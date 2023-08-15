Сборная 4-го тура РПЛ. В составе сразу 10 новичков и никого из «Спартака»

Продолжаем подводить итоги завершившегося 4-го тура РПЛ. На очереди символическая сборная, которую мы в новом сезоне составляем после каждой игровой недели. Расположили избранных футболистов по схеме 3-4-3.

Вратарь: Илья Лантратов («Локомотив»)

Если в прошлом туре зажигали нападающие, то в этот раз настала очередь голкиперов. «Локомотив» чудом спасся от поражения в домашнем матче с «Крыльями Советов», и 90% этого чуда — Лантратов. Он отбил пенальти на 60-й минуте и совершил ещё несколько фантастических сейвов, позволив своей команде оставаться в игре до самой последней минуты.

Центральный защитник: Виллиан Роша (ЦСКА)

Роша на высоком уровне сыграл в победном матче с «Сочи». Не пропустить у ЦСКА не получилось, но единственный гол гостей был забит не из-под Виллиана, а из-под Мойзеса. А ещё именно после фола на Роше «Сочи» остался в меньшинстве. Сплошная польза!

Виллиан Роша Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Центральный защитник: Страхиня Эракович («Зенит»)

Перехваченный у «Спартака» Эракович потихоньку адаптируется в «Зените». Матч с «Факелом» можно смело заносить в актив. Страхиня начал голевую комбинацию в начале игры и в дальнейшем старался мешать сопернику сравнять счёт. Правда, серб оказался близок к тому, чтобы превратиться в антигероя, когда в концовке мяч прилетел ему в руку в своей штрафной. Повезло, что до этого случился фол соперника.

Центральный защитник: Хуниор Алонсо («Краснодар»)

«Краснодар» стартовал в РПЛ с четырёх побед и на данный момент единолично возглавляет таблицу. Но самое интересное, что команда Владимира Ивича пропустила всего один мяч. Во многом это заслуга Алонсо, который снова помог «Краснодару» провести сухой матч, на этот раз с «Оренбургом».

Хуниор Алонсо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Дмитрий Скопинцев («Динамо»)

Главный архитектор голов «Динамо» в матче с «Балтикой». Команда Марцела Лички впервые не пропустила в новом сезоне, а обе голевые комбинации начались с однотипных отборов Скопинцева на левом фланге. Пускай ассиста Дмитрий не заработал, но в символической сборной он просто обязан быть.

Дмитрий Скопинцев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Лидер «Краснодара» подтвердил свой статус в матче с «Оренбургом». Команда Ивича победила со счётом 2:0, а оба мяча оказались на счету Сперцяна. В середине второго тайма Эдуард отлично открылся в штрафной и реализовал непростой момент, а в концовке реализовал пенальти и убил интригу.

Центральный полузащитник: Даниил Уткин («Ростов»)

«Ростов» пока не обрёл стабильности, которая сохранялась практически весь прошлый сезон, но матч с «Рубином» команда Валерия Карпина может смело заносить себе в актив. Выделить можно многих футболистов, и один из них — Даниил Уткин. Классная игра и приятный бонус в виде ассиста на третий гол.

Правый полузащитник: Станислав Бессмертный («Динамо»)

В матче с «Балтикой» в стартовом составе «Динамо» дебютировал 19-летний Бессмертный. И как! Именно Станислав, вышедший играть справа в обороне, открыл счёт в начале второго тайма, отлично сработав на добивании в штрафной соперника.

Левый нападающий: Андрей Егорычев («Урал»)

«Урал» феерическим образом победил «Спартак» и теперь занимает второе место в РПЛ. А Егорычев, который выжигает по всему фронту атаки, начал камбэк своей команды, когда казалось, что поражения не избежать. При счёте 1:2 Андрей с лёта вонзил мяч в ворота «Спартака» на 90-й минуте. Не было бы этого гола — не было бы и победы.

Центральный нападающий: Антон Заболотный (ЦСКА)

Заболотный стал одним из героев тура благодаря предыстории. На днях Антон запорол явный момент в кубковом матче с «Факелом», который ЦСКА в итоге проиграл 0:2. В раздевалке нападающий пообещал сделать всё, чтобы исправиться в выходные. И сдержал слово! При счёте 1:1 на 89-й минуте Заболотный выиграл верх на угловом и принёс ЦСКА победу. Ну а празднование — отдельный восторг.

Правый нападающий: Бенхамин Гарре («Крылья Советов»)

Но ведь Гарре не реализовал пенальти в матче с «Локомотивом», да и «Крылья Советов» не выиграли, скажете вы. Однако доминация самарцев в Москве — заслуга в том числе и аргентинца, который своим креативом практически всю игру мучил оборону соперника. А ещё на счету Бенхамина прекрасный ассист на Николая Рассказова.

Кстати, Гарре — единственный из перечисленных футболистов, кто попал в символическую сборную не впервые. Все остальные новички!

Главный тренер: Виктор Гончаренко («Урал»)

Ну а кто же ещё? Гончаренко и его футболисты перевернули ход матча со «Спартаком», и теперь команда из Екатеринбурга сенсационно занимает второе место в РПЛ. А ещё у «Урала» приятный дубль: уже обыграны самые популярные клубы Москвы — «Спартак» и ЦСКА.

Сборная 4-го тура РПЛ

Все в сборе, но теперь на картинке! А если перейдёте по ссылке, сможете изучить более подробную статистику.

Кто не попал в сборную

Выбор был сложным. К сожалению, места в составе не нашлось для Антона Шунина, в 100-й раз отыгравшего «на ноль» за «Динамо», нестареющего Кирилла Набабкина из ЦСКА, отметившегося голом Николая Рассказова из «Крыльев Советов», юного автора гола-шедевра ЦСКА Михаила Рядно, его партнёра Ивана Облякова, а также для забившим по мячу Тимура Сулейманова («Пари НН»), Николая Комличенко («Ростов») и Ивана Сергеева («Зенит»). Кого тут не хватает, как считаете?