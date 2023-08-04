Месси феерит на турнире в Северной Америке. Победитель получит очень приятный бонус

Лионель Месси мощно ворвался в Северную Америку. Многократный обладатель «Золотого мяча» забил пять мячей в трёх матчах за «Интер Майами». Кстати, Лео ещё ни разу не сыграл в регулярном чемпионате МЛС. Рассказываем, в каком турнире сейчас принимает участие аргентинец и что даёт победа в нём. Пока новая команда звезды добралась до 1/8 финала.

Необычный формат Кубка Лиг

Кубок Лиг — турнир с участием клубов МЛС и мексиканской лиги, то есть сильнейших команд Северной и Центральной Америки. Его проводят ежегодно с 2019 года. Правда, в 2020-м турнир отменили из-за пандемии, а в 2022-м провели в формате выставочных матчей из-за плотного календаря клубов. Первым победителем Кубка Лиг стал мексиканский «Крус Асуль», вторым — «Леон» (также представляет Мексику).

В этом году в турнире принимают участие 47 клубов. Это наивысший показатель за все годы проведения соревнований. 29 команд представляют США и Канаду, 18 — Мексику. Победитель МЛС («Лос-Анджелес») и лучшая мексиканская команда по итогам Апертуры и Клаусуры («Пачука») сразу получили места в 1/16 финала. Оставшиеся 45 клубов разбили на 15 групп по три команды в каждой.

Месси в «Интер Майами» Фото: Shaun Botterill/Getty Images

В группах команды играют в один круг, то есть каждый клуб проводит по два матча. По две лучшие команды выходят в 1/16 финала. Далее всё понятно — встречи на вылет. Если в основное время соперники играют вничью, то сразу бьют пенальти. Три лучшие команды получают путёвку в Лигу чемпионов КОНКАКАФ на сезон-2024. А победитель Кубка Лиг и вовсе получает место в 1/8 финала. Финал и матч за третье место турнира пройдут 19 августа.

Кто лидирует в списке бомбардиров

Пока первую строчку среди снайперов удерживают сразу два футболиста. Одного из них вы прекрасно знаете. Это Лионель Месси. Звёздный нападающий принёс «Интеру» победу в первом матче с мексиканским «Крус Асулем» (2:1). Аргентинец отметил дебют в новом клубе роскошным ударом со штрафного на 90+4-й минуте. Мастерюга!

Через четыре дня клуб из Майами уничтожил «Атланту Юнайтед» (4:0), а Месси отметился дублем. Этот номер Лео повторил в 1/16 финала — на этот раз от него пострадал «Орландо Сити» (3:1). Таким образом, в трёх матчах турнира Месси забил пять мячей.

Такую же результативность продемонстрировал ещё один аргентинец, но куда менее известный. 24-летний Херман Бертераме представляет мексиканский клуб «Монтеррей». В отличие от Месси, он забил пять мячей в двух матчах группового раунда. Во встрече с «Реал Солт-Лейк» (3:0) Бертераме оформил дубль, а в игре с «Сиэтл Саундерс» (4:2) отгрузил сопернику «трёшку» (один мяч — с пенальти). Бертераме играет в Мексике с 2019-го. В течение трёх лет выступал за «Атлетико» из Сан-Луиса, а в 2022-м перешёл в «Монтеррей».

Из футболистов, которые пока не входят в топ-5 бомбардиров, но которые заслуживают отдельного упоминания, отметим Шердана Шакири. Швейцарский футболист помог «Чикаго Файр» выйти в плей-офф с первого места. В матче с «Миннесотой» (3:2) реализовал пенальти, а в игре с «Пуэблой» (1:1) отличился с игры. Правда, его команда проиграла в серии пенальти (сам Шакири свою попытку реализовал). Два мяча забил бывший нападающий «Арсенала» Карлос Вела, который сейчас играет за «Лос-Анджелес». Его команда миновала групповой этап, а в первом раунде плей-офф поиздевалась над «Хуаресом» (7:1). Вела оформил дубль, а его одноклубник Дени Буанга сделал хет-трик.

Шердан Шакири и Карлос Вела Фото: chicagofirefc.com/Getty Images

Когда возобновится регулярный чемпионат МЛС?

Естественно, чемпионаты МЛС и Мексики приостановили в связи с Кубком Лиг. Первые матчи в США и Канаде запланированы на 21 августа. «Интер Майами» встретится на своём поле с «Шарлотт», но если команда Месси дойдёт до финала Кубка Лиг, то встречу могут перенести. Кстати, клуб из Майами неудачно провёл первую часть сезона. Он занимает последнее место в таблице Восточной конференции, а отставание от зоны плей-офф составляет 12 очков. К слову, «Майами» забил 22 мяча — второй с конца результат в конференции. Хуже дела обстоят только у «Торонто» (18).

«Майами» нужно сильно постараться, чтобы попасть в плей-офф. Необходимо не только брать как можно больше очков, но и рассчитывать на провалы конкурентов. Впрочем, у команды Месси есть и другие варианты для попадания в местную ЛЧ. Первый — Кубок Лиги (нужно попасть в тройку). Второй — Открытый Кубок США (нужно выиграть турнир). Майами уже добрался до 1/8 финала Кубка Лиг (7 августа игра с «Далласом») и дошёл до полуфинала Кубка США (матч с «Цинциннати» пройдёт 24 августа). Так что Месси и компания сохраняют шансы на два трофея. Аргентинец уже играл в европейской Лиге чемпионов. Возможно, скоро мы увидим его в главном клубном турнире Северной и Центральной Америки.