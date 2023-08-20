Как хорошо вы знаете географию клубов Второй лиги? Проверьте свои знания
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Ответить на все вопросы сможет только настоящий знаток турнира.
Возможно, не все в курсе, но в российском футболе произошла очередная реформа. Она коснулась Второй лиги (третьего по силе дивизиона). Клубы разбили на два дивизиона. Старший дивизион («А») состоит из 20 команд: 10 представляют группу «золото», 10 — группу «серебро». Второй дивизион («Б») разбит на четыре группы. К примеру, в первой группе выступают команды регионов Юг/Кавказ/Крым, а в четвёртой — команды регионов Урал/Поволжье/Сибирь.
В связи с этим предлагаем тест по географии клубов Второй лиги. Сразу скажем, что задача не из простых. Вам нужно ответить на 15 вопросов и определить, в каком дивизионе выступает тот или иной клуб. С некоторыми не возникнет никаких проблем, а где-то придётся сложнее. Проверьте свои знания.
Комментарии
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