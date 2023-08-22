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«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 0:1, обзор матча 2-го тура АПЛ, гол Эдегора, удаление Томиясу, 21 августа 2023

«Арсенал» выстрадал победу в дерби и догнал «Ман Сити». Но таких концовок лучше избегать
Кирилл Закатченко
«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 0:1
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На последних минутах команда Артеты владела мячом 18% времени.

Программу 2-го тура АПЛ закрыл матч с участием двух лондонских клубов. «Арсенал» набрал три очка, но сделал это с огромным трудом.

Англия - Премьер-лига . 2-й тур
21 августа 2023, понедельник. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 53'    
Удаления: нет / Томиясу – 67'

В стартовом туре «Арсенал» одолел «Ноттингем Форест» (2:1), забив два мяча ещё в первой половине. «Кристал Пэлас» также стартовал с победы — над «Шеффилд Юнайтед» на выезде (1:0). Микель Артета сделал всего одно изменение в стартовом составе по сравнению с 1-м туром, и оно было вынужденным. Юрриен Тимбер порвал «кресты» в игре с «Ноттингемом», поэтому место на левом фланге обороны получил Такэхиро Томиясу.

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Первый тайм получился далеко не самым интересным. Фанаты, которые рассчитывали на большое количество моментов, увидели совсем другую картину. До перерыва запомнились два эпизода у ворот Сэма Джонстона, оба — с участием Эдди Нкетиа. Сначала нападающий «Арсенала» попал в штангу, а через несколько минут сыграл по-пижонски. Нкетиа оказался один перед голкипером, однако перемудрил в завершающей фазе и «черпачком» перебросил не только Джонстона, но и ворота.

«Арсенал» всё-таки добился своего и сделал это на старте второго тайма. Нестандартный розыгрыш штрафного привёл к назначению пенальти в ворота «Кристал Пэлас». Габриэл Мартинелли вместо навеса низом покатил на Нкетиа, застав врасплох хозяев. Передача получилась далеко не идеальной, однако форвард опередил вратаря и был сбит последним.

Эдди Нкетиа — один из самых активных игроков «Арсенала»

Эдди Нкетиа — один из самых активных игроков «Арсенала»

Фото: Stuart MacFarlane/Getty Images

Арбитр Дэвид Кут указал на «точку», однако сразу после этого в дело включились его видеоассистенты. Дело в том, что в момент передачи Томас Парти в баскетбольном стиле поставил заслон Марку Гехи — арбитры пытались понять, нарушал ли правила игрок «Арсенала». После просмотра решили, что всё чисто. Мартин Эдегор, в свою очередь, легко переиграл вратаря с «точки» — Джонстон улетел в один угол, а норвежец направил мяч в другой.

Спустя 13 минут радость фанатов «Арсенала» сменилась огорчением. Томиясу, заменивший травмированного Тимбера, заработал вторую жёлтую карточку и ушёл в раздевалку. Первое предупреждение иначе как дурацким не назовёшь. Японец слишком долго не вводил мяч из-за боковой, и судья наградил его карточкой за затяжку времени. Да-да, на 60-й минуте. Просто гениально. Через семь минут судья решил, что Томиясу прервал атаку соперника с нарушением правил. Удаление добавило нервозности болельщикам «Арсенала». Матч и без того складывался тяжело, и тут такая неприятность.

Такэхиро Томиясу уходит с поля после удаления

Такэхиро Томиясу уходит с поля после удаления

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

В последние 10 минут игры «Кристал Пэлас» владел мячом 82% времени. Легко представить, насколько тяжело пришлось «Арсеналу». Хозяева мощно насели, а гости вжались в свою штрафную площадь. Временами гости находились всей командой за линией мяча и даже не думали о контратаках. Арбитр накинул семь минут к основному времени, но гости всё-таки сохранили победный результат. После двух туров только у трёх команд максимальное количество очков. Компанию «Арсеналу» на вершине таблицы составили «Брайтон» и «Манчестер Сити».

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