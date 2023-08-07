Сборная 3-го тура РПЛ. Такая атака разорвала бы любого соперника

3-й тур РПЛ позади, а это значит, что пора подводить его итоги. Продолжаем традицию нового сезона и представляем символическую сборную игровой недели по версии «Чемпионата». 11 лучших футболистов тура в этот раз расположились по схеме 3-4-3.
Вратарь: Николай Сысуев («Оренбург»)
Гегемония Матвея Сафонова в наших сборных прервана на 3-м туре. Сысуева в предыдущих матчах критиковали, однако в игре с «Уралом» он проявил себя с лучшей стороны и сделал четыре сейва (с отрывом больше всех в туре). Да, «Оренбург» всё равно проиграл, но это во многом связано с ранним удалением и удачного перформанса Николая не отменяет.
Николай Сысуев
Фото: vk.com/fcorenburg
Центральный защитник: Кирилл Набабкин (ЦСКА)
Набабкину 36 лет, а он продолжает зажигать в одной из лучших команд РПЛ. Ветеран ЦСКА был достаточно надёжен в обороне, что позволило армейцам перевернуть ход дерби с «Локомотивом» и одержать разгромную победу.
Кирилл Набабкин
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Центральный защитник: Кайо («Краснодар»)
Удивительно, что такой критикуемый защитник снова попадает в сборную тура. Но тут всё просто: у «Краснодара» одна из двух сухих побед на минувшей игровой неделе, а Кайо стал одной из причин, почему «Пари НН» полтора часа не мог пробить в створ ворот.
Кайо
Фото: vk.com/fckrasnodar
Центральный защитник: Фабиан Бальбуэна («Динамо»)
Бальбуэна мог стать антигероем тура — именно его автогол помог «Зениту» сравнять счёт в начале матча с «Динамо». Но новый капитан московской команды быстро исправился и выдал шикарный ассист на Константина Тюкавина. К тому же «Динамо» неожиданно победило в Санкт-Петербурге, так что отметить лидера стоит.
Левый полузащитник: Никита Салтыков («Крылья Советов»)
18-летний Салтыков впервые вышел в стартовом составе в матче РПЛ и сразу показал класс. Дубль в ворота «Ростова» и феерический разгром команды Валерия Карпина — мы просто не могли не включить парня в сборную. Особенно красивым получился первый гол.
Центральный полузащитник: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»)
«Спартак» — новый лидер РПЛ. А Мартинс поучаствовал в разгромной победе над «Рубином». В концовке красно-белые куражились, и полузащитник в этой игре был одним из главных действующих лиц. Подтверждение тому — эффектный голевой пас на Квинси Промеса.
Центральный полузащитник: Диего Лаксальт («Динамо»)
Лаксальт при Марцеле Личке окончательно превратился в игрока центра поля. И пускай результаты у «Динамо» спорные, но уругваец проявляет себя с лучшей стороны. Диего был хорош и против «Крыльев Советов», и в свежей победной игре с «Зенитом» отыграл 90 минут.
Диего Лаксальт
Фото: vk.com/fcdm_official
Правый полузащитник: Максим Мухин (ЦСКА)
Главное откровение тура наряду с Салтыковым. Владимир Федотов выпустил номинального опорника на фланге, а тот взял и отгрузил два гола «Локомотиву». Шикарный перформанс, приз лучшему игроку матча и заслуженное место в нашей сборной.
Левый нападающий: Фёдор Чалов (ЦСКА)
Чалов, если бы не Мухин, точно стал бы игроком матча с «Локомотивом». Именно Фёдор заработал и реализовал пенальти, с которого начался разгром. А спустя две минуты отдал шедевральный ассист на Милана Гаича.
Центральный нападающий: Александр Соболев («Спартак»)
Соболев в этом сезоне РПЛ ещё не забивал, зато невероятно полезно действует в подыгрыше. В матче с «Рубином» на счету Александра два ассиста — на Тео Бонгонда и Михаила Игнатова. Оба паса — осознанные и выверенные. А главное — результативные.
Правый нападающий: Константин Тюкавин («Динамо»)
Победу «Динамо» в Санкт-Петербурге просто невозможно представить без Тюкавина. Первый и второй голы команды — на счету Константина. Идеальная работа нападающего, который может и прострел замкнуть, и разобраться перед воротами после заброса из глубины.
Главный тренер: Владимир Федотов (ЦСКА)
Здесь мог быть Марцел Личка, но за «Динамо» практически весь второй тайм матча с «Зенитом» было страшно. А вот к Федотову вопросов меньше: в другой встрече тура ЦСКА провалил начало, однако полностью перевернул игру после получаса. В разгроме «Локомотива» не может не быть заслуги тренера. Мухин на фланге, оформивший дубль, — изобретение Федотова.
Сборная 3-го тура РПЛ
Изучаем состав, но уже на картинке. А по ссылке можно ещё и посмотреть статистику.
Сборная 3-го тура РПЛ
Кто не попал в сборную
Разумеется, были ещё кандидаты. Это и Роман Ежов из «Крыльев», который разрывал «Ростов» вместе с Салтыковым, и забившие «Рубину» за «Спартак» Тео Бонгонда с Квинси Промесом. А кого вы бы добавили в состав символической сборной?
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