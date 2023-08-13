«Судья рядом и не замечает очевидного». Почему в ворота «Зенита» не назначили пенальти?

Конец матча «Зенит» – «Факел» – пламя эмоций. К 90-й минуте Питер вёл 1:0, а воронежцы вовсю набрасывались на их ворота. Очередной навес привёл сразу к трём спорным ситуациям. Сначала в штрафной завалился Божин, потом было столкновение Васильева с Максимовым и дальше удар, когда мяч прошёл рядом со штангой. Через секунду после эпизода на судью Шадыханова накинулись чуть ли не все игроки «Факела». Они были уверены – уж в одной из ситуаций точно был пенальти.

Повтор убеждает – с Божиным (первый момент) ни у кого из игроков «Зенита» контакта не было. Игрок поскользнулся на мяче и упал сам. А уже дальше интереснее – Васильев и Максимов ударились ногами друг о друга, и нужно было понять, кто виноват больше. Прояснился и третий эпизод – оказывается, после удара в сторону ворот мяч задел руку Эраковича. А уже это мог быть пенальти. Шадыханов поставил игру на паузу, пока его видеоссистенты проверяли момент. А после пошёл к монитору сам.

Но интересно, что он сначала просматривал эпизод с попаданием мяча в руку, а потом – со столкновением двух игроков в штрафной. И углядел там фол со стороны Максимова. Соответственно, следующий эпизод – момент с попаданием мяча в руку Эраковичу – уже не имел никакого значения. Ведь он произошёл после. Таким образом, Шадыханов назначил фол от ворот «Зенита», чем ещё больше взбесил воронежцев. На поле началась небольшая потасовка. Итог – по жёлтой получили Эракович и Квеквескири.

Экс-арбитр Игорь Федотов в комментарии для «Чемпионата» назвал решение рефери матча абсолютно верным.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Никакого пенальти в ворота «Зенита» тут быть не могло. Шадыханов изначально пропустил очевидный фол со стороны игрока «Факела»: игрок подбил ногу сопернику. Да, дальше была рука у Эраковича, но это неважно.



Шадыханову показали сначала момент с рукой, а потом с фолом. Из-за того, что сначала был фол, попадание мяча в руку защитника «Зенита» не имеет значения. Для меня самый странный момент матча – почему судья Шадыханов, находясь в пяти метрах, в идеальной вообще позиции, пропускает фол на игроке «Зенита»? Просто стоит рядом и не замечает очевидного».

Но вряд ли этот аргумент подействует на «Факел». Вадим Евсеев уже красноречиво описал свои чувства на пресс-конференции. Иронично поздравил «Зенит» с «красивой победой» и покинул зал, не став отвечать на вопросы журналистов.

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