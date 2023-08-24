Переход Захаряна — в топе крупнейших для россиян в Европу. Дороже продавали только пятерых

Трансфер Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» стал одной из самых дорогих продаж российского игрока из РПЛ за границу. По данным Transfermarkt, клуб из Сан-Себастьяна заплатит москвичам за 20-летнего полузащитника € 13 млн. Только пять сделок были крупнее за всю историю чемпионата России. Больше, чем за Захаряна, покупатели-европейцы платили в разные годы за Головина, Жиркова, Павлюченко, Аршавина и Алексея Миранчука. Давайте вспомним эти трансферы.

Алексей Миранчук, из «Локомотива» в «Аталанту» за € 14,5 млн

Трансфер Миранчука – последний крупный для российского игрока в Европу до перехода Захаряна в «Реал Сосьедад». Три года назад, в сентябре 2020-го, «Аталанта» подписала полузащитника «Локомотива», согласившись заплатить € 14,5 млн. Алексей заключил договор до лета 2024-го, который по-прежнему отрабатывает.

Неудивительно, что на Миранчука был особый спрос в Италии (нашим игроком интересовались «Ювентус», «Милан» и «Интер»), ведь осенью 2019-го он забивал на групповом этапе Лиги чемпионов «Ювентусу». Причём как в Москве, так и в Турине. Алексей мечтал о топ-лиге, поэтому отказался от продления контракта с «Локомотивом» на более выгодных условиях. В московском клубе он мог получить зарплату в размере € 3,5 млн в год, тогда как в Бергамо, по информации итальянских СМИ, зарабатывает € 1,7 млн.

«Знал, что больше, не знал, что настолько, – признавался Миранчук. – Но я в последнюю очередь думал о том, что теряю деньги. Хочу выйти из зоны комфорта».

Алексей Миранчук Фото: Getty Images

Выйти получилось, но пока Алексей вряд ли доволен своей карьерой в «Аталанте». За первые два сезона он принял участие в 56 матчах (в основе появился 14 раз), забил девять мячей и отдал семь голевых пасов. Тренер Джан Пьеро Гасперини не слишком доверял Миранчуку. Прошлый сезон полузащитник отыграл на правах аренды за «Торино», а этим летом вернулся в Бергамо. Его будущее в «Аталанте» под вопросом.

Андрей Аршавин, из «Зенита» в «Арсенал» за € 16,5 млн

Аршавин хотел уехать из «Зенита» в европейский топ-клуб ещё летом 2008-го после победы в Кубке УЕФА с петербургской командой и успешного Евро-2008 со сборной России. Однако руководство «Зенита» не горело желанием отпускать звезду сине-бело-голубых и любимца болельщиков. Ждали предложения, от которого «невозможно отказаться». Андрей мечтал о «Барселоне», но каталонцы не потянули сделку. В «Зените» то ли в шутку, то ли всерьёз ответили – меняем только на Лионеля Месси.

В общем, в летнее окно 2008-го трансфер Аршавина не состоялся, да и зимой 2009-го история с переходом затянулась не то что до последнего дня, а до последних часов и минут! Переговоры «Арсенала» с «Зенитом» шли тяжело. Сам Андрей рассказывал, что последние бумаги были отправлены уже после дедлайна. Английские власти пошли на уступки и зарегистрировали контракт только благодаря тому, что представитель «канониров» предоставил доказательства технических проблем, повлиявших на оформление сделки. Плохие погодные условия вызвали перебои электричества.

Андрей Аршавин Фото: AMA/Corbis via Getty Images

В «Арсенале» Аршавин провёл четыре с половиной года, правда, на полгода возвращался на правах аренды в «Зенит». Сыграл за лондонскую команду 144 матча, забил 31 гол и сделал 46 голевых передач. Но трофеев с «канонирами» не завоёвывал.

Роман Павлюченко, из «Спартака» в «Тоттенхэм» за € 17,4 млн

Успешное выступление сборной России на Евро-2008 помогло уехать в Европу и Павлюченко. На том турнире Спящий гигант пробудился и показал всё своё мастерство: забил три гола в ворота Испании, Швеции и Нидерландов в четвертьфинале. После чемпионата Европы нападающий сыграл еще несколько матчей за «Спартак», но в августе 2008-го отправился в Англию – за полгода до Аршавина.

