Интереснее «Реала», «Барсы» и «Атлетико». Пять команд, за которыми надо следить в Ла Лиге

«Бетис», «Сельта», «Осасуна», «Жирона» и «Мальорка» точно не дадут заскучать в новом сезоне. Тем более с Рафаэлем Бенитесом!

В стародавние времена, когда в чемпионате Испании еще выступали Криштиану Роналду и Лео Месси, было выражение «лучший бомбардир Ла Лиги среди людей». Первые два места в гонке бомбардиров стабильно забирали инопланетяне КриРо и Лео, которые клали по 100500 голов. А тот, кто был следом за ними, получал почётный титул лучшего снайпера среди прямоходящих.

Примерно так же была устроена и таблица Ла Лиги. Она и сейчас так устроена, даже после отъезда Криштиану и Месси. Есть «Барселона», «Реал», периодически где-то рядом с титулом бултыхается «Атлетико». А есть – все остальные, «чемпионат Испании среди людей».

При этом, если вы думаете, что в чемпионате Испании ниже третьего места жизни нет, вы сильно заблуждаетесь. Там бурлит покруче, чем в верхах. Стартует новый испанский сезон, и этот мини-гайд подскажет, за кем будет интересно последить в «негламурной» части Ла Лиги.

МАНУЭЛЬ ПЕЛЛЕГРИНИ Фото: Europa Press via Getty Images

«Бетис» переживает лучший период в современной истории

Да, команда не играет в Лиге чемпионов, как это было в середине нулевых. Но тогда попадание «Бетиса» в топ Ла Лиги оказалось разовой акцией. А в последние годы севильцы стабильно вверху и стабильно в еврокубках (пускай и со второго ряда).

Главный «инженер» этого успеха – тренер Мануэль Пеллегрини. Он здорово работал в Англии – в «Манчестер Сити». Но всё же его место силы – именно Испания. Он сделал мощнейший «Вильярреал» с Диего Форланом, Рикельме и Маркосом Сенной. Он вывел «Малагу» в 1/4 финала Лиги чемпионов. А теперь поднял наверх «Бетис», выиграл с ним Кубок Короля и дважды вывел в плей-офф Лиги Европы.

Этим летом клуб понес тяжелейшую потерю. Завершил карьеру Хоакин – рекордсмен Ла Лиги по количеству сыгранных матчей (622). Футболист, который, как казалось, всегда был, есть и будет, решил, что в 41 год всё-таки пора на покой. Плакали не только фаны «Бетиса» – плакала вся Испания. Без преувеличения.

ХОАКИН Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Обеспечивать себе безбедную старость поехал ещё один лидер – Серхио Каналес. Севильцы потеряли важного игрока, но получили отличные деньги: мексиканский «Монтеррей» заплатил € 10 млн. Довольно жирно за футболиста, которому уже 32 года и который перенёс несколько тяжёлых травм.

На замену Каналесу «Бетис» взял Иско. Помните такого? Да-да, тот самый, который брал с «Реалом» одну Лигу чемпионов за другой и играл в сборной Испании.

Иско полгода был без клуба. Он подписался с «Севильей» прошлым летом, но вылетел оттуда уже зимой в результате дикого скандала. У Иско не сложились отношения со спортивным директором Мончи – и в какой-то момент это даже вылилось в потасовку. Дальше Иско мог перейти в берлинский «Унион», но не сложилось. А теперь его бесплатно взял «Бетис».

Может получиться очень эпичное возвращение. Футболист, который когда-то был в топе, по сути, потерял год карьеры – и теперь получает шанс всем всё доказать в крепком клубе с амбициями.

Плюс фактор болельщиков: Иско ведь полгода был «севильиста». А у «Севильи» и «Бетиса» отношения хуже, чем у Тупака и Ноториуса БиАйДжи на пике конфликта Западного и Восточного побережий. Так что Иско придётся попотеть, чтобы фаны его приняли. Челлендж!

