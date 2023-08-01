Во 2-м туре пострадал не только ЦСКА. Таблица ошибок судей РПЛ

У «Динамо» и «Факела» тоже есть основания ругать арбитров.

2-й тур РПЛ оказался куда богаче на ошибочные спорные решения, нежели стартовый. Чего хотя бы стоит игра в Грозном! «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или не засчитали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Василий Казарцев ошибочно засчитал гол Артёма Дзюбы в Воронеже Фото: fakelfc.ru

Предыдущие ошибки арбитров

Мы будем публиковать таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас появится возможность отслеживать изменения. В 1-м туре судьи допустили две ошибки — обе в матчах с участием клубов, которые были в топ-4 по итогам прошлого сезона.

Таблица после 1-го тура

Ошибки судей во 2-м туре

Главным ньюсмейкером прошедшего тура стал Владислав Безбородов. Эпизод со вторым пенальти в ворота ЦСКА и последовавшие за этим события «накрутили» его сразу на две грубые ошибки. Впрочем, со знаком минус отличился не только Безбородов.

Артём Любимов не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Динамо».

Василий Казарцев ошибочно засчитал гол Артёма Дзюбы в ворота «Факела».

Владислав Безбородов дал «Ахмату» перебить пенальти и показал красную карточку Милану Гаичу после повтора, а этого не должно было быть.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Безбородова позвали к монитору, однако VAR в лице Иванова и его помощника не имели права этого делать. Я видел предположение, что пропал сигнал и у арбитров не работала связь. Но в таких ситуациях, когда мяч уже введён в игру, VAR не может вмешиваться».

Таблица ошибок судей РПЛ после 2-го тура