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«Спартак» — «Зенит» — 1:3, 5-й тур РПЛ, разбор судейства Сергея Карасёва, слова Абаскаля

«Это убило игру «Спартака». Абаскаль прав, предъявляя претензии Карасёву после «Зенита»?
Максим Пахомов
«Спартак» — «Зенит»: разбор судейства Карасёва
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Тренер возмутится жёлтой карточкой Михаилу Игнатову. Мы разобрали эпизод с Игорем Федотовым.

«Спартак» по делу проиграл «Зениту». Получился матч, когда большинство после него говорит о футболе – классном (в исполнении «Зенита») и плохом («Спартака»). Счёт тоже показательный, 1:3 – тут не будешь выискивать судейские скандалы. Да и вообще, хозяева только с пенальти и забили. Но о судействе всё-таки вспомнили – и не кто-то, а Гильермо Абаскаль.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
20 августа 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Вендел – 32'     0:2 Вендел – 73'     1:2 Соболев – 81'     1:3 Кассьерра – 90+4'    

После матча тренеры, как и всегда, отвечали на вопросы журналистов. Семак отметил большое количество брака. Абаскаль заявил, что ничья была бы справедливым результатом. А потом неожиданно выпалил по Сергею Карасёву.

Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль
главный тренер «Спартака»

«На результат повлияла травма Мозеса, а ещё позорное решение Карасёва показать жёлтую карточку Игнатову на девятой минуте. Что это такое? У нас были моменты, мы атаковали, но он показывает эту карту. Это убило игру, убило игрока, потому что больше Игнатов не мог идти в прессинг. Что это такое?»

Фол Игнатова действительно был на чужой половине поля, когда недалеко от штрафной «Зенита» он зарядил по ноге Венделу. Заслуживало ли наказание карточки – это вопрос для эксперта, экс-арбитра Игоря Федотова. Вот его оценка эпизода: «Карточка от Карасёва была неожиданной. Её можно объяснить, сбил игрока, который убегал. Нельзя сказать, что она неправильная, но я не ожидал, что он покажет её так рано. Он в начале первого тайма вообще был неуверенный, потом в середине… Он действительно показал её рано, в таких играх не дают такие карточки, затягивают как можно дольше. Но, конечно, Игнатов и после этого хватал соперников руками, не надо привязывать игру «Спартака» к этой карточке. Но, думаю, Карасёв и сам понял, что зря это сделал».

А что вы думаете по поводу этой жёлтой карточки?

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