У вас мусорный бак вместо сердца, если не трогают эти кадры.

20 самых ярких моментов в карьере Буффона. Фото, которые можно долго рассматривать

Джанлуиджи Буффон дебютировал в Серии А ещё в 1995 году. Тогда в футболе можно было делать только две замены по ходу матча, а громадные мобильники с антенной считались роскошью. С тех пор прошло много времени. Целая вечность. И кому-кому, а Буффону в день завершения карьеры точно есть что вспомнить. Вот ключевые моменты (и просто прикольные фотографии) из жизни легендарного вратаря.

Декабрь 1995 года. Просто молодёжка сборной Италии: Джанлуиджи Буффон, Алессандро Неста, Франческо Тотти и другие ноунеймы на тот момент.

Джанлуиджи Буффон Фото: Getty Images

Октябрь 1997 года. Буффон дебютирует во взрослой сборной Италии. Причём это происходит в отборочном матче к ЧМ-1998 со сборной России в Москве на стадионе «Динамо» (1:1).

Джанлуиджи Буффон Фото: Getty Images

Сентябрь 1998 года. Буффон прямо в перчатках изучает журнал. Лилиану Тюраму и Федерико Кьезе тоже интересно.

Джанлуиджи Буффон Фото: Getty Images

Апрель 2000 года. Буффон с файером празднует победу над «Миланом». Единственный гол в том матче забил Эрнан Креспо.

Джанлуиджи Буффон Фото: Getty Images

Декабрь 2000 года. Простите, но мы сами не понимаем, что происходит на этом кадре.

Джанлуиджи Буффон Фото: Getty Images

Июнь 2001 года. Буффон разминается на стадионе в Тбилиси за день до отборочного матча ЧМ-2002 Грузия – Италия.

Джанлуиджи Буффон Фото: Getty Images

Июль 2006 года. Буффон забирает у тренера Марчелло Липпи главный трофей в своей карьере. В финале чемпионата мира итальянцы победили французов в серии пенальти. Джанлуиджи провёл невероятный матч.

Джанлуиджи Буффон Фото: Mike Egerton/Getty Images

Май 2007 года. «Ювентус» после победы над «Ареццо» гарантировал себе выход из Серии Б в Серию А. Под это событие команда заготовила специальные футболки.

Джанлуиджи Буффон Фото: New Press/Getty Images

Апрель 2009 года. Буффон пришёл на итальянское развлекательное ТВ-шоу «Ночь Чиамбретти. Тогда вратарю было 33 года, и он заявил: «Ещё 4–5 лет могу играть на очень высоком уровне».

Джанлуиджи Буффон Фото: Morena Brengola/Getty Images

Декабрь 2011 года. Буффон встречает новый год в Дубае со своей супругой на тот момент Алёной Шередовой. Вице-мисс Чехии и фотомодель была женой вратаря с 2011 по 2014 год.

Джанлуиджи Буффон Фото: Getty Images

Июнь 2014 года. Буффон – в тумане после пиротехники болельщиков. Кадр с матча со сборной Хорватии на Евро-2012.

Джанлуиджи Буффон Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Ноябрь 2015 года. Маноло Габбьядини, Джанлуиджи Буффон и Давиде Астори – на презентации формы сборной Италии в знаменитой ратуши Флоренции.

Джанлуиджи Буффон Фото: Claudio Villa/Getty Images

Май 2016 года. Буффон становился чемпионом Италии 12 раз. Правда, двух титулов «Ювентус» лишили.

Джанлуиджи Буффон Фото: Isabella Bonotto/Getty Images

Июнь 2017 года. Буффон проходит мимо кубка Лиги чемпионов после поражения в финале от «Реала». Этот трофей так и не покорился голкиперу.

Джанлуиджи Буффон Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Август 2017 года. Буффон заботливо сжимает ногу Роналду на жеребьёвке Лиги чемпионов. На тот момент вратарь ещё не знает, от кого вылетит «Ювентус» в этом сезоне ЛЧ.

Джанлуиджи Буффон Фото: Daniele Badolato/Getty Images

Апрель 2018 года. Знаменитый матч 1/4 финала с «Реалом». После этой игры Буффон заявил, что у судьи Оливера мусорный бак вместо сердца.

Джанлуиджи Буффон Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Май 2018 года. Случилось невозможное – символ «Ювентуса» покинул команду. На прощание ему подарили столько шарфов, сколько он смог унести.

Джанлуиджи Буффон Фото: Juventus FC via Getty Images

Июль 2018 года. 40-летний Буффон решил продолжить карьеру в «ПСЖ». Там он поиграл не так много (17 матчей, 18 пропущенных мячей), но стал чемпионом Франции.

Джанлуиджи Буффон Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Март 2023 года. Буффон перед матчем Серии B с «Комо» обменивается вымпелами с Сеском Фабрегасом.

Джанлуиджи Буффон Фото: Nicolas Morassutti/Getty Images

Апрель 2023 года. Один из последних матчей Буффона в профессиональной карьере. Спустя несколько месяцев он объявляет об окончании карьеры.