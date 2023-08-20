6 топ-матчей понедельника: волейбольный Евро, Серия А, АПЛ и Первая лига

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🏐 18:00: Польша — Сербия, чемпионат Европы — 2023 — женщины, группа А

Интрига: первая серьёзная проверка для вице-чемпионок Евро-2021

Самый принципиальный матч не только группы А, но и всего предварительного этапа. Обе команды — наравне с Италией и Турцией — претенденты на медали этого ЧЕ. Бронзовые призеры Лиги наций — 2023 Польша приехали на Евро без диагональной Мальвины Смажек, но с Магдаленой Стысяк — самой результативной в нападении на коммерческом турнире, которая уже оформила 14 очков в первом матче европейского первенства. Они и составят конкуренцию действующим вице-чемпионкам Европы и чемпионкам мира сборной Сербии со звездной нападающей Тияной Бошкович. Диагональная после разгрузочной Лиги наций уже принесла 22 очка в стартовом матче с украинками.

Женская сборная Сербии по волейболу на Евро-2023 Фото: eurovolley.cev.eu

⚽️ 19:24: «Торпедо» — «Нефтехимик», Первая лига, 6-й тур

Интрига: прервёт ли «Торпедо» неудачную серию?

Команда Жозепа Клотета после вылета из РПЛ намерена с первой же попытки вернуться в элиту. И поначалу амбиции оправдывались: «Торпедо» стартовало с побед над махачкалинским «Динамо» и «Химками». А вот потом началась неудачная серия: ничья с «Черноморцем» и поражения от «Сокола» и «Алании». Новый соперник — «Нефтехимик» — идёт по сезону ещё хуже и находится в зоне вылета. Явный шанс для «Торпедо», чтобы прервать серию.

Игроки «Торпедо» Фото: torpedo.ru

⚽️ 19:30: «Торино» — «Кальяри», Серия А, 1-й тур

Интрига: чем закончится противостояние бывших звёзд РПЛ?

Никола Влашич против Эльдора Шомуродова! Бывший полузащитник ЦСКА этим летом после успешной аренды перешёл в «Торино» из «Вест Хэма» на постоянной основе, а экс-нападающий «Ростова» присоединился к «Кальяри» на правах аренды из «Ромы». Кто кого?

Никола Влашич против Эльдора Шомуродова! Фото: Getty Images

⚽️ 20:00: «Алавес» — «Севилья», Ла Лига, 2-й тур

Интрига: исправится ли «Севилья» за неудачный старт?

Новый испанский сезон набирает обороты. Во 2-м туре нас ждёт матч «Алавеса» и «Севильи». У обеих команд есть мотивация, ведь стартовали они с поражений. «Алавес» проиграл на выезде «Кадису» (0:1), а «Севилья» влетела «Валенсии», причём на своём поле. В этот раз играть придётся в Витории, на поле «Алавеса».

Футболисты «Севильи» Фото: Claudio Villa/Getty Images

⚽️ 21:45: «Болонья» — «Милан», Серия А, 1-й тур

Интрига: как стартует обновлённый «Милан»?

Команда Стефано Пиоли этим летом заметно изменилась. В составе больше нет Сандро Тонали, Шарля Де Кетеларе, Жуниора Мессиаса и ещё нескольких игроков. Зато полно новичков: Кристиан Пулишич, Самуэль Чуквезе, Юнус Муса, Рубен Лофтус-Чик и другие. Так что на «Милан» будет посмотреть особенно интересно. Ну и для Пиоли теперь особенна важна каждая игра, поскольку вопросы к нему возникали ещё в прошлом сезоне.

Игроки «Милана» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

⚽️ 22:00: «Кристал Пэлас» — «Арсенал», АПЛ, 2-й тур

Интрига: сможет ли «Арсенал» догнать лидеров?

2-й тур АПЛ закрывается вынесенным на понедельник лондонским дерби. Обе команды стартовали с побед: «Пэлас» переиграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0), «Арсенал» — «Ноттингем Форест» (2:1). А теперь есть возможность выяснить отношения между собой. Для «Арсенала» этот матч важен и с точки зрения психологии. У Микеля Артеты мощный состав, и после прошлого сезона, в котором команда неожиданно ворвалась в чемпионскую гонку, болельщики ждут только роста. Победа над «Пэлас» позволит сравняться по очкам с лидерами.

Игроки «Арсенала» в атаке Фото: Clive Mason/Getty Images

🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.