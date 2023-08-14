Что происходит с Дзюбой? Его грубые срывы можно легко объяснить

Форвард не в первый раз очень тяжело вкатывается в сезон.

Идеальный мир Артёма Дзюбы: блистательная весна, которая должна была плавно перетечь в новый сезон. Нападающий – звезда, ключевой игрок, вокруг которого развивается команда. Параллельно он качает свою медийку и снова любим, если не всеми, то большинством. Звучит здорово, правда?

Но раз за разом приходится сталкиваться с реальностью: Артём начал сезон точно не так здорово, как его завершал. Вы наверняка не забыли ту статистику и то влияние, которое Дзюба оказывал на команду весной. Сейчас всё это испарилось. Один гол в четырёх матчах на старте сезона. Только один полный матч. Чудовищное поражение от ЦСКА. И травма. Естественно, в этом нашлись крайние. По мнению Артёма – это поле в Воронеже. Хотя звучит немного странно: после игры с «Факелом» он провёл 60 минут с ЦСКА. И только потом заявил о плохой траве в предыдущей встрече.

Пресс-служба воронежцев сразу всё опровергла. В конце концов, там действительно не искусственный газон. И особых жалоб до этого ни от кого не было. Никто не спорит – конкретно Дзюбе поле могло не зайти. Но вряд ли это проблема газона.

А после поражения от «Крыльев Советов», с которыми Артём не играл, он сорвался на журналиста «РБ Спорт». Если до этого Дзюба признавался, что просто не хочет общаться с прессой, так как вопросы, по его мнению, скучные. То теперь пообещал засунуть телефон корреспондента тому «в одно место» за провокационный вопрос. Естественно, такое не одобряем.

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Артём не в духе. Он недоволен собой, и это недовольство вымещает на других. Сам Дзюба наверняка уже видел свой идеальный мир нового сезона, однако реальность оказалась куда хуже. Это всегда больно. Но вполне закономерно.

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Те, кто внимательно наблюдал за Дзюбой в последние годы в «Зените», точно знают – нападающему с годами стало тяжело входить в сезон. Явный пример – лето 2021 года. Тяжелый и неудачный Евро-2020, после которого он в дурном настроении приехал на австрийские сборы «Зенита». Начал тренироваться, сыграл в товарняках, но все видели, что Артём очень тяжёлый. Маленький отпуск, настрой Семака сокращать зависимость от форварда, последний год контракта – всё это накладывало отпечаток на происходящее. И привело к двум полным матчам за первые два месяца. И к нулю голов. Разыграться получилось только к середине сентября. К тому моменту он понял, что нет смысла на кого-то обижаться и кого-то винить. И стоит лишь продолжать делать свою работу. Это помогло – до декабря он положил 10 мячей. Уже куда солиднее.

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Или вспомним лето 2022-го. Отъезд в Турцию после работы по индивидуальной программе. Период там – полный мрак. Три матча, после чего форвард упал на скамейку. Потом сыграл ещё шесть минут и расторг контракт. Да, там множество причин, но одна из них – в 33 года Артёму было тяжело вкатываться в сезон. Без предсезонки и всего остального.

22 августа Дзюбе стукнет уже 35. Возраст не провоцирует изменение футбольных процессов. И сейчас мы видим то же самое – нападающему тяжело в первых турах. Но это не отменяет того факта, что к сентябрю он наверняка разыграется и, скорее всего, свои семь-девять мячей до зимней паузы забьёт.

Главное — до этого времени окончательно не переругаться с журналистами, командой и тренером. Ведь классный Дзюба точно нужен этой лиге в такой непростой момент.