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Чемпионат России по футболу стал зрелищным – спасибо «Спартаку», «Динамо», «Краснодару», «Оренбургу», «Крыльям Советов»

Вы могли не заметить, но чемпионат России стал реально захватывающим
Григорий Телингатер
Чемпионат России по футболу стал зрелищным? Мнение
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Колонка Григория Телингатера об атакующем футболе и вообще смысле этой игры.

Вот смотришь чемпионат России — и возникает странное ощущение. С одной стороны, уровень футбола падает, а с другой – смотреть стало интереснее. Парадокс. Ведь должно быть наоборот? Чем выше уровень, тем привлекательнее. Вон чемпионат Англии с другими скоростями, другим мастерством, другим показом и в результате с другим стандартом зрелищности. Однако в случае с РПЛ парадокса будто бы и нет.

Вот кто был в полном порядке
Сборная 3-го тура РПЛ. Такая атака разорвала бы любого соперника
Сборная 3-го тура РПЛ. Такая атака разорвала бы любого соперника

Ещё недавно наша лига считалась «автобусной». Подход был простой: главное – в защите «на ноль», а впереди уж что-нибудь зацепишь. Преимущества игры на контратаках очевидны. Минимум риска, и такой футбол необязательно оттачивать годами, как позиционное владение. Результат ведь всем нужен сразу, а не через год. Половина тренеров столько не продержится. В «Торпедо» и «Химках» в прошлом сезоне вообще по четыре человека возглавляли команду.

Пока в других лигах команды боролись за инициативу в игре, у нас иногда соревновались в том, кто кому отдаст владение. Центральные защитники упорно перекатывали мяч друг другу вдоль поля и боялись рискнуть. И при этом их никто особо не прессинговал. Показательно, что когда игроки сборной России провалились на Евро-2016, то говорили, что боялись брать игру на себя и рисковать. РПЛ просто не подталкивала к развитию именно этих качеств.

Леонид Слуцкий общается с журналистами

Леонид Слуцкий общается с журналистами

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Существует философия «Аякса», который десятилетиями играет в атакующей манере по схеме 4-3-3. Эта же расстановка и у юношеских/молодёжных команд в академии. Открытый футбол – важная составляющая и трансферной политики клуба. Намного проще показать и продать игрока, который творит в нападении, а не пару раз за сезон продавил защитников.

Есть пример и у нас. В каком-то смысле «Краснодар» выглядел инородным телом в РПЛ. Эта команда, в отличие от других, принципиально играла в атакующий футбол, потому что так захотел владелец клуба. Такой подход не позволил взять трофеи, но, например, матчи с «Зенитом» регулярно становились украшением лиги. И вот теперь таких украшений становится больше. Впечатлили уже стартовые три тура.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 2'   1:1 Бальбуэна – 10'   1:2 Тюкавин – 33'   2:2 Сергеев – 90'   2:3 Грулёв – 90+6'
Удаления: Барриос – 90+4' / нет

«Краснодар», «Оренбург», «Крылья Советов», «Спартак»… Теперь ещё и «Динамо». На эти команды приятно смотреть обычному болельщику. И пускай какие-то тренеры останутся недовольны отсутствием баланса между атакой и обороной, но первостепенны как раз болельщики. Футбол существует в первую очередь для них, пускай об этом и стали забывать. Марцел Личка – уже превратился в отдельное явление в нашей лиге. И фантастическая победа над «Зенитом» вполне компенсирует неудачи в первых двух турах. Если кто-то ещё хочет видеть фанатов на стадионе, то только такой футбол и может их привлечь. Лучше 3:3, чем 0:0. Футбол и без того одна из самых низких по результативности игр в мире.

И когда я вижу Максима Мухина, который делает дубль, то это вызывает не только восхищение, но и недоумение. Простите, а где какие-нибудь привычные бразильцы? Это что получается, необязательно привозить парней вроде Адольфа Гайча? (Да, я в курсе, что он – аргентинец). А не найдётся ещё несколько парней вроде Никиты Салтыкова? Ну или, может, кто-то переродится, помимо Наира Тикнизяна?

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 15:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
5 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Хубулов – 4'   2:0 Салтыков – 10'   2:1 Комличенко – 22'   3:1 Салтыков – 35'   4:1 Карпицкий – 73'   5:1 Ежов – 90+7'

Хотя здесь вопрос национальности уже второстепенен. С теми же латиноамериканцами «Оренбург» играет вполне зрелищно. Тут, скорее, вопрос в тренере. В идеях, которые изначально закладывают. И сейчас футбол в РПЛ стало будто бы интереснее смотреть, несмотря на уровень. Плюс добавляют интереса две осечки «Зенита». Ещё пара таких матчей — и я даже начну верить в интригу в РПЛ.

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