«Зенит» отстаёт от лидера на восемь очков. Но впереди игра с худшей командой РПЛ. LIVE

Привет, друзья! 13 августа нас ждут ещё три матча 4-го тура РПЛ.
В 15:00 мск в столице местное «Динамо» примет «Балтику» Сергея Игнашевича. Бело-голубые по-прежнему много пропускают, но это не помешало им одержать две победы подряд (с учётом Кубка России). У новичка РПЛ схожая ситуация — «Балтика» едет в Москву с мини-серией из двух успешных результатов.
После этого очередной домашний матч проведёт «Зенит». Сине-бело-голубые выдали худший старт в РПЛ за последние 10 лет. Бывает и такое! Естественно, у «Зенита» запредельная мотивация, а команде Вадима Евсеева не позавидуешь. Правда, «Факел» уже доказал, что ему по силам обыгрывать топов — на этой неделе он «прибил» ЦСКА в Кубке (2:0). А вот сине-бело-голубые отстают от лидера уже на восемь очков.
Заключительный матч дня также пройдёт в Москве. Нынешняя команда Владимира Федотова (ЦСКА) встретится с его бывшим клубом («Сочи»). Армейцы одержали три победы подряд во всех турнирах, а потом неожиданно уступили «Факелу» в Кубке. Черноморская команда подходит к игре с ЦСКА с серией из трёх поражений.
Присоединяйтесь к нашему онлайну. Мы расскажем обо всех основных событиях игрового дня в РПЛ.
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