Помимо Иско, «Бетис» бесплатно взял Айосе Переса из «Лестера», а также вернул Эктора Бельерина и Марка Бартру. А ещё говорят, что король рынка свободных агентов – Беппе Маротта…

Из тех, кто уже был в команде, должен «стрельнуть» молодой бразилец Луис Энрике. Яркий левша с хорошим ударом и прошлый сезон провел здорово. Но теперь на него рассчитывают не просто как на футболиста, который может классно сыграть отдельно взятый матч. А как на полноценного лидера атаки. Так что начинайте следить за ним сейчас, пока это ещё не стало мейнстримом.

ЖИРОНА Фото: Alex Caparros/Getty Images

«Жирона» – младшая сестра «Манчестер Сити»

Что такое City Football Group? Это «Манчестер Сити» – и все остальные. Так вы думали, правильно? Не тут-то было! Конечно, «Жирону», которая тоже входит в City Football Group, не сравнить с «Сити». Это команды с разных планет. Но тем не менее «Жирона» очень заметна в Испании. Она достойно представляет конгломерат.

«Жирона» вернулась в Ла Лигу перед прошлым сезоном – и сразу произвела фурор. Это команда-праздник, она гарантирует зрелище. «Жирона» даёт играть сама и позволяет играть сопернику. Красно-белые каталонцы много пропускают – но забивают ещё больше (в прошлом сезоне за 38 туров забили 58 мячей, пропустили – 55). Только вдумайтесь: «Жирона» до последнего тура претендовала на еврокубки! Для такой маленькой команды это колоссальный успех.

Ещё один колоссальный успех «Жироны» – продажа нападающего Валентина Кастельяноса в «Лацио» за € 15 млн. Да, формально Кастельяноса в Италию продал «Нью-Йорк Сити». Аргентинец принадлежал этому клубу, а за «Жирону» играл на правах аренды. Но именно в каталонском клубе он громко заявил о себе, забил четыре гола в ворота «Реала» в одном матче и вырос в цене.

Плюс «Нью-Йорк Сити» – это ведь тоже City Football Group. Так что деньги за Кастельяноса не ушли куда-то на сторону. Всё в дом, всё в семью.

«Жирона» вообще отлично раскрывает игроков. Помимо тех, кто приезжает из клубов-партнеров, каталонцы с удовольствием берут воспитанников больших испанских клубов, которые ищут игровую практику.

В прошлом сезоне в «Жироне» отлично себя показали Родриго Рикельме из «Атлетико», Мигель Гутьеррес из «Реала» и Арнау Мартинес из «Барсы». Рикельме после окончания аренды вернул Диего Симеоне, а Арнау нравится и Симеоне, и Хави. Час Гутьерреса тоже обязательно придёт, но, видимо, чуть позже.

ВИКТОР ЦЫГАНКОВ Фото: Alex Caparros/Getty Images

В атаке у «Жироны» теперь должна образоваться украинская связка. Зимой из киевского «Динамо» пришёл Виктор Цыганков – и выдал впечатляющие 3+6 во втором круге. А теперь на замену Кастельяносу каталонцы взяли Артёма Довбика из «Днепра-1». Того самого, который забил победный гол Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

Всегда же хочется, чтобы праздник продолжался, правда? В силах «Жироны» это устроить. Пусть играют ярко и весело, как они умеют. Да будет так!

«МАЛЬОРКА» Фото: Quality Sport Images/Getty Images

«Мальорка» – самая неиспанская команда Ла Лиги

Если «Жирона» – это команда-праздник, команда-вечеринка, то «Мальорка» – это злой и сварливый родитель, который приходит посреди тусовки, сразу всех выгоняет и убивает любое веселье.

«Мальорка» – это самая неиспанская команда Ла Лиги, если говорить о стиле. Для многих «Атлетико» по-прежнему является символом надежной обороны и железной игровой дисциплины. Так вот «Мальорка» – это «Атлетико» на минималках.

