В «Локомотиве» не будут применять санкции за грубый ответ Дзюбы в адрес журналиста

Глава «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал грубый ответ форварда Артёма Дзюбы журналисту.

«Я не думаю, что сегодня это предмет санкций. Потому что человек находится вне заявки клуба на игру с семьёй, детьми и подвергается фактически преследованию в момент прохождения к машине со стороны Виталия. Преследования с вопросами. Он не хочет отвечать на вопросы, ему задают следующие. Он не хочет общаться, ему опять задают. Поэтому, коллеги, я вас тоже прошу быть корректными. Я понимаю, что у вас есть своя работа, вам надо получить информацию сенсационного характера. Вы её получили сегодня после игры. Мы же с вами не обсуждаем сегодняшнюю игру, а обсуждаем, что произошло после. Наверное, с вашей точки зрения всё сработало — есть сенсация, которая сейчас разлетелась вирусным способом на все спортивные СМИ», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.