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Судейство в РПЛ-2023/2024, в чью пользу арбитры ошибаются чаще, таблица, «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА, «Зенит»

Во 2-м туре пострадал не только ЦСКА. Таблица ошибок судей РПЛ
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей РПЛ
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У «Динамо» и «Факела» тоже есть основания ругать арбитров.

2-й тур РПЛ оказался куда богаче на ошибочные спорные решения, нежели стартовый. Чего хотя бы стоит игра в Грозном! «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Василий Казарцев ошибочно засчитал гол Артёма Дзюбы в Воронеже

Василий Казарцев ошибочно засчитал гол Артёма Дзюбы в Воронеже

Фото: fakelfc.ru

Предыдущие ошибки арбитров

Мы будем публиковать таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас появится возможность отслеживать изменения. В 1-м туре судьи допустили две ошибки — обе в матчах с участием клубов, которые были в топ-4 по итогам прошлого сезона.

Таблица после 1-го тура

Ошибки судей во 2-м туре

Главным ньюсмейкером прошедшего тура стал Владислав Безбородов. Эпизод со вторым пенальти в ворота ЦСКА и последовавшие за этим события «накрутили» его сразу на две грубые ошибки. Впрочем, со знаком минус отличился не только Безбородов.

  • Артём Любимов не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Динамо».
  • Владислав Безбородов дал «Ахмату» перебить пенальти и показал красную карточку Милану Гаичу после повтора, а этого не должно было быть.
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«Безбородова позвали к монитору, однако VAR в лице Иванова и его помощника не имели права этого делать. Я видел предположение, что пропал сигнал и у арбитров не работала связь. Но в таких ситуациях, когда мяч уже введён в игру, VAR не может вмешиваться».

Подробный разбор арбитров во 2-м туре РПЛ:
«С одним из семи арбитров матча ЦСКА могут попрощаться». Разбор судейства 2-го тура РПЛ
Эксклюзив
«С одним из семи арбитров матча ЦСКА могут попрощаться». Разбор судейства 2-го тура РПЛ

Таблица ошибок судей РПЛ после 2-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
ЦСКА20-2
«Зенит»10-1
«Ростов»10-1
«Динамо»10-1
«Факел»110
«Спартак»000
«Краснодар»000
«Оренбург»000
«Сочи»000
«Урал»000
«Рубин»000
«Балтика»000
«Локомотив»01+1
«Крылья Советов»01+1
«Пари НН»01+1
«Ахмат»02+2
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