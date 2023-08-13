Матч «Зенита» с «Факелом» закончился скандалом с потасовкой. И к этому шло всю игру

В матче «Зенита» и «Факела» в 4-м туре РПЛ с фаворитом всё было понятно. Игра проходила в Санкт-Петербурге, а не в Воронеже, да и гости при всех проблемах соперника страдают на старте сезона куда больше. Но запомнилась игра не совсем футболом.

Сергей Семак сразу прояснил свои намерения и выпустил на поле двоих центральных нападающих — Матео Кассьерру и Ивана Сергеева. Также место в старте получил Вендел, который, несмотря на всю сагу с возможным уходом, потихоньку возвращается к своей лучшей форме. У «Факела» в глаза бросилась нефутбольная деталь: Вадим Евсеев снова занял место не на скамейке, а на стуле в технической зоне, как и в недавнем матче с ЦСКА.

«Факел» начал агрессивно, но быстро осёкся, потому что «Зенит» отобрал мяч и принялся доминировать. И давление принесло результат: уже на 16-й минуте Страхиня Эракович вырезал заброс, и Марио Фернандес скинул головой. А дальше сработала связка нападающих: Кассьерра отдал, Сергеев замкнул.

Был в матче и конфликт, и он довольно быстро вырисовался: Клаудиньо против всех. Футболисты «Факела» раз за разом жёстко встречали бразильца, а у того постепенно заканчивалось терпение. Клаудиньо много апеллировал к арбитру и со временем переключился на прямые претензии к соперникам.

В середине тайма «Факел» огрызнулся и даже чуть не забил, но гола не случилось, а «Зенит» принял сигнал и быстро ответил. На этот раз забил Кассьерра, однако воронежцам повезло — был офсайд.

«Факел» старался играть плотно, но постоянно возникало ощущение, что игроков недостаточно. «Зенит» не стеснялся ломиться через центр и без особых проблем доставлял мяч до штрафной соперника.

Вдобавок у «Факела» вскрылась неожиданная и довольно серьёзная проблема. Дважды за несколько минут у игроков воронежцев поехали ноги в самый неподходящий момент. Сначала поскользнулся Сергей Божин, после чего Виталию Гудиеву пришлось героически спасать при выходе Сергеева один на один. А потом упал Андрей Мендель, и на убойной позиции оказался Клаудиньо.

Евсеев тем временем активно задействовал замены. Уже на 38-й минуте он выпустил Хызыра Аппаева вместо Вячеслава Якимова. Как выяснилось в перерыве, никакой травмы не было и замена носила исключительно тактический характер. А перед вторым таймом Максим Максимов вышел вместо Евгения Маркова. Вдобавок Евсеев избавился от стула и стал наблюдать за игрой стоя.

Во втором тайме противостояние Клаудиньо и игроков «Факела» продолжилось. Один из моментов получился особенно жутким: Ильнур Альшин встретил бразильца локтем в кадык, а тот упал и неестественно задёргался. На поле выбежали врачи, один из них даже обратился к соперникам с вопросом, как можно так играть.

Клаудиньо, к счастью, избежал серьёзных проблем и вернулся в игру. Но его настрой только укрепился. Стоило игре возобновиться, как бразилец получил по ногам и практически впал в истерику. Возникло ощущение, что Клаудиньо либо будет заменён, либо получит красную за споры с судьёй.

Клаудиньо Фото: РИА Новости

«Зенит» тем временем продолжал владеть преимуществом, но время шло, а счёт оставался прежним. Футболисты «Факела» увидели в этом свой шанс и ближе к концовке матча стали активнее действовать впереди. Неплохой момент был в частности у Руслана Магаля, который бил по воротам с лёта из штрафной.

Клаудиньо со временем всё же заменили, но дух зарубы на поле остался. Заметно прибавилось фолов и локальных конфликтов. Самый яркий случился у Аппаева и Нуралы Алипа. Они, пока шла игра, начали бодаться в центре поля и в итоге получили по жёлтой.

А самое интересное случилось в добавленное время. «Факел» создал опасный момент, и футболисты понеслись на судью с требованием назначить пенальти. Включился VAR, арбитр пошёл к монитору, но принял решение, которое шокировало воронежцев. Вместо пенальти — штрафной в пользу «Зенита» за фол Максимова.

На этом история не закончилась. Футболисты «Факела» продолжили спорить с судьёй, Эраковича это возмутило, и началась потасовка. Просто безумная концовка.

А напоследок «Зенит» ещё и успел забить второй. Команда Семака убежала в контратаку, а зарешали свежие футболисты: Алексей Сутормин отдал Мантуану, и тот закатил мяч в ворота.

Момент с неназначенным пенальти в пользу «Факела» — стечение обстоятельств. Но, кажется, к неприятностям дело шло всю игру. Бесконечные столкновения с Клаудиньо и последующие конфликты просто не могли привести к чему-то ещё.

«Зенит» тем временем подтягивается к группе лидеров. Теперь у команды Семака семь очков и пятое место. А вот «Факел» остаётся единственным участником РПЛ, не набравшим ни одного очка. Последнее место и тревога.