Там, где играет «Мальорка», умирает всё живое. Три центральных защитника, отказ от владения и постоянное грузилово на большого форварда – на Балеарах не слышали о футбольной эстетике и красоте. Но тем не менее их стиль даёт результат. В прошлом сезоне «Мальорка» не просто не вылетела, а до последнего тура претендовала на Лигу конференций.

ХАВЬЕР АГИРРЕ Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Тренер Хавьер Агирре – главный апологет олдскула в испанском чемпионате. Простой, рабоче-крестьянский футбол без изысков – что ещё нужно?

У «Мальорки» классные края (особенно правый – Пабло Маффео), хороший центральный нападающий Ведат Мурики, который за полтора года в клубе забил 21 мяч. Плюс теперь у косовара появился бэкап. «Мальорка» взяла у «Вальядолида» канадца Кайла Ларина, который во второй части прошлого сезона чуть в одиночку не спас команду от вылета (8+3 в 19 матчах).

Кроме того, «Мальорка» оформила самую большую продажу в своей истории. Кореец Ли Кан Ин, который был единственным креативщиком в команде Агирре, перешёл в «ПСЖ» за € 22 млн. Зачем Ли парижанам, не до конца понятно. А вот зачем «Мальорке» такие деньги, понять нетрудно.

Возможно, теперь, без Ли Кан Ина, футбол балеарцев станет ещё примитивнее (хотя, казалось бы, куда уж больше?!) Но это вряд ли огорчает Агирре. Он приехал на острова делать результат, а не красоту. А люди для того, чтобы этот результат давать, у него есть.

«ОСАСУНА» Фото: LightRocket via Getty Images

«Осасуна» отсудила у УЕФА участие в еврокубках

Прошлый сезон получился для «Осасуны» поистине сказочным: команда заняла высоченное седьмое место и дошла до финала Кубка Испании, где в упорной борьбе проиграла «Реалу». И всё это – с очень скромным бюджетом и очень скромным составом. Главный козырь «Осасуны» – это сыгранность. И этот козырь по-прежнему на руках у тренера Хагобы Аррасате.

«Осасуна» – это команда-трансформер. Она может подстроиться под любого соперника. Плюс эта команда очень управляема: футболисты готовы исполнять самые разные тактические этюды, которые выдумывает их тренер.

К сожалению, несмотря на сенсационный выход в еврокубки, «Осасуна» не усилилась. Пришли новые игроки, но они заняли места тех, кто команду покинул.

В «Райо Вальекано» ушёл защитник Аридане Эрнандес – а на его место из «Райо» пришел Алехандро Катена. Закончилась аренда Ману Санчеса – теперь слева в обороне сыграет Хоан Мохика, арендованный у «Вильярреала». Всё очень бюджетно и даже скупо. Хотя уж под еврокубки «Осасуна» могла бы и шикануть. По своим меркам, разумеется.

ХАГОБА АРРАСАТЕ Фото: Ricardo Larreina/Europa Press via Getty Images

Вот только никаких еврокубков могло и не быть. «Осасуна» честно вышла в Лигу конференций, но её оттуда выгнали. Памплонцам припомнили договорняки, которые они «с успехом» катали. Правда, было это, во-первых, в 2014 году, а во-вторых, при руководителях, которых в клубе давно уже нет. Странно, что в УЕФА сразу не обратили внимание на две эти детали. Как бы там ни было, клуб пошёл в суд, выиграл – и теперь впервые с 2007 года выступит в еврокубках.

Важный вопрос: хватит ли команде Аррасате скамейки? Её и на два фронта в прошлом сезоне хватило с трудом – а тут может добавиться ещё и третий (если «Осасуна» пройдет квалификацию ЛК и окажется в группе). Плюс одного из тех, кто феерил в сезоне-2022/2023, потеряли и пока никем не заменили. Речь об Абде Эззалзули.

