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«Зенит» — «Факел», ЦСКА — «Сочи»: прямая онлайн-трансляция 4-го тура РПЛ, где смотреть, видео, 13 августа 2023

«Зенит» отстаёт от лидера на восемь очков. Но впереди игра с худшей командой РПЛ. LIVE
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
,
Онлайн 4-го тура РПЛ
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Игнашевича ждёт непростая игра с «Динамо», а Федотова — встреча с бывшим клубом.

Привет, друзья! 13 августа нас ждут ещё три матча 4-го тура РПЛ.

В 15:00 мск в столице местное «Динамо» примет «Балтику» Сергея Игнашевича. Бело-голубые по-прежнему много пропускают, но это не помешало им одержать две победы подряд (с учётом Кубка России). У новичка РПЛ схожая ситуация — «Балтика» едет в Москву с мини-серией из двух успешных результатов.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После этого очередной домашний матч проведёт «Зенит». Сине-бело-голубые выдали худший старт в РПЛ за последние 10 лет. Бывает и такое! Естественно, у «Зенита» запредельная мотивация, а команде Вадима Евсеева не позавидуешь. Правда, «Факел» уже доказал, что ему по силам обыгрывать топов — на этой неделе он «прибил» ЦСКА в Кубке (2:0). А вот сине-бело-голубые отстают от лидера уже на восемь очков.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Заключительный матч дня также пройдёт в Москве. Нынешняя команда Владимира Федотова (ЦСКА) встретится с его бывшим клубом («Сочи»). Армейцы одержали три победы подряд во всех турнирах, а потом неожиданно уступили «Факелу» в Кубке. Черноморская команда подходит к игре с ЦСКА с серией из трёх поражений.

МИР Российская Премьер-лига. 4-й тур
13 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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