Во 2-м туре пострадал не только ЦСКА. Таблица ошибок судей РПЛ

2-й тур РПЛ оказался куда богаче на ошибочные спорные решения, нежели стартовый. Чего хотя бы стоит игра в Грозном! «Чемпионат» обновляет таблицу с судейскими ошибками на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Василий Казарцев ошибочно засчитал гол Артёма Дзюбы в Воронеже
Фото: fakelfc.ru
Предыдущие ошибки арбитров
Мы будем публиковать таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас появится возможность отслеживать изменения. В 1-м туре судьи допустили две ошибки — обе в матчах с участием клубов, которые были в топ-4 по итогам прошлого сезона.
Ошибки судей во 2-м туре
Главным ньюсмейкером прошедшего тура стал Владислав Безбородов. Эпизод со вторым пенальти в ворота ЦСКА и последовавшие за этим события «накрутили» его сразу на две грубые ошибки. Впрочем, со знаком минус отличился не только Безбородов.
- Артём Любимов не назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» в матче с «Динамо».
- Василий Казарцев ошибочно засчитал гол Артёма Дзюбы в ворота «Факела».
- Владислав Безбородов дал «Ахмату» перебить пенальти и показал красную карточку Милану Гаичу после повтора, а этого не должно было быть.
«Безбородова позвали к монитору, однако VAR в лице Иванова и его помощника не имели права этого делать. Я видел предположение, что пропал сигнал и у арбитров не работала связь. Но в таких ситуациях, когда мяч уже введён в игру, VAR не может вмешиваться».
Таблица ошибок судей РПЛ после 2-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|ЦСКА
|2
|0
|-2
|«Зенит»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|1
|0
|-1
|«Динамо»
|1
|0
|-1
|«Факел»
|1
|1
|0
|«Спартак»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Сочи»
|0
|0
|0
|«Урал»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Балтика»
|0
|0
|0
|«Локомотив»
|0
|1
|+1
|«Крылья Советов»
|0
|1
|+1
|«Пари НН»
|0
|1
|+1
|«Ахмат»
|0
|2
|+2
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