«Месси – просто не человек». Новый подвиг Месси в конце матча привёл США в восторг. Видео

И снова он, и снова невероятный гол со штрафного. Лео не остановить!

«Интер Майами» вышел в четвертьфинал Кубка лиг, и Лионель Месси – главная причина этого успеха. Клуб не проиграл ни одного матча, хотя пару раз был близок к провалу, но на помощь на последних минутах всегда приходил Лео. С «Крус Асулем» – забил на последних секундах, с «Далласом» – сравнял на 85-й, что позволило перевести игру в серию пенальти.

Матч получился огненным: сначала Месси на шестой минуте открыл счёт с подачи Жорди Альбы, но на перерыв «Интер Майами» ушёл, проигрывая 1:2. На 63-й минуте команда Лео горела уже 1:3, однако спустя две минуты Альба отдал пас на Бенджамина Кремаски, который сократил разрыв. Дальше случилась настоящая драма: Роберт Тэйлор нелепо закатил мяч в свои ворота, что сделало счёт для «Интер Майами» очень неудобным для отыгрыша – 2:4.

На 80-й Марко Фарфан из «Далласа» решил помочь команде из Южной Флориды: Месси слева подал штрафной, и Фарфан головой переправил мяч в сетку своих ворот. Спустя пять минут Месси исполнил штрафной с правого полуфланга, отправив мяч в девятку – 4:4 на табло и мощный переход игры в серию пенальти. Там «Интер» оказался сильнее – первый удар реализовал Лео, пробив в правый угол.

«Это была демонстрация характера, потому что трудно вернуться в игру дважды», — сказал Мартино в послематчевом интервью Apple TV.

Лионель Месси Фото: Alex Bierens de Haan/Getty Images

СМИ назвали мячи Месси «двумя голами с картинки», а весь старт Лео в Майами – «сценарием из кино».

«Лионель Месси нашёл ещё один способ оправдать шумиху вокруг Мессимании, а «Интер Майами» продолжает борьбу в Кубке лиг после триллера в Далласе, – резюмирует USA Today. – Четыре игры. Четыре победы. И это в стиле Месси! Если его победный штрафной удар в его дебютном матче был самым запоминающимся, то этот удар должен был стать самым захватывающим за всю его карьеру в МЛС. Как сказал Эставес после матча, для Месси штрафные – как для других игроков пенальти».

«Эта игра была дикой даже по безумным стандартам этого континента, – пишет GOAL. – Всё началось, конечно же, с гола Месси после фантастического навеса Жорди Альбы. Потом – полный хаос. К несчастью для «Далласа», победу одержала аргентинская икона Майами. С его ещё двумя голами он стал лучшим бомбардиром турнира. Он просто не человек. Ещё одна игра, ещё один ослепительный штрафной. Когда Месси вышел на «точку» в серии пенальти, мало кто сомневался, что он забьёт. Его не остановить. И теперь «Интер Майами» может думать о трофее».

Видео доступно на канале Major League Soccer в YouTube. Права на видео принадлежат МЛС.

У Месси уже появился официальный фан-клуб в Майами – Messias 305. Его сформировали аргентинцы, которые живут в Южной Флориде, ещё до приезда Месси в США. Это не объединение фанатов «Интер Майами» – они поддерживают только Лео, сосредоточены только на его успехах и всём, что он делает, а до команды им особого дела нет. Messias 305 уже провозгласили себя «эксклюзивными фанатами Месси», создали свой флаг с логотипом крокодила и номером 305 (это код города Майами), а ещё придумали свою песню в поддержку Лео. На выезд в Техас они отправились большим караваном – группа преодолела 2000 километров чуть больше, чем за сутки.

Это был первый выездной матч «Интер Майами» с момента приезда Месси, поэтому игра вызвала огромный ажиотаж: болельщики съехались в Техас с разных штатов даже без билетов, чтобы хотя бы мельком увидеть Лео. Народ толпился перед стадионом в ожидании приезда автобуса «Майами», стоя на 35-градусной жаре часами. На стадион очереди растянулись не меньше – трибуны 19-тысячной арены были полностью заполнены.

Мессимания оказалась настолько мощной, что после матча на стадионе болельщики «Далласа» подрались с болельщиками Месси – непонятно лишь, что они не поделили. Но такого стадионы США ещё не видели.

Следующий матч «Интер Майами» состоится уже на этой неделе в пятницу, 11 августа – в четвертьфинале клуб сыграет с победителем пары «Хьюстон Динамо» — «Шарлотт». Соперник определится сегодняшней ночью.