари НН». Там Яковлев принял участие в 15 матчах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Теперь Владислава ждёт рубка в «Лучшей лиге мира». А его новая команда набрала всего три очка в трёх первых турах.
Дмитрий Полоз: «Ростов» → «Торпедо» (свободный агент)
Дмитрий Полоз
Фото: torpedo.ru
Довольно неожиданный трансфер. В прошлом сезоне Полоз забил восемь мячей за «Ростов» в РПЛ (шесть с пенальти), а потом покинул команду в связи с истечением срока контракта. Казалось, что 32-летний футболист найдёт новый клуб в РПЛ, но он оказался во втором по силе дивизионе. «Торпедо» заключило с опытным футболистом контракт на два года. Полоз уже дебютировал за новый клуб — провёл 45 минут в игре с «Черноморцем» (1:1). И отдал результативную передачу. «Торпедо» серьёзно укрепило состав и планирует сыграть в РПЛ уже в следующем сезоне.
Георгий Гонгадзе: «Факел» → «Торпедо» (свободный агент)
Георгий Гонгадзе
Фото: torpedo.ru
Ещё один футболист, который перешёл в «Торпедо» в статусе свободного агента. Гонгадзе, как и Полоз, провёл прошлый сезон в составе клуба РПЛ. Он стал лучшим бомбардиром «Факела» (девять голов), однако уехал из Воронежа в связи с истечением срока контракта. По словам Георгия, ему предложили существенно меньше денег, чем другим нападающим команды. Гонгадзе рассчитывал на серьёзное улучшение условий после успешного сезона, но не срослось. 27-летний футболист подписал контракт с новым клубом по схеме «2+1». Кстати, Гонгадзе уже играл за «Торпедо» — в 2021 году он провёл несколько матчей в составе автозаводцев.
- 31 июля 2023
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