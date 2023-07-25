Сборная 1-го тура РПЛ. Сафонов — на воротах, а в поле сразу двое футболистов «Спартака»

Продолжаем подводить итоги 1-го тура РПЛ. Новый сезон — новая рубрика. Теперь после каждого тура «Чемпионат» собирает символическую сборную из футболистов, проявивших себя ярче всех на игровой неделе. Встречайте 11 лучших игроков стартового тура, которых мы уместили в схему 4-4-2.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»)

Сафонова много критиковали во второй части прошлого сезона, и не просто так. Матвей много ошибался и становился виновником пропущенных голов. В конце весны капитан даже проиграл конкуренцию Станиславу Агкацеву. Однако в новый сезон Сафонов вошёл в статусе первого номера — и не подвёл. В голе «Динамо» вины Матвея нет, зато остальные три удара в створ он потащил. И помог «Краснодару» победить в Москве со счётом 3:1.

Левый защитник: Наир Тикнизян («Локомотив»)

Тикнизян поразил многих ещё весной, когда не просто закрепился в статусе игрока стартового состава «Локо», но ещё и начал забивать, несмотря на своё амплуа. Тенденция перешла и на новый сезон. Наир вышел в основе на матч с «Рубином» и забил один из двух голов своей команды.

Центральный защитник: Ванья Дркушич («Сочи»)

Дркушич — один из лидеров «Сочи». В матче с «Балтикой» он только подтвердил свой статус. Ванья помог своей команде хладнокровно расправиться с новичком РПЛ, а заодно убил интригу на 83-й минуте, забив гол единственным ударом в игре.

Центральный защитник: Игор Вуячич («Рубин»)

«Рубин» этим летом проворачивает на редкость удачные трансферы. Один из примеров — Вуячич, который вышел в основе в выездном матче с «Локомотивом» и закрыл самого Артёма Дзюбу. Звёздный нападающий, как показалось многим болельщикам, растворился на поле, и черногорский защитник стал этому главной причиной. На счету Вуячича солидные три отбора.

Игор Вуячич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый защитник: Даниил Хлусевич («Спартак»)

Хлусевич, несмотря на не самое впечатляющее выступление в обороне, тоже заслужил попасть в сборную. Даниил за почти что 50 матчей в составе «Спартака» никак не мог забить, но превратился в бомбардира в самый нужный момент. В матче с «Оренбургом» при счёте 1:2 к середине второго тайма Хлусевич оформил дубль в течение 15 минут и принёс своей команде волевую победу. Даниил играл слева, но в нашей сборной попал на правый фланг, поскольку способен выступать и там. В первом тайме моменты у него были именно там.

Левый полузащитник: Квинси Промес («Спартак»)

Промес — ещё один участник феерической победы «Спартака». Квинси был традиционно активен на левом фланге атаки и своей настойчивостью заработал результативное действие. Именно его внимательность и точный пас позволили Виктору Мозесу загнать мяч в пустые ворота в первом тайме. Всего же у Промеса четыре удара.

Опорный полузащитник: Угочукву Иву («Рубин»)

Ещё один топ-новичок «Рубина». Иву в матче с «Локомотивом» выжигал центр поля, сделал по одному отбору и перехвату и в целом выделялся среди футболистов обеих команд. Уроженец Нигерии и игрок сборной Армении Угочукву — явно один из тех, за кем стоит особенно внимательно следить в новом сезоне.

Угочукву Иву Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Атакующий полузащитник: Лукас Вера («Оренбург»)

«Оренбург» чуть не сотворил сенсацию в выездном матче со «Спартаком» во многом благодаря Вере. Аргентинский полузащитник разгонял реактивные атаки своей команды после потерь соперника. Именно Лукас выдал пас на Дмитрия Воробьёва при первом голе и вырезал диагональ на Габриэля Флорентина при втором мяче «Оренбурга».

Лукас Вера Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Бенхамин Гарре («Крылья Советов»)

Гарре — воспитанник «Манчестер Сити», поэтому после трансфера в Самаре в прошлом сезоне от него ждали чудес. Но такого чуда, как в матче с «Ахматом», Бенхамин в России ещё не показывал. Аргентинец устроил сольный проход, накрутил нескольких защитников и забил, а «Крылья» в итоге выиграли (2:1). Да и в ходе всей игры Гарре мучил соперников своими резкими финтами.

Центральный нападающий: Мирлинд Даку («Рубин»)

Честное слово, это последний представитель «Рубина». Но уж слишком хорош был Даку, чтобы его игнорировать. Как и Иву и Вуячич, Мирлинд присоединился к клубу этим летом. И тоже стал героем матча с «Локомотивом». Уже на третьей минуте Даку забил сам, а во втором тайме отдал ассист на Джоэля Фамейе, благодаря чему «Рубин» вновь вышел вперёд. Победы не случилось, но менее впечатляющим перформанс нападающего от этого не становится.

Центральный нападающий: Матео Кассьерра («Зенит»)

Кассьерра в одном матче забил столько же, сколько за весь прошлый сезон. Пожалуй, этим всё сказано. Матео нанёс три удара, дважды попал в створ, и дважды мяч оказался в сетке. Особенно мощно этот факт смотрится на фоне того, что «Зенит» выиграл со счётом 2:0. Победа имени Кассьерры!

Главный тренер: Владимир Ивич («Краснодар»)

Победа над «Динамо» в Москве, да ещё и заслуженная и достаточно уверенная — что ещё нужно, чтобы «возглавить» символическую сборную? Конкурентом Ивича был Виктор Гончаренко, однако его «Урал» играл дома и победил ЦСКА, который на фоне отсутствия трансферов и травм выглядит совсем уж кризисным.

Сборная 1-го тура РПЛ

Вот как эта компания выглядит вместе. А по ссылке можно ознакомиться со всей статистикой.

Кто не попал в сборную

Место нашлось не для всех, хотя другие достойные кандидаты, разумеется, были. Например, полузащитник «Краснодара» Александр Черников, помогавший душить атаки «Динамо». Или нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв, забивший гол-шедевр в ворота «Спартака» и не попавший в сборную только из-за ещё более впечатляющих перформансов конкурентов. Ещё оказаться в нашем составе мог защитник «Ростова» Максим Осипенко, который забил «Факелу» и помог своей команде начать сезон с победы.

А кого в нашей символической сборной не хватает по-вашему? Пишите в комментариях!