Талант Ла Лиги уехал в Саудовскую Аравию. Вейгу звали топ-клубы, а он выбрал деньги

Роналду, Бензема, Неймар, Малком, Канте, Кулибали, Брозович, Милинкович-Савич. Саудовская Аравия меняет футбольный рынок. И, в отличие от Китая в 2016-м, страна шагнула дальше: клубы покупают не только сбитых лётчиков или звёздных пенсионеров. Вчера «Аль-Ахли» провернул переход молодого топ-таланта. Габриэль Вейга – запомните этого человека, именно этот парень в 21 год променял европейские топ-клубы на азиатское путешествие.

Вейга — ключевой игрок «Сельты»

Мало кто мог подумать, что Габриэль станет открытием прошлого испанского сезона. А он стал, с отрывом. Вейга — воспитанник «Сельты», сезон начинал на скамейке. Но и кадровая, и турнирная нестабильность дали ему возможность проявить себя. Не подвёл.

Чтобы лучше понимать масштаб. Яго Аспас — легенда клуба — дебютировал в 21 год, и то в Сегунде. Габри закрыл этот вопрос в 20, и мало того, что играл: он забил 11 голов. Больше за клуб в кампании-2022/2023 только у всё того же Аспаса — 12. И это при том, что Вейга — полузащитник.

Главная особенность Габри — остаться незаметным. При всех голах и том немалом количестве моментов, что он создаёт, Вейга не играет подолгу с мячом, в атакующей фазе может даже лениво ходить, выжидая того самого момента. Как раз благодаря этому навыку и сложился дуэт с Аспасом: пока Яго берёт игру на себя, тащит мяч и руководит, Вейга остаётся в тени и выжидает.

Закономерный итог: один из лучших игроков U21 по системе «гол+пас» в топ-5 лиг, звание лучшего футболиста февраля в Ла Лиге и куча заинтересованных клубов.

Габриэль Вейга и Яго Аспас Фото: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Вейга — в «Аль-Ахли»: как так получилось?

Тем удивительнее, что после отличного сезона Габри уехал не в топовый европейский клуб. Заинтересованы были многие: от грандов АПЛ («Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити») и дортмундской «Боруссии» с «ПСЖ» до итальянских топов («Милан» и «Наполи») и испанских монстров («Реал» с «Барсой»). Куда ни ткни — попадёшь — интересовались, следили.

Но до конкретных переговоров почти не доходило. Главная проблема: «Сельта» отказывалась их вести и была готова отдавать игрока только за сумму отступных — € 40 млн. Именно по этой причине никто не торопился брать Вейгу: клаусулу можно выплатить в любой момент. «Барса» нашла Гюндогана, «Реал» взял Гюлера и Беллингема, «Челси» закупился по полной. И даже «Милану» был уже не так нужен Габри — взяли Юнуса Мусу.

Габриэль Вейга Фото: Octavio Passos/Getty Images

Так круг постепенно сужался, но желающих всё равно было немало. В переговоры вступил «Наполи», активировал сумму отступных, авторитетный инсайдер Фабрицио Романо дал here we go — практически безошибочный аргумент, что трансфер состоится.

Но сразу после — стремительное развитие событий с «Аль-Ахли». Причина на поверхности: в «Наполи» игроку предлагали годовую зарплату в € 2,2 млн, а в Саудовской Аравии — минимум в шесть раз больше — ежегодно € 12,5 млн чистыми! Это при том, что в «Сельте» парень получал всего € 500 тыс. Голова кругом.

Осуждать Вейгу или не осуждать?

Футбольное комьюнити восприняло трансфер крайне негативно. Даже Тони Кроос, увидев новость о переходе в соцсетях, оставил ёмкий комментарий: «Стыдоба». Но действительно ли всё так плохо?

Променял ли парень путь к успеху на деньги? А есть ли гарантия этого успеха? «Наполи», «Ливерпуль», «Реал» — никакой топ-клуб не гарантирует трофеев и даже развития. Просто мы привыкли, что в Европе в довольно внушительном количестве команд на это можно рассчитывать. При этом можно всю жизнь играть за «Тоттенхэм» и ничего не выиграть. Или перейти в клуб мечты, получить травму и не вернуться на прежний уровень. Или же не сойтись с тренером и не заиграть в составе.

А Саудовская Аравия предлагает all inclusive прямо сейчас.

Вейга на презентации в «Аль-Ахли» Фото: ФК «Аль-Ахли»

Да, Вейга предпочёл деньги возможностям. Прагматизм и холодный расчёт вместо эмоций. Но даже после этого он ещё может вернуться.