«Собрали 33 отчёта на него». Почему Захарян и «Реал Сосьедад» выбрали друг друга

Арсен Захарян осваивается в Испании: уже сходил на матч, побывал на тренировке, сфотографировался с болельщиками и выступил перед прессой. Его первые дни в Сан-Себастьяне в подробностях описали в Noticias de Gipuzkoa – не упустили даже деталь, что после игры с «Сельтой» он смотрел на телефоне матч «Динамо» и ЦСКА.

«Утром он прошёл без проблем соответствующее медицинское обследование в поликлинике Гипускоа, а затем отправился в офис на «Аноэте», где подписал контракт и посетил клубное медиа, — сообщило издание. — После 15:00 Захарян покинул стадион, совершенно не замеченный болельщиками, которые стояли в очереди в надежде получить последние места на матч с «Сельтой». Потом к нему всё же подошли за автографом и фотографией. Арсен был очень застенчив и тих, так как явно немного напуган всем, через что он сейчас проходит, но не жалел улыбок для всех, кто к нему подходил».

Сам Арсен признался в интервью «Okko Спорт», что первый день на новом месте получился сложным, а вот следующий уже сложился лучше: «Потренировался, с командой познакомился. Ребята все дружелюбные, не ожидал – все помогали. На тренировке лично помогал Микель Оярсабаль. Очень рад здесь быть!»

На пресс-конференции Захаряну задавали вопросы и про атмосферу на матче, на который он успел сходить, и про рекомендации от Валерия Карпина и Дмитрия Хохлова.

«Как только я услышал о предложении «Реала Сосьедад», сразу же решил, что должен сюда перейти, – сказал он журналистам. – Я всегда следил за испанским футболом, и «Реал Сосьедад» для меня всегда был в топе. Я видел, в какой футбол играет команда – мне нравится стиль игры, схема, как видит футбол тренер. «Реал Сосьедад» меня зацепил тем, что очень хотел меня видеть в клубе. Я не ожидал, что команда меня так хорошо примет: я только зашёл на базу, персонал и футболисты – все сразу меня поприветствовали, помогли.

Знаю, что Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов здесь играли, внесли большой вклад в команду. С Валерием Георгиевичем мы сейчас работаем в сборной России, но по поводу «Реала Сосьедад» с ним поговорить ещё не довелось. С Дмитрием Валерьевичем списались, он сказал, что подскажет мне любые места в Сан-Себастьяне.

Атмосфера на матче с «Сельтой» была супер: все прыгают, кричат. Было здорово. Сидеть на трибуне, правда, намного сложнее, чем играть на поле – очень хотелось выйти, помочь команде, проявить себя. Пока не знаю, когда смогу сыграть. Я тренируюсь с командой, но всё зависит от документов.

Как я себя оцениваю как футболиста? Не моё дело себя восхвалять и оценивать, но, думаю, я тот футболист, который любит играть в атаку, забивать и приносить пользу команде».

Арсен Захарян Фото: realsociedad.eus

Президента «Реала Сосьедад» Хоакина Аперрибая журналисты спросили, почему усиления пришлось искать аж в России и чем так хорош Захарян.

«Мы следили за ним с 2019-го, – ответил Аперрибай. – У нас 33 отчёта по игроку. Мы пристально следили за его игрой, и летом 2022-го спрашивали про его доступность. Когда поняли, что Сильва не будет играть, осознали, что именно этот игрок нам и нужен». Президент также обратился к Захаряну – заверил в полной поддержке со стороны клуба и добавил, что счастлив видеть его в Сан-Себастьяне.