Абде Эззалзули Фото: Quality Sport Images/Getty Images

В прошлом сезоне марокканец был самым ярким игроком «Осасуны». 6+2 за весь чемпионат, может быть, не выглядят как-то космически, но тем не менее Абде постоянно что-то создавал впереди. Он не останавливался вообще: всё время шёл в обводку, искал варианты для обострения, бил. Не всегда был эффективен, однако его дикая заряженность драйвила всю команду.

Эззалзули вернулся в «Барселону» после окончания аренды, и кажется, что в Каталонии он как минимум не необходим. А вот «Осасуне» бы очень сильно пригодился. Но, судя по всему, продлить аренду возможности нет. А на выкуп «Осасуна» не наскребла.

Перед Аррасате снова стоит очень сложная задача. Однако есть ощущение, что, чем ему сложнее, тем круче он работает, тем более неординарные выдумывает ходы. Так что ждём, чем Хагоба и компания удивят в этот раз.

«СЕЛЬТА» Фото: Gualter Fatia/Getty Images

«Сельта» – команда-надежда, ещё и с Рафаэлем Бенитесом

«Сельта» поддала интриги испанскому сезону ещё до его начала. Клуб назначил главным тренером легендарного Рафаэля Бенитеса. Он полтора года был без работы после того, как покинул «Эвертон» в начале 2022-го. Его последний опыт работы в Ла Лиге – тотальный провал с «Реалом» в сезоне-2015/2016. Но всё равно – это же Бенитес! Большая – во всех смыслах – фигура! Дико интересно, что он покажет в «Сельте».

А показывать есть с кем. Несмотря на то что в последние годы «Сельта» регулярно повисает над пропастью вылета, там всегда очень приличный состав. И нынешняя его вариация – не исключение.

Команду покинул ветеран Уго Мальо, всё заметнее и заметнее сдаёт Яго Аспас. Но появляются новые имена. Например, молодой центральный полузащитник Габри Вейга. Он кометой ворвался в Ла Лигу в прошлом сезоне и забил 11 мячей (больше забил только Аспас). Плюс с молодёжного Евро этим летом Вейга привёз серебро. А самое удивительное – кажется, что пока Вейга не покинет «Сельту». Хотя слухи о том, что он может уйти на повышение, ходят давно.

ИГРОКИ «СЕЛЬТЫ» Фото: Getty Images

Ещё «Сельта» бесплатно взяла вингера Жонатана Бамба, который выигрывал чемпионат Франции с «Лиллем». Да, команду покинул Харис Сеферович (закончилась аренда из «Бенфики»), он был основным нападающим во втором круге. Но на его место есть молодой норвежец Йорген Странд-Ларсен. Летом 2022-го галисийцы вывалили за него € 12,5 млн – это одна из самых дорогих покупок в истории клуба.

Первый сезон у Ларсена ушел на адаптацию: 4+4 в 32 матчах Ла Лиги. Теперь же, когда нет Сеферовича, на норвежца рассчитывают как на главного форварда. Вряд ли кто-то ждёт, что он будет забивать, как Эрлинг Холанд. Но если сыграет, например, на уровне Александра Сёрлота образца прошлого сезона (12+3 в 34 матчах за «Реал Сосьедад»), в «Сельте» наверняка будут довольны.

Рафаэль Бенитес Фото: Gualter Fatia/Getty Images

«Сельта» непредсказуема сама по себе. А назначение Бенитеса делает её ещё более непредсказуемой. В связи с этим прогнозировать что-либо очень сложно. Кажется, с «Сельтой» может произойти вообще что угодно: от самого хорошего (к примеру, попадания в еврокубки) до самого плохого (вылета). Но на данном этапе «Сельта» из всех команд Ла Лиги интригует едва ли не больше всех. Так что хотя бы по этой причине за ней точно стоит понаблюдать. Хотя бы какое-то время. А дальше – как пойдет.