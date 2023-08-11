«Спартак» в шаге от нового рекорда. Интриги 4-го тура РПЛ

ЦСКА ждёт ещё одна домашняя игра после фиаско в Кубке России, а у «Зенита» есть шанс исправиться.

Сезон РПЛ набирает обороты. Впереди – новый тур. Клубы уже подарили нам несколько классных матчей. Но хочется ещё больше! Может, в предстоящий уикенд произойдёт что-то невероятное? Ниже – восемь игр 4-го тура РПЛ. Предвкушаем каждую из них.

Тур откроет одна из самых интересных встреч. В Екатеринбург приезжает лидер – «Спартак». Команда Гильермо Абаскаля пугает всех атакой, но испытывает проблемы в защите. Три победы в трёх турах – заслуженный результат. Однако у «Урала» есть все шансы отобрать очки у москвичей. В 1-м туре команда Виктора Гончаренко уже обыграла дома ЦСКА. Почему не сделать это с ещё одним фаворитом? К тому же сам «Урал» неплохо стартовал, набрав семь очков. И в случае победы обгонит «Спартак» в таблице!

«Спартак» же выдал свой лучший старт в истории (пять побед подряд), правда, эти победы распределились на два турнира – РПЛ и Кубок. Уже сегодня их может стать шесть!

В субботу первыми на поле выйдут «Локомотив» и «Крылья Советов». Самарцы удивляют на старте сезона: набрали семь очков в трёх турах, а в последнем матче разгромили «Ростов» (5:1). «Локомотив», наоборот, буксует. Команду Михаила Галактионова называли одним из претендентов на золото. Но пока красно-зелёные набрали всего четыре очка: сыграли вничью с «Рубином» (2:2), одолели «Факел» (4:1), а затем разгромно уступили ЦСКА (1:4). Важно поймать победную серию. Почему бы не начать с домашней встречи с «Крыльями»?

Следом в Оренбурге начнётся матч местной команды с «Краснодаром». «Быки» возглавляют таблицу вместе со «Спартаком». Вот только игра «Краснодара» вызывает вопросы. Владелец Сергей Галицкий всегда желал видеть атакующий футбол, однако в последних встречах краснодарцы часто включают прагматический режим. Но главное – результат.

У «Оренбурга» новый тренер – Иржи Ярошик. Команда не сильно потеряла в классе игроков, однако пока что испытывает трудности. У «Оренбурга» всего одно очко в трёх встречах. Игра с «Краснодаром» – шанс одержать первую победу в РПЛ. Тем более играют дома: на своём искусственном газоне оренбуржцы имеют небольшое преимущество над соперниками.

Вечером внимание переключается на Ростов-на-Дону. Команда Валерия Карпина примет «Рубин». Клубы уже сыграли между собой в 1-м туре Кубка России. Тогда победу одержал «Ростов» — 1:0. В чемпионате южане пока нестабильны. Победа над «Факелом» (2:1) и героическая ничья с «Зенитом» (1:1) сменились разгромным поражением от «Крыльев» (1:5). У казанцев похожая ситуация: классный футбол с «Локо» (2:2), средняя игра с «Оренбургом» (1:1) и болезненный результат со «Спартаком» (1:4). Кто исправится за плохой итог предыдущего тура?

В воскресенье днём сыграют «Динамо» и «Балтика». Бело-голубые привыкают к системе нового тренера – Марцела Лички. В последних двух играх бело-голубые побеждали, но сценарий – взрыв мозга. В чемпионате обыграли «Зенит» (3:2), забив решающий гол в компенсированное ко второму тайму время. В Кубке одержали победу над «Краснодаром» (4:3), также забив уже после 90-й минуты.

«Балтика» получает комплименты от зрителей. Несмотря на два поражения на старте, можно отметить, что калининградцы провели неплохую встречу со «Спартаком». Затем обыграли в Кубке «Крылья Советов», в РПЛ – «Факел», а потом одолели «Ахмат» всё в том же Кубке России. Команда Сергея Игнашевича набирает ход и привыкает к уровню соперников. Плюс ко всему вливаются новички. «Динамо» предстоит сложная встреча.

В Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Факел». Не самый успешный старт сезона – одна из главных тем для обсуждения. Чемпион уже потерял очки с «Ростовом» и «Динамо». От лидеров команда Семака отстаёт на пять очков. Непривычная ситуация для последних лет. Предстоящая игра с «Факелом» в теории должна стать простой для «Зенита»: воронежцы потерпели три поражения в начале чемпионата. Но команда Вадима Евсеева демонстрировала хорошую игру и по статистике не заслужила 0 очков после трёх туров. А в Кубке «Факел» и вовсе в гостях обыграл ЦСКА — 2:0. Нет сомнений, что воронежцы создадут проблемы и «Зениту». Тем более в ситуации, когда сине-бело-голубые испытывают сложности.

Завершает воскресную программу тура встреча ЦСКА и «Сочи». Армейцы набрали неплохой ход, даже несмотря на кадровые проблемы. В 1-м туре уступили «Уралу» (1:2), но затем обыграли «Ахмат» (3:2) и «Локомотив» (4:1). Во 2-м туре Кубка красно-синие уступили дома «Факелу» (0:2), но сыграли не самым оптимальным составом (хотя и у гостей вышла не основа).

«Сочи» испытывает проблемы: уже дважды проиграли в РПЛ, а также уступили в последней кубковой встрече «Оренбургу». Работы у Дмитрия Хохлова ещё много. ЦСКА – фаворит, но относительная нестабильность обеих команд делает результат менее предсказуемым.

Единственный вынесенный на понедельник матч состоится в Нижнем Новгороде: «Пари НН» примет «Ахмат». Команды тяжело стартовали в новом чемпионате. У нижегородцев 0 голов и всего одно очко в трёх турах. «Ахмат», занявший в прошлом сезоне пятое место, одержал всего одну победу. Вряд ли «Нижний» снова хочет бороться за выживание. Поэтому выйдет настроенным на победу. Но и «Ахмат» набирает ход. Предстоит тяжёлая встреча.