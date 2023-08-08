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Отмена гола «Спартака» в матче с «Пари НН» в Кубке России, 8 августа 2023, что случилось, видео, экспертиза

«Такого в России никогда не было». «Спартак» вместо красивейшего гола получил пенальти!
Константин Кринский
Такого в России никогда не было
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Красно-белые повели 4:3, а спустя несколько минут стали проигрывать 3:4.

«Спартак» и «Пари НН» сыграли в матче, который определённо войдёт в историю. Мало того, что по итогам первого тайма москвичи вели 3:1, а после перерыва за пять минут пропустили дважды. Так ещё и судьи приняли решение, которого никогда ещё в нашем футболе не принимали.

Фонбет Кубок России. Группа D
08 августа 2023, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
5 : 4
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Классен – 9'   2:0 Пруцев – 15'   2:1 Сулейманов – 29'   3:1 Мелёшин – 36'   3:2 Севикян – 46'   3:3 Александров – 50'   3:4 Сулейманов – 56'   4:4 Игнатов – 80'   5:4 Промес – 89'

Хронология трёхминутного безумия на «Открытие Банк Арене»:

  • 54-я минута – в ходе контратаки Антон Зиньковский дальним ударом выводит хозяев вперёд – 4:3;
  • 55-я минута – главного арбитра Сергея Цыганюка зовут к монитору, так как в моменте до гола Хлусевич в своей штрафной сыграл рукой;
  • 56-я минута – отмена гола и пенальти в ворота «Спартака». 11-метровый реализовал Тимур Сулейманов – 4:3 в пользу гостей.

Если вам недостаточно фактов, то вот ещё: эта встреча стала тысячной для системы VAR в России. Вот это отметились!

Уникальную ситуацию прокомментировал арбитр Игорь Федотов.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
арбитр

«Отмена гола «Спартака» и пенальти в его ворота — верные решения. Судьи на VAR здесь разобрались. Хлусевич пытался сыграть головой, но мяч попал в руку, которая находилась в неестественном положении. Это 11-метровый без показа жёлтой карточки. Да, такого в России никогда не было, но теперь есть. Хорошо, что VAR разобрался».

Огня добавил и «Спартак»! Игнатов и Промес забили по голу и сделали 5:4! Просто вау.

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