«Краснодар» оторвётся от «Спартака»? В РПЛ стартует 3-й тур! LIVE

Приветствуем вас, уважаемые любители футбола! В пятницу, 4 августа, в Премьер-Лиге России стартует 3-й тур. А откроет его неожиданный (разве нет?) лидер сезона.

«Краснодар» удивляет на старте чемпионата. Команда уже одержала две победы, над «Динамо» и «Сочи», демонстрируя при этом уверенную игру. Пошли разговоры, что клуб Сергея Галицкого — претендент на топ-3 по итогам чемпионата. Закрепиться в этом статусе «быкам» может помочь предстоящий матч с «Пари НН». Команда Сергея Юрана в первых двух турах набрала всего одно очко, но безнадёжным аутсайдером точно не выглядит. Однако «Краснодару» важно исправно набирать очки, чтобы бороться за самые высокие места. Нельзя терять очки в домашнем матче с аутсайдером.

Все подробности игры — в текстовой трансляции «Чемпионата».