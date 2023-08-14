Чемпион России попал во Вторую лигу, а игрок «Лиона» – в Грозный. Трансферы недели в РПЛ

Прошедшая неделя оказалась в РПЛ не такой богатой на трансферы, как предыдущие. Впрочем, интересного тоже хватало. Сразу два южных клуба взяли новых легионеров, а воспитанник «Зенита» укатил во Вторую лигу. Рассказываем о важных сделках прошлой недели.

Камило: «Лион» → «Ахмат» (€ 800 тыс.)

Камило Фото: fc-akhmat.ru

Переезд игрока из топ-чемпионата в Россию — само по себе большое событие, учитывая реалии. Правда, Камило не провёл ни одного матча в футболке «Лиона», хотя оказался в команде ещё в начале 2020 года. Как так получилось? Всё очень просто. Сначала опорника отправили на родину в аренду — бразилец отыграл полтора года в составе «Куябы». А прошлый сезон провёл в бельгийском клубе «Моленбек» (девять матчей). В итоге за три года в «Лионе» у Камило накопилось всего четыре игры в составе второй команды. 24-летний бразилец подписал контракт с «Ахматом» на три сезона и стал третьим легионером, которого клуб взял в это трансферное окно. Ранее в Грозный переехали боснийский защитник Ясмин Челикович (аренда) и болгарский вингер Светослав Ковачев.

Соломон Агбалака: «Брод Сити» → «Сочи» (аренда)

Соломон Агбалака Фото: pfcsochi.ru

«Сочи» перевёз в РПЛ футболиста без опыта игры в Европе. Молодой (19 лет) фланговый защитник Агбалака до этого выступал исключительно в Нигерии, а ближайший сезон проведёт в аренде на юге России. В этом году новичок «Сочи» принял участие в двух крупных турнирах в составе молодёжной сборной. Сначала съездил на Кубок Африки (Нигерия заняла там третье место), а потом отправился на чемпионат мира (сборная вылетела на стадии четвертьфинала). В итоге отыграл на двух турнирах 11 матчей из 11 и стал важной частью национальной команды. После перехода Агбалака назвал «Сочи» идеальным местом для начала карьеры. По словам новичка, он способен сыграть и на фланге обороне, и в центре.

Сергей Терехов: «Сочи» → «Химки» (свободный агент)

Сергей Терехов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

33-летний Терехов стал свободным агентом по окончании прошлого сезона. Футболист не согласовал с «Сочи» новый контракт и покинул клуб. По словам Терехова, у него были на то определённые причины. Ходили слухи о возможном переходе Сергея в «Рубин», тем более что в конце июля он посетил игру казанского клуба с «Локомотивом». Сам Терехов тогда сообщил «Чемпионату», что до конца трансферного окна окажется в клубе РПЛ. Но вместо этого заключил контракт с «Химками» (клуб играет в Первой лиге) по схеме «2+1». Нет сомнений, что такой опытный футболист пригодится команде Андрея Талалаева. Кстати, Терехов уже играл за «Химки» в 2010 году — тогда он провёл 11 матчей.

Алексей Евсеев: «Урал» → «Текстильщик» (свободный агент)

Алексей Евсеев Фото: vk.com/fc_textil

Воспитанник «Зенита» продолжит карьеру во Второй лиге. В резюме Евсеева есть два золота чемпионата России и победа в Кубке. К 29 годам он провёл 61 матч в РПЛ и 86 — в Первой лиге. Евсеев дважды приходил в «Урал» (в июле 2017-го и августе 2020-го), а прошлый сезон отыграл на правах аренды в «Уфе». Этим летом клуб из Екатеринбурга объявил об уходе футболиста в статусе свободного агента. Теперь Евсеев будет играть во Второй лиге за «Текстильщик», который тренирует Игорь Колыванов.

Евгений Гошев: «Оренбург» → «Динамо» Махачкала (свободный агент)

Евгений Гошев Фото: dinamo-mx.ru

Вратарь Гошев предыдущие три года провёл в составе «Оренбурга». За это время он отыграл 34 матча в составе клуба, девять из них — в РПЛ. В этом сезоне Гошев провёл одну игру в Кубке России, и получилось так себе. Он вышел на замену в матче с ЦСКА (0:6) после удаления Алексея Кеняйкина и пропустил пять мячей. В начале августа Евгений расстался с «Оренбургом» по взаимному согласию сторон. В прошлом сезоне Гошев провёл 12 матчей и гораздо чаще оставался в запасе. Теперь 26-летний вратарь сыграет в Первой лиге — он подписал контракт на два года.