«Такого в России никогда не было». «Спартак» вместо красивейшего гола получил пенальти!

«Спартак» и «Пари НН» сыграли в матче, который определённо войдёт в историю. Мало того, что по итогам первого тайма москвичи вели 3:1, а после перерыва за пять минут пропустили дважды. Так ещё и судьи приняли решение, которого никогда ещё в нашем футболе не принимали.
Хронология трёхминутного безумия на «Открытие Банк Арене»:
- 54-я минута – в ходе контратаки Антон Зиньковский дальним ударом выводит хозяев вперёд – 4:3;
- 55-я минута – главного арбитра Сергея Цыганюка зовут к монитору, так как в моменте до гола Хлусевич в своей штрафной сыграл рукой;
- 56-я минута – отмена гола и пенальти в ворота «Спартака». 11-метровый реализовал Тимур Сулейманов – 4:3 в пользу гостей.
Если вам недостаточно фактов, то вот ещё: эта встреча стала тысячной для системы VAR в России. Вот это отметились!
Уникальную ситуацию прокомментировал арбитр Игорь Федотов.
«Отмена гола «Спартака» и пенальти в его ворота — верные решения. Судьи на VAR здесь разобрались. Хлусевич пытался сыграть головой, но мяч попал в руку, которая находилась в неестественном положении. Это 11-метровый без показа жёлтой карточки. Да, такого в России никогда не было, но теперь есть. Хорошо, что VAR разобрался».
Огня добавил и «Спартак»! Игнатов и Промес забили по голу и сделали 5:4! Просто вау.
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