Любопытно, что Павлюченко не хотел менять «Спартак» на клуб АПЛ. Романа уговаривали сделать шаг вперёд в карьере его агент Олег Артёмов и даже тогдашний гендиректор красно-белых Валерий Карпин. Уж больно щедрое предложение сделал «Тоттенхэм» – более € 17 млн. Убедила нападающего личная беседа с главным тренером лондонской команды. «Хуанде Рамос сказал на английском, что я нужен его команде, что я буду играть у него, что всё будет хорошо. Переводчик взял трубку и перевёл это мне», – вспоминал свой первый разговор с испанцем Павлюченко.

Роман Павлюченко Фото: PA Images via Getty Images

В результате Роман задержался в Англии на три с половиной года. Сыграл за «Тоттенхэм» 113 матчей, забил 42 мяча и сделал 10 голевых передач. Более того, нападающий признавался, что зимой 2012-го поспешил с возвращением в Россию – то есть с трансфером в «Локомотив». Надо было продолжать бороться за место в основе, ведь в Англии он кайфовал от футбола.

Юрий Жирков, из ЦСКА в «Челси» за € 21 млн

Жирков также стал звездой Евро-2008, был включён в символическую сборную турнира вместе с Аршавиным, Павлюченко и Константином Зыряновым. Тем не менее он задержался в России ещё на год. Только в летнее окно 2009-го состоялся его трансфер из ЦСКА в «Челси» за рекордную на тот момент сумму для российского футболиста.

История Жиркова была скорее ближе к истории Павлюченко, нежели к истории Аршавина. Юрий тоже не стремился в Европу, ему комфортно было и в ЦСКА. Хотя левым защитником/хавбеком интересовалась даже «Барселона». Но руководство армейцев договорилось с клубом Романа Абрамовича, и Жирков уехал в «Челси».

Юрий Жирков Фото: PA Images via Getty Images

Юрий провёл в Англии два года. Сыграл за лондонцев 49 матчей, в которых стал автором одного гола и 12 результативных передач. Выиграл чемпионат, Кубок Англии и Суперкубок. Но адаптация в этой стране получалась тяжёлой, да и бытовые вопросы мешали.

«Когда родился второй ребёнок – ему отказывали в визе, приходилось одному жить. Это сложно: не видеть жену, не знать, как дети растут. Всё это, конечно, сказывалось на игре. В какой-то момент понял, что мне никто не может и не хочет помочь. Параллельно я видел, что у того же Павлюченко были и переводчик, и помощник. У меня не было никого», – вспоминал Юрий.

В конце концов, Жирков решил вернуться в Россию. Его продали в «Анжи» за € 15 млн.

Александр Головин, из ЦСКА в «Монако» за € 30 млн

И Головин уехал в Европу благодаря яркому выступлению на большом турнире для сборных. Хорошую рекламу полузащитнику ЦСКА сделал домашний ЧМ-2018. Сборная России дошла до четвертьфинала, а сам Александр был основным игроком и набрал 1+2 в четырёх матчах.

€ 30 млн – столько за российского футболиста никто и никогда не платил! Однако «Монако» не пожалел рекордной суммы. Ведь на тот момент 22-летний полузащитник неплохо показал себя и в еврокубках, весной 2018-го он забивал в плей-офф Лиги Европы «Лиону» и «Арсеналу». Помимо «Монако», к Головину присматривались «Ювентус» с «Челси». Но молодой россиянин не стал слишком широко шагать – начал с чемпионата Франции. Да и ЦСКА лучшее предложение получил именно от монегасков.

Александр Головин Фото: Getty Images

Сейчас Головин начинает уже свой шестой сезон в «Монако». За эти годы Александр провёл в составе монегасков 178 матчей, забил 22 мяча и отдал 33 голевые передачи. Российский полузащитник превратился в одного из лидеров и самых дорогих игроков команды, вот только трофеев с «Монако» так и не выиграл. По итогам прошлого сезона монегаски даже в еврокубки не попали. Возможно, Головин задержался во Франции и ему стоит перебраться в более сильную лигу, пока не поздно. По слухам, предложения из Англии и Германии были.