Банкир забил два супергола в ЛЧ! Новая сенсация от команды с Фарер, уволившей Черчесова

Футбольное инфополе в России вечером 8 августа захватил «Спартак», но безумный матч в Кубке России — не единственный сюжет, достойный внимания. В это же время в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов играли «Клаксвик» и «Мольде». Вряд ли это матч, который вам (да и нам) пришло бы в голову посмотреть. А всё же стоило.

Про «Мольде» вы и так знаете, это довольно известная норвежская команда. А что такое «Клаксвик»? Это коллектив с Фарерских островов, который фактически лишил работы Станислава Черчесова. В первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Клаксвик» (стоимость состава — € 2,68 млн) вынес «Ференцварош» (€ 53,4 млн), который как раз возглавлял бывший главный тренер сборной России. Собственно, на этом работа Черчесова в Венгрии и закончилась.

Во втором раунде «Клаксвик» одолел шведский «Хеккен». 0:0 дома, 3:3 в ответном матче в гостях и победа в серии пенальти. Следующим в очереди оказался «Мольде». Казалось, что сказка наконец закончилась, но пока она жива. Потому что «Клаксвик» взял и выиграл первый матч на своём поле со счётом 2:1. И, разумеется, сделал это по-особенному.

Первый тайм прошёл без голов, а в начале второго «Мольде» открыл счёт. Не лучший сценарий, ведь внести изменения в раздевалке тренер уже не может. А теперь смотрите, что было дальше:

64-я минута. Вингер «Клаксвика» Арни Фредриксберг подхватывает мяч на углу штрафной, делает несколько шагов в сторону лицевой, разворачивается и внезапно бьёт в ближний угол. Вратарь, как и все остальные игроки, ожидал подачи и не потащил. 1:1;

Фото: Кадр трансляции

86-я минута. У «Клаксвика» получается контратака, Фредриксберг (да, снова он) совершает рывок со своей половины поля, получает передачу, делает ещё несколько шагов и бьёт с правой ноги в девятку с линии штрафной. При том, что он левша. 2:1.

Права на видео принадлежат UEFA.

Итог: победа «Клаксвика» в преддверии ответного матча. Если команда удержит преимущество, то выйдет в раунд плей-офф, то есть окажется в шаге от группового этапа Лиги чемпионов. А ещё гарантирует себе как минимум участие в основном турнире Лиги Европы.

Но и это не весь сюжет, потому что Фредриксберг, оформивший дубль в матче с «Мольде», заслуживает отдельного внимания. Арни 31 год, портал Transfermarkt оценивает его в € 175 тыс. А тем временем в нынешней квалификации у вингера шесть голов в пяти матчах. Он оформил по дублю в важнейших встречах — до игры с «Мольде» становился героем ответок с «Ференцварошем» и «Хеккеном».

Вингер «Клаксвика» Арни Фредриксберг Фото: Michael Erichsen/ZUMA/ТАСС

А что, если мы скажем вам, что футбол даже не основная работа Фредриксберга? Арни трудится в банке на полном графике и, как и многие другие люди, проводит свой обычный день в тесном офисе. Более того, профиль Фредриксберга в соцсети с футболом связывает только фотография, где он в форме позирует с ребёнком и медалью. В описании же указан опыт работы в двух банках. А ещё упомянут период трудоустройства рабочим в фирме, занимающейся выращиванием рыбы.

В общем, уже бывшую команду Черчесова выбил банкир. И этот же банкир теперь тащит свой клуб в еврокубки. Кажется, про Фредриксберга рано или поздно снимут фильм. Хотя пока есть зрелище поактуальнее — ответный матч между «Мольде» и «Клаксвиком», который состоится 15